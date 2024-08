Ryanair, offerta flash per volare a settembre e ottobre

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Panorama di Ciutadella, Minorca

Continua l’ondata di sconti sui voli Ryanair. Tanto vale approfittarne e non farsi sfuggire la nuova offerta flash che concede il 15% di sconto per viaggiare nel mese di settembre e tutto ottobre su moltissime destinazioni dell’ampio network della compagnia di oltre 240 destinazioni europee.

Bisogna però affrettarsi, perché per usufruirne c’è tempo fino alla mezzanotte del 7 agosto, utilizzando in fase di prenotazione il codice promo FLASH15P. Quale momento migliore, quindi, per riprendere in mano la lista dei desideri e organizzare finalmente il viaggio dei propri sogni o un city-break fuori stagione a prezzi imbattibili.

Da Milano per Budapest

Per chi parte da Milano Malpensa, per esempio, sono tanti i voli disponibili a 14,99€ verso la Grecia e la Spagna, mete ideali per chi desidera programmare un supplemento di vacanza sulle spiagge del Mediterraneo. Ma non mancano le offerte per volare verso le più vibranti capitali europee. Un’idea per un week-end romantico?

Budapest, raggiungibile con voli a 14,99€, è la meta perfetta per una fuga a due tra passeggiate lungo il Danubio e la visita del grandioso castello di Buda che fu una delle residenze della principessa Sissi e dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria.

Da non perdere l’occasione di rilassarsi in uno dei famosi bagni termali, come quelli Széchenyi o Gellért, assaggiare la cucina locale ai banchi del Mercato Centrale e coccolarsi con i sontuosi dolci delle storiche pasticcerie cittadine. E per una serata romantica, niente di meglio di una crociera sul Danubio al tramonto.

Alla scoperta di Katowice

Da Milano Bergamo e da Roma Fiumicino si può volare a Katowice, la cittadina polacca che promette un soggiorno ricco di esperienze. Il capoluogo della Slesia conserva un vivace centro storico dall’atmosfera vivace, dove visitare gli antichi quartieri di Nikiszowiec e Giszowiec, un tempo abitati dai minatori.

Per chi ama la natura, il vicino Parco Slaski offre ampi spazi verdi e attività all’aria aperta, mentre una gita fuori porta per visitare le vicine miniere di sale di Wieliczka o un’escursione nella vicina Auschwitz-Birkenau renderanno il viaggio un’esperienza indimenticabile.

Settembre a Minorca

A Minorca settembre è ancora piena estate, un ottimo pretesto per un ultimo scampolo di vacanza all’insegna del relax e della scoperta. Le temperature sono piacevoli, le spiagge meno affollate rispetto all’alta stagione e l’isola offre un’atmosfera più autentica.

Si possono fare lunghe passeggiate lungo il Camí de Cavalls, il sentiero pedonale che circonda tutta l’isola toccando le calette più suggestive, visitare i pittoreschi borghi di Mahón e Ciutadella, e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e agriturismi.

City-break a Londra

Settembre, un mese ricco di eventi, è il momento ideale anche per un break all’insegna dell’arte e della cultura a Londra, dove Ryanair vola da diversi aeroporti italiani. Il clima è mite, perfetto per esplorare la capitale britannica a piedi o in bicicletta, e passeggiare nei rigogliosi parchi reali, come Hyde Park e Kensington Gardens, che iniziano a tingersi dei colori autunnali.

Settembre è anche il mese ideale per assistere a uno spettacolo teatrale nel West End, visitare le numerose mostre d’arte o partecipare agli eventi culturali che animano la stagione autunnale, come il London Design Festival.