Festa della Donna: gli eventi da non perdere questo weekend

Come trascorrere in modo unico il prossimo weekend? Agenda alla mano, queste sono le iniziative imperdibili dedicate alla Festa della Donna e non solo

Fonte: Ufficio Stampa La Ferrovia Vigezzina Centovalli

Quest’anno la Festa della Donna, celebrata l’8 marzo, capita nel weekend. In diverse parti d’Italia si omaggia la figura della donna con eventi diversi, ma non mancano anche altre iniziative non specificatamente dedicate a questa giornata, ma che rappresentano un’ottima opportunità per trascorrere dei momenti speciali con le figure femminili che fanno parte della nostra vita.

Qui di seguito gli eventi da non perdere questo weekend secondo la redazione di SiViaggia!

Ingresso gratuito ed eventi nei Musei Nazionali Campania

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’ingresso ai luoghi della cultura statali della Campania sarà gratuito per tutte le donne. Inoltre, i musei e luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania propongono anche diverse iniziative dedicate al tema, pensate per aiutare i partecipanti a conoscere e approfondire attraverso l’arte e la storia il ruolo delle donne in passato e oggi.

A Napoli, sabato 8 marzo alle 10:00, Castel Sant’Elmo dedicherà una visita guidata al ruolo delle donne nella cultura e nell’arte con il percorso “Castel Sant’Elmo: storie di donne tra arte e rivoluzioni”. Alla Certosa di San Martino, invece, alle 10:30, si terrà la visita illustrata “Donna se’ tanto grande e tanto vali”, con un approfondimento sulle figure femminili rappresentate nel ricco apparato decorativo che orna gli ambienti del transetto.

A Benevento, l’area archeologica del Teatro Romano offre due visite guidate, una alle 9:00 e l’altra alle 11:00, dedicate alla figura della donna nel teatro, con un focus sui suoi diritti, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche per l’emancipazione femminile.

A Pontecagnano, il Museo Archeologico Nazionale dedica un approfondimento incentrato sul tema dell’universo femminile e sulla simbologia a esso associata fin dall’antichità. L’iniziativa, con inizio alle ore 11:00, prevede l’esposizione di oggetti appartenuti a donne vissute fra il IV e il II secolo a.C.

Biglietto ridotto per la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Anche la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli (tra le 10 linee più spettacolari d’Europa) omaggia le donne con un’offerta speciale: fino a domenica 9 marzo, le donne potranno viaggiare al prezzo esclusivo di soli 8 euro andata e ritorno tra Domodossola e Locarno, trascorrendo la giornata immerse nella magia dell’inverno che, in questi primi giorni di marzo, comincia a sfumare nei primi spiragli di primavera. Lungo il percorso è possibile ammirare paesaggi splendidi come quelli della Val Vigezzo, nota come la “Valle dei Pittori”.

Festival dell’Oriente a Torino

Viaggiare verso luoghi magici senza lasciare l’Italia. È possibile questo weekend a Torino grazie al Festival dell’Oriente, organizzato negli spazi del Lingotto Fiere. Qui avrete l’opportunità di scoprire le antiche tradizioni e le espressioni più contemporanee di paesi come India, Cina, Giappone, Mongolia, Malesia, Tibet, Nepal, Corea del Sud e Vietnam. Assisterete a cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici e concerti, dimostrazioni di arti marziali e potrete assaporare anche le specialità tipiche di questi Paesi.

Ingresso gratuito nei luoghi d’arte in Puglia

Anche la Puglia celebra la Festa della Donna offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei luoghi d’arte statali. Nel weekend verranno organizzate anche diverse iniziative come “Donne in Galleria: streghe o eroine?”, l’itinerario guidato tematico proposto alla galleria G. e R. Devanna di Bitonto, dalle 18:00 alle 19:00.

Al Castello Svevo di Bari, alle 10:00, 11:00, 15:30 e 17:00, ci saranno le visite tematiche accompagnate dal personale del castello per ripercorrere la storia di Isabella d’Aragona e di sua figlia Bona Sforza. Al Parco archeologico di Monte Sannace, invece, a partire dalle 10:30, si terrà la terza edizione di “Trame di Peucezia”, una lezione sulla tessitura antica con dimostrazione dell’uso del telaio verticale.

Apertura del villaggio ispirato a Harry Potter

Non solo a Londra, anche in Italia, da sabato 8 marzo, avremo il nostro villaggio ispirato a Harry Potter. Allestito all’interno della location di Spazio Fase, ad Alzano Lombardo, il villaggio trasporterà i visitatori direttamente a Diagon Alley, tra botteghe incantate e banchi di venditori pronti a offrire bacchette magiche e altri oggetti straordinari.

Potrete indossare i costumi per immergervi totalmente nelle atmosfere, assistere agli spettacoli itineranti con artisti pronti a stupire con magie e performance di giocoleria o ammirare l’esibizione di falchi, gufi e civette. Infine, è presente anche un escape game chiamato “Fuga dalla Prigione”, in cui 80 giocatori ogni ora, suddivisi in 10 tavoli, dovranno collaborare per evadere dalla leggendaria prigione dei maghi ispirata ad Azkaban.

Il villaggio sarà aperto sabato 8 e domenica 9 marzo dalle 10:00 alle 20:00. Il biglietto ha un costo di 20 euro per l’intero e 12 per il ridotto dai 5 ai 17 anni.

“The Women in Sax” al Museo del Saxofono di Roma

A Roma, un evento molto interessante organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna è il percorso “The Women in Sax” organizzato al Museo del Saxofono. Il museo, che espone la più grande collezione al mondo di saxofoni, ha avuto l’idea di dedicare un’intera giornata alla scoperta del talento femminile nel mondo della musica. In programma per le 11:00, la visita guidata curata dal direttore Attilio Berni vi porterà in un viaggio tra storie, musiche e aneddoti che raccontano le sfide e i successi delle donne nel panorama saxofonistico. L’ingresso è gratuito per tutte le donne.