Il raw dogging è il nuovo (e bizzarro) trend di viaggio

Fonte: iStock Guardare fuori dal finestrino

Di tendenze bizzarre, nel mondo dei viaggi (e non solo), ce ne sono davvero tantissime. Tuttavia, ultimamente va sempre più di moda un “nuovo tipo di viaggio in aereo” che è davvero particolare e a cui è stato dato il poco adatto nome di “raw dogging“: consiste nel prendere un volo passando il tempo a bordo senza fare (quasi) un bel niente.

Cos’è quello che viene chiamato raw dogging

Il raw dogging è una vera e propria astensione da qualsiasi forma di intrattenimento durante un volo aereo: niente film, musica, libri o internet. Le uniche cose che si possono fare sono guardare fuori dal finestrino, fissare il vuoto o la mappa del proprio itinerario di viaggio. In sostanza, si dovrebbe esclusivamente stare da soli con se stessi e i propri pensieri.

A parlarne è un articolo della CNN che racconta di Michael Ceely, terapista californiana specializzata nel lavoro con gli uomini, che credeva che il raw dogging fosse una forma di disintossicazione digitale e di meditazione. Tuttavia, un numero sempre maggiore di giovani su internet, in particolare sui social network, sta adottando questa stessa pratica facendola diventare una sorta di competizione, soprattutto tra gli uomini.

Basta fare un giro sui maggiori social per trovare video di uomini che hanno deciso persino di andare oltre la sfida, ovvero di non mangiare nulla che venga servito a bordo o, addirittura, evitare di andare in bagno. Eppure, teoricamente, mangiare e fare la pipì sono bisogni primari, e non forme di intrattenimento a bordo.

La tendenza è particolarmente popolare sui social network, dove gli utenti si sfidano a vicenda su chi percorre il tratto in aereo più lungo usufruendo del minor numero di servizi possibili, tanto da arrivare persino ad ottenere oltre 1,3 milioni di Like.

Anche alcune donne, ultimamente, sembrano provare interesse per questa nuova tendenza di viaggio, tanto che diverse TikToker l’hanno persino definita la loro” forma di viaggio preferita”.

Da dove nasce questa tendenza

In un articolo di GQ si può leggere che la giornalista Kate Lindsay fa risalire l’origine di questa tendenza allo show televisivo Hijack, in cui il personaggio interpretato da Idris Elba si trova su un aereo senza telefono o altri dispositivi.

Tuttavia, nello show il personaggio non ha molto tempo per fissare il vuoto, poiché è impegnato a cercare di negoziare con un gruppo di terroristi che hanno dirottato l’aereo su cui si trova.

È davvero disintossicazione?

In sostanza, il raw dogging viene oggi mascherato come una forma di disintossicazione digitale e di meditazione in tutti i maggiori social network, al punto da attirare l’attenzione di una vasta comunità di utenti. Ma è davvero così o è solo una finta convinzione di chi lo pratica?

Come riporta un articolo de The Indipendent, il raw dogging nella migliore delle ipotesi è una dimostrazione di vera forza mentale e resistenza spartana. Nel peggiore dei casi, invece, è l’ennesima ossessione maschile per l’autocontrollo, strana e dal nome piuttosto grossolano, nascosta dietro la facciata della disciplina mentale o fisica.

Certo, nessuno vieta di trascorrere ore e ore di viaggio in aria senza fare altro che guardare dal finestrino, ma risulta davvero difficile trovarci un qualche tipo di beneficio che sia mentale, spirituale e/o fisico.