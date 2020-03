Toilette in aereo: le cose che non dovresti mai fare

editato in: da

Se siete soliti viaggiare probabilmente lo sapete benissimo: è impossibile non trovarsi a dover andare almeno una volta alla toilette, soprattutto a bordo di voli a lungo raggio. Ma eravate a conoscenza delle norme di galateo che disciplinano questa semplice e imprescindibile attività?

Ebbene sì, anche per andare in bagno ci sono delle piccole regole da seguire, che sono utili per noi stessi e per mostrare rispetto nei confronti degli altri. Si tratta di indicazioni molto semplici, nella maggior parte dei casi dettate dal buon senso. Ad esempio, ricordate di indossare sempre le scarpe prima di entrare nella toilette: il pavimento può essere bagnato, e non è detto che sia semplicemente acqua. Può sembrare un consiglio banale, ma ha risvolti molto importanti a livello igienico.

Scopriamo dunque quali sono le altre cose che non dovreste mai fare quando andate alla toilette in aereo. Non lasciate sporco: a nessuno fa piacere entrare in un bagno e trovare il caos, quindi fate del vostro meglio per lasciare tutto in ordine. Bastano pochi gesti per essere sicuri di avere rispetto del prossimo utente. Abbassate la tavoletta, gettate i fazzoletti nell’apposito cestino e cercate di non spruzzare acqua ovunque sono le regole base per far sì che la toilette rimanga sempre in ordine. E non dimenticate di tirare lo sciacquone!

Scegliete i tempi giusti per andare in bagno, così da evitare di creare confusione. Durante le fasi d’imbarco, sarete d’intralcio ai passeggeri che cercano di sedersi al proprio posto e di posizionare i propri bagagli nelle cappelliere, quindi molto meglio fare una puntatina alla toilette dell’aeroporto. Lo stesso vale per il momento dei pasti: gli assistenti di bordo con il carrello non potranno farvi spazio, quindi organizzatevi con un po’ d’anticipo.

Una volta raggiunta l’agognata meta, non rimaneteci per troppo tempo. Ricordate che non siete soli a bordo dell’aereo, e ci sono molte altre persone che potrebbero aver bisogno di utilizzare la toilette, quindi cercate di ridurre i tempi al minimo necessario. E non dimenticate di bloccare la porta: se qualcuno dovesse aprirla mentre state utilizzando il bagno, vi troverete in una situazione imbarazzante. Vi immaginate cosa succederebbe se vi trovaste davanti il vostro vicino di posto? Il resto del volo potrebbe sembrare infinito, a causa dell’imbarazzo.

Se state aspettando il vostro turno per andare alla toilette, non siate impazienti. È del tutto inutile passare il tempo sbuffando e lamentandovi, o addirittura bussando insistentemente alla porta. Se la vostra è una vera urgenza, chiedete con gentilezza di poter passare, altrimenti aspettate il vostro turno con calma. Anzi, datevi un’occhiata intorno e approfittatene per compiere una buona azione: se trovare una persona anziana o una mamma con il suo bambino, lasciateli passare avanti.

Infine, ricordate che a bordo non si può mai fumare, nemmeno in bagno. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche, quindi dovrete resistere alla tentazione per tutta la durata del volo. Se doveste essere sorpresi a fumare, magari manomettendo addirittura i rilevatori di fumo, potrete incorrere in gravi sanzioni.