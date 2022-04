Perché questa città è stata eletta “destinazione culturale emergente”

Ogni anno, la rete Leading Culture Destinations (LCD) elegge le destinazioni e istituzioni culturali più promettenti, affermate ed emergenti: paragonati agli "Oscar della Cultura" dal New York Times, gli LCD Adwards mirano a premiare la creatività e l'innovazione nel settore.

Per il 2022, sul podio è salita Losanna ricevendo il prestigioso riconoscimento come "Destinazione Culturale Emergente" nel corso della cerimonia conclusiva che si è svolta il 7 aprile a Berlino: nominata insieme a Jakarta e Nantes, la capitale del Vaud si è distinta grazie all'impegno congiunto della Città e di Lausanne Tourisme per lo sviluppo e la promozione di una scena culturale ambiziosa e diversificata, alla vigilia dell'inaugurazione del nuovo quartiere artistico Plateforme 10.

Un ambito premio per la città svizzera

L'importante premio come "Destinazione Culturale Emergente 2021/2022" assegnato dai LCD Berlino, contribuisce a rafforzare l'immagine di Losanna come metropoli europea dell'arte e della cultura innovativa.

"Un magnifico riconoscimento dello straordinario lavoro svolto da tutti gli attori culturali della destinazione" ha commentato Michael Kinzer, Capo del Dipartimento della Cultura della

Città di Losanna, e secondo Steeve Pasche, Direttore di Lausanne Tourisme, è "una superba opportunità per l'ufficio del turismo di promuovere l'offerta culturale di Losanna a livello internazionale".

I vincitori del 2021/22 includono:

• Migliore destinazione culturale emergente: Losanna (Svizzera)

• Miglior festival culturale: Serendipity Arts Festival Goa (India)

• Migliore esperienza di museo digitale: Museum of Tomorrow (Rio de Janeiro)

• Migliore istituzione culturale (Nord America): Fotografiska (New York)

Losanna e lo sguardo verso il futuro

Città che guarda al futuro, ricca di proposte culturali, dal 18 giugno 2022 Losanna aggiungerà una nuova irresistibile attrazione con l'inaugurazione di Plateforme 10, il quartiere delle arti realizzato su un ex capannone ferroviario.

Accanto all’edificio firmato dallo studio d’architettura dell’italiano Fabrizio Barozzi e dello spagnolo Alberto Veiga, sede dal 2019 del Museo Cantonale di Belle Arti (MCBA), apriranno i battenti il MUDAC (Museo di Arte Contemporanea e Design) e Photo Elysée (nuovo nome del Musée de l’Elysée).

Per festeggiare il completamento dell'attesa opera, i tre musei ospiteranno dal 18 giugno una mostra condivisa ispirata al tema delle ferrovie e declinata in base alle rispettive peculiarità.

Ma non finisce certo qui.

Capitale olimpica e sede permanente del Comitato Olimpico Internazionale dal 1915, Losanna guarda anche al futuro dello sport e lo fa con "Riding the Olympic Wave", appuntamento culturale che celebra l’inserimento nel programma ufficiale dei GO di Tokyo di sei nuove discipline: basket 3x3, BMX freestyle, surf, arrampicata sportiva, breaking e skateboard.

Presso il Museo Olimpico, tempio dello sport che ripercorre la storia del movimento olimpico, una mostra illustra le caratteristiche degli sport mediante foto, video, oggetti e testimonianze di atleti che per la prima volta li hanno portati alle Olimpiadi di Tokyo.

Infine, Losanna è anche una meta a misura di famiglie da scoprire divertendosi e praticando attività adatte a tutte le età: il lungolago e i molti parchi sono una palestra naturale per passeggiare, fare un giro in bicicletta e familiarizzare con la natura in totale sicurezza lontano dal traffico.