La splendida isola finlandese dove quest’anno si fa “digiuno digitale”

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: iStock Il Golfo di Finlandia dove si trova Ulko-Tammio, l'isola del 'digiuno digitale'

Disconnettersi, staccare la spina, godersi la vacanza senza essere disturbati da squilli e notifiche degli smartphone. Utopia? Non sull’isola finlandese di Ulko-Tammio, che questa estate punta a diventare la prima meta turistica al mondo libera dai telefoni. Se desiderate una vera ‘disintossicazione digitale’, questo è il posto giusto per voi.

Ulko-Tammio, l’isola dove si stacca letteralmente la spina

I viaggiatori che vogliono letteralmente staccare la spina dai loro dispositivi troveranno l’aspra isola disabitata in Finlandia, con la sua interessante fauna selvatica e il fascino della costa baltica, una destinazione perfetta dove avranno ampie opportunità di prendersi una pausa dallo stress del lavoro e della vita quotidiana.

Qui, infatti, si viene incoraggiati a mettere via volontariamente i propri telefoni e a concentrare tutti i sensi sulla natura in cui si è immersi. “È un’ottima iniziativa che potrebbe essere attuata anche in altre destinazioni naturalistiche e ricreative”, spiega Joel Heino, del Parks and Wildlife Finland.

Situata al largo della costa di Hamina, Ulko-Tammio è una delle splendide isole del Parco Nazionale del Golfo di Finlandia orientale. Questo gioiello ospita soltanto uccelli, piante rare e una natura davvero impressionante. Se pensate che tutto questo possa essere noioso e farvi rimpiangere subito i social, sappiate che non è cosi.

Questo è infatti il luogo perfetto per ritrovare il contatto con la natura e anche con se stessi, scattando fotografie solo mentali di ciò che vi circonda. È possibile fare escursioni lungo sentieri ben segnalati, che si snodano intorno alla costa rocciosa, mentre una torre per il birdwatching offre una magnifica vista sul parco nazionale. Vi troverete un rifugio e un’area camping dove pernottare in tende o bungalow. Unica anche la sua storia, testimoniata da disegni rupestri risalenti al 1800 e da ciò che resta dell’epoca in cui l’isola fu fortificata come avamposto di osservazione durante la guerra d’inverno, nota anche come guerra russo-finlandese.

“Vogliamo esortare i vacanzieri a spegnere i loro dispositivi intelligenti e a fermarsi e godersi davvero le isole”, chiosa Mats Selin, esperto di turismo insulare a Visit Kotka-Hamina. La speranza dei promotori dell’iniziativa è che questa incoraggi le persone a prendersi una pausa dai social media e dai dispositivi anche al di fuori della selvaggia Ulko-Tammio.

Qui l’estate è la stagione del digiuno digitale

La tecnologia fa parte della nostra vita quotidiana e per molti è difficile non passare il tempo davanti a uno schermo anche in vacanza. Condividere le proprie esperienze sui social media può sembrare più importante che godersi semplicemente il momento. Le vacanze estive, invece, potrebbero essere una fantastica opportunità per prendersi una pausa dalla tecnologia e per vivere esperienze autentiche. Ulko-Tammio offre proprio questa possibilità, promuovendosi come prima isola phone-free.

Inoltre, il lato orientale del Golfo di Finlandia ospita un gruppo di isole uniche che non si trovano altrove. L’interesse per questi paradisi è in aumento anche tra i turisti finlandesi alla ricerca di una meta per una vacanza vicina.

Come detto, i visitatori che visitano Ulko-Tammio saranno invitati a mettere via i telefoni durante la loro permanenza, per godersela senza distrazioni. Tuttavia, se temete di non riuscire a portare a termine l’esperimento di disintossicazione dai vostri smartphone, niente paura: la partecipazione al digiuno digitale è volontaria e l’isola è coperta da una rete mobile funzionante.