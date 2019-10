Pierce Brosnan, uno 007 innamorato delle Langhe e del Monferrato

editato in: da

Un divo di Hollywood in Monferrato. L’ex 007, Pierce Brosnan, in vacanza ospite da un amico, qualche giorno fa ha visitato a sorpresa la Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo. Una visita inattesa durante la quale l’attore ha pranzato al Ristorante Vineria Corona Reale presentandosi come un semplice cliente e attendendo il proprio tavolo per sedersi con i suoi amici nel nuovo spazio del ristorante con vetrata da soffitto a pavimento, sulle colline piemontesi.

Un panorama che Brosnan deve aver particolarmente gradito visto che non ha perso tempo a pubblicare su Instagram un breve video sul borgo di Moncalvo. Il menù del pranzo non poteva che prevedere specialità a base di tartufo. L’attore ha particolarmente apprezzato gli agnolotti monferrini serviti al tovagliolo.

Pierce Brosnan è un grande amante dell’Italia e parla molto bene l’italiano. Tra le località preferite dall’ex 007 c’è Portofino: nelle Langhe invece ci è arrivato grazie ad un amico che ha acquistato una casa nelle campagne di Moncalvo. L’attore americano è un estimatore del tartufo, di cui apprezza il sapore e il profumo unico, e non ha perso occasione per fermasi a fare del buon shopping enogastronomico tra carne, vino e agnolotti in alcune botteghe locali.

Tappa successiva per Brosnan è stata poi Barolo: il divo hollywoodiano ha attraversato le vie del borgo, ed è stato accompagnato in visita tra le stanze del WiMu, il Museo del vino, nel castello Falletti. Ha raccontato anche qui di essere colpito da tutto questo splendido territorio, dal buon cibo, dal buon vino e dal Museo.