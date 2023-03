Prima offerta per volare low cost a primavera

Fonte: 123rf L'offerta di primavera Ryanair

Sta per arrivare la primavera e torna la voglia di evadere. Con le nuove offerte low cost di Ryanair la cosa migliore è festeggiare l’arrivo della bella stagione con un bel viaggio. Vicino, poco impegnativo, ma soprattutto economico e appagante.

L’offerta online a partire da 24,99 euro (a tratta) è appena partita ed è valida fino al 6 marzo. Si può viaggiare a partire tra il 1° aprile e il 31 maggio. Il periodo migliore per visitare alcune località che ricominciano a fiorire. Ecco i nostri consigli di viaggio per partire tra aprile e maggio.

Budapest a primavera

Budapest è una città magica, perfetta per essere visitata in un weekend. Rimarrete sicuramente incantati dalle ricchezze di questa città, tra monumenti, luoghi di divertimento e ambienti artistici. In due giorni potete dedicarne uno alla visita di Buda e l’altro a quella di Pest. Le due zone della capitale ungherese sono divise dal mitico Danubio che, in una giornata di sole, è bello navigare per ammirare i monumenti da un punto di vista privilegiato.

Fonte: iStock

Il primo luogo da visitare a Budapest è sicuramente il Castello di Buda, anche noto come Palazzo Reale. Altri due monumenti suggestivi e non lontani dal colle del castello sono l’imponente Bastione dei Pescatori, da cui si può ammirare un panorama mozzafiato sulla Capitale e l’antica chiesa duecentesca di San Mattia.

A Est del grande fiume, attraversando uno dei tanti ponti sul Danubio – quello famoso delle Catene al momento è in fase di ristrutturazione – si raggiunge la Basilica di Santo Stefano, intitolata al primo sovrano d’Ungheria, e poco lontano il famoso Parlamento, la cui cupola è visibile da tutta la città ed è il simbolo di Budapest.

Knock, l’Irlanda più green

Con il riserviglio della natura uno dei viaggi più consigliati è quello in Irlanda, in particolare in una zona meno battuta dal turismo di massa. Detto che gli italiani adorano l’Irlanda, e questo è già uno dei motivi per andarci, una delle mete meno frequentate è la zona di Knock, una cittadina del Nord-Ovest nella Contea di Mayo, punto di partenza per andare alla scoperta del Connacht.

Si tratta di una regione ricca di laghi e fiumi. Tra i più noti, Lough Mask che si trova a ridosso del più celebre Lough Corrib, il lago più grande della Repubblica d’Irlanda sul quale si affaccia il lussuosissimo Castello di Ashford, che ospita un hotel. I due laghi sono collegati tra loro da un piccolo corso d’acqua che attraversa il villaggio di Cong, sede di un’antica abbazia agostiniana di cui sono rimasti in piedi solo alcuni resti.

Fonte: iStock

La costa di questa parte d’Irlanda è caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare al largo delle quali si contano all’incirca 300 isole. Ma è da qui, all’altezza di Newport, che parte anche una delle vie più famose d’Irlanda, la Wild Atlantic Way, il più lungo itinerario costiero dell’isola di smeraldo che si estende per 2.500 km e che proprio quest’anno compie dieci anni. La Wild Atlantic Way costeggia altissime scogliere e spiagge nascoste, attraversa vivaci villaggi e cittadine e permette di venire in contatto con le antiche tradizioni gaeliche e con la gente locale famosa per la sua incredibile accoglienza.

Lappeenranta, tra i laghetti della Finlandia

Lappeenranta, il punto più a Est della Finlandia, al confine con la Russia, è considerata la porta d’ingresso di questo meraviglioso Paese. Una zona fatta di laghi, isole dove si può fare “island hopping” e di paesaggi bucolici. Il lago più grande è quello di Saimaa (quarto in Europa per grandezza) sul quale si affacciano alcune deliziose cittadine: Imatra, Savonlinna e Mikkeli. È collegato attraverso dei canali ad altri laghetti minori che, nell’insieme, formano un grande arcipelago interno. Qui la natura la fa da padrona, con le sue spiagge selvagge, i suoi boschi e le piste ciclabili che li attraversano.

Chi cerca una vacanza all’insegna del relax, del barefooting e del benessere non resterà deluso. Tra tuffi nei laghi, pedalate e immancabili saune si tornerà a casa rigenerati. Nessuna folla di turisti e nessun rumore se non il cinguettìo degli uccellini.