Fare il passaporto in agenzia di viaggi è possibile o no? Verità e soluzioni

Fonte: iStock La soluzione al caos passaporti

L’inizio di questo 2023, per quanto riguarda i viaggi, è stato caratterizzato da un problema non da poco: il caos dei passaporti. Tantissimi italiani hanno infatti segnalato enormi ritardi in varie città del Belpaese anche solo per prendere appuntamento. Ma visto che a rischio ci sono le vacanze degli italiani è stato necessario intervenire con alcuni provvedimenti. Un’iniziativa molto interessante l’ha messa in atto una città italiana, dove a breve sarà possibile ottenere informazioni su tale documento persino in agenzia di viaggi.

Padova: passaporto in agenzia di viaggi

Il mondo ha ripreso a viaggiare e, dopo due anni di fermo – soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti verso altri continenti -, tutto questo boom di viaggi ha originato nel territorio nazionale un incremento di richieste di rilascio di passaporti, con conseguenti criticità in praticamente tutte le questure italiane.

Per far fronte alle numerose prenotazioni, ed al fine di garantire maggior celerità, sono stati adottati diversi correttivi, tra i quali l’incremento di organico del locale ufficio passaporti e, ormai da mesi, l’apertura straordinaria degli sportelli per le urgenze anche al sabato mattina in alcune località.

Ma a Padova sta succedendo qualcosa in più: si è deciso di coinvolgere gli addetti al settore delle agenzie di viaggio e tour operator. Come riportato dai quotidiani locali, il questore di Padova Antonio Sbordone incontrerà nei prossimi giorni i rappresentanti di categoria delle agenzie di viaggio per attivare la collaborazione, fornendo loro gli strumenti utili a dare le corrette informazioni per consentire a ciascuno di poter viaggiare in serenità.

Ciò vuol dire che non si potrà fare il passaporto in agenzia di viaggi, ma che di sicuro l’accordo siglato tra aziende del settore e la questura può essere una soluzione per smaltire tanta richiesta.

Cosa sta succedendo nel resto d’Italia

La collaborazione tra agenzie e questure potrebbe smaltire il traffico per il rilascio del passaporto e non da poco, ma come vi abbiamo accennato a ricorrere a questa probabile soluzione è stata solo la città di Padova.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la situazione nel resto d’Italia sembra davvero migliorare. La polizia di Stato ha infatti da poco annunciato di aver messo in campo un sforzo organizzativo per soddisfare le richieste di tali documenti. Nei primi due mesi dell’anno ne sono stati complessivamente rilasciati 412.385, e si prevede che nel corso del 2023 saranno circa 2 milioni e mezzo gli italiani che riceveranno i documenti di espatrio.

Tale piano straordinario prevede l’aggregazione di personale, l’organizzazione di task force dedicate (sia per l’acquisizione delle istanze che per la lavorazione), l’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico e gli open day nelle giornate di sabato e domenica. È stato inoltre avviato un monitoraggio quotidiano al fine di rimodulare quasi in tempo reale la disponibilità per l’appuntamento sull’agenda.

Ciò che risulta particolarmente necessario è aumentare la capacità di stampa dei passaporti. Per questo motivo la polizia di Stato ha fatto sapere che sono in corso riunioni con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’adozione di ogni iniziativa volta a incrementare la capacità produttiva.

Tenuto conto che risultano in corso di validità oltre 11 milioni di passaporti e che i documenti in scadenza al 31 dicembre sono circa 900.000, si ritiene che le misure straordinarie adottate dalle questure consentono di rassicurare i cittadini circa l’esito positivo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall’urgenza.

E il passaporto italiano è un documento davvero importante: è il più potente di tutta Europa e il terzo nel mondo.