È partito un Frecciarossa davvero speciale

Quest’anno compie 30 anni uno dei parchi divertimento più belli e famosi di tutto il mondo. Per l’occasione Frecciarossa, una categoria di servizio dei treni dell’impresa ferroviaria italiana Trenitalia, ha deciso di festeggiare a modo suo: ha fatto partire un treno davvero speciale e, in più, ha lanciato un concorso da non perdere.

I 30 anni di Disneyland Paris

È il celebre e bellissimo Disneyland Paris a compiere 30 anni, e per questo grande evento promette “una magia che brilla più che mai“. Aperto ufficialmente il 12 aprile 1992, ha organizzato dei festeggiamenti speciali a partire dal 6 marzo 2022, tutti con nuovi fantastici spettacoli ed esperienze incredibili.

Topolino, Minnie, Paperino e Paperina indosseranno nuovi sfavillanti costumi, mentre il Castello della Bella Addormentata prenderà vita con effetti speciali mozzafiato, la musica Disney e molte sorprese che renderanno unico lo spettacolo notturno. Senza dimenticare le vecchie e nuove attrazioni, e il meraviglioso ambiente fiabesco che si ammira ovunque durante la visita.

Il Frecciarossa per Disneyland Paris

Dalla stazione Centrale di Milano e da quella di Torino è partito uno speciale Frecciarossa 1000 con una grafica dedicata al 30° anniversario di Disneyland Paris. L’attenzione è stata chiaramente rivolta ai più piccoli che hanno potuto trovare a bordo giochi e sorprese.

Nel dettaglio: due carrozze del treno sono state allestite – sia all’interno che all’esterno – con i colori e le grafiche realizzate per i 30 anni di questo parco dei sogni, mentre a bordo i giochi dedicati sono stati stampati sui tavolini.

Il concorso per vincere un viaggio a Parigi

Si chiama “Sfreccia a Disneyland Paris” il concorso lanciato per l’occasione da Trenitalia e Disneyland. Vi possono partecipare tutte le persone che viaggeranno in Italia su tutte le Frecce di Trenitalia a partire da lunedì 11 aprile e fino a domenica 8 maggio.

In palio ci sono:

8 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios e un pranzo o una cena con i personaggi Disney; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte regalo del valore di € 50,00 ciascuna;

con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios e un pranzo o una cena con i personaggi Disney; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte regalo del valore di € 50,00 ciascuna; 32 pacchetti per 4 persone con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte regalo del valore di € 50,00 ciascuna;

con soggiorno di 2 notti e 3 giorni a Disneyland Paris in albergo 4 stelle con pensione completa, ingresso al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios; 4 biglietti A/R sul Frecciarossa Milano/Torino-Parigi e 4 Carte regalo del valore di € 50,00 ciascuna; 200 ingressi giornalieri per due persone al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios.

Un’iniziativa che prevede il sostegno alle famiglie che scelgono il treno per viaggi confortevoli, sicuri e sostenibili. Con oltre 7mila collegamenti Frecce, Intercity e Regionali che ogni giorno viaggiano sulla rete ferroviaria italiana, tra le mete 2022 da raggiungere in treno non può mancare Disneyland Paris.

Del resto, dal 12 aprile 1992 a oggi, il parco parigino ha visto passare tra le sui incantevoli vie oltre 375 milioni di visitatori, così tanti da essere diventata la destinazione turistica numero uno del continente. Oggi, infatti, comprende due parchi, 7 hotel e oltre 50 ristoranti a tema Disney.

Come partecipare al concorso

Il concorso, come detto in precedenza, è aperto fino all’8 maggio ed è rivolto alle persone che viaggeranno in Italia su tutte le Frecce di Trenitalia.

Per partecipare vi basterà accedere seguente al sito, inserire nome e cognome, il PNR del biglietto (a partire da un minuto dopo la partenza della Freccia), e incrociare le dita.

Se avrete vinto, verrete contattati all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’inserimento dei dati richiesti. Molto importante è conservare il biglietto originale in formato cartaceo fino al 31 luglio 2022.

È possibile giocare con i biglietti dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Un codice PNR dà diritto a una giocata e si può giocare tutte le volte che si vuole, basta avere codici PNR differenti.

Se invece sono stati effettuati un cambio prenotazione o un cambio biglietto, saranno considerati validi per la vincita solo il PNR e la data viaggio del nuovo biglietto modificato, non del titolo di viaggio originariamente acquistato e poi modificato.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che sono maggiorenni, residenti in Italia, che sono in possesso di un biglietto sulle Frecce, o hanno effettuato una prenotazione da Abbonamento e/o Carnet, ed effettuato il viaggio tra l’11 aprile e l’8 maggio 2022.

Nel caso di Carnet e Abbonamenti, sarà possibile giocare solo attraverso i PNR delle singole prenotazioni in appoggio. Qualora le prenotazioni siano effettuate in un’unica transazione, quindi emesse tutte con il medesimo PNR, sarà possibile giocare una sola volta.

Non resta che tentare la fortuna e sperare di incontrarsi a Disneyland Paris.