Perché Disneyland Paris è un posto magico anche per gli adulti

editato in: da

Tra i desideri più grandi dei bambini, ma anche degli adulti, c’è un luogo speciale e dal sapore particolarmente fiabesco: Disneyland Paris. Magico parco situato a Parigi e che ogni anno attira milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

A causa dell’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, anche la “casa” di Minnie e Topolino è stata costretta a chiudere, momentaneamente, i battenti. Tuttavia, c’è una buona nuova al riguardo: questo favoloso gioiello, infatti, ha nuovamente spalancato le sue porte fatate e, soprattutto, in tutta sicurezza.

Le varie attività da poter svolgere riprenderanno in maniera graduale e con le necessarie misure sanitarie e di tutela degli ospiti richieste dal Governo e dalle autorità. Ma nonostante questo non mancheranno le novità, infatti, entro fine anno è prevista l’inaugurazione di due nuove attrazioni: Cars Route 66 Road Trip e Disney Junior Dream Factory.

Davvero una news interessantissima per tutti gli amanti delle fiabe, dei più piccoli, ma anche di quegli adulti che adorano sognare. Infatti, un viaggio da queste parti è una vera e propria occasione per spassarsela con tutta la famiglia. Non a caso, solcare questo parco incantato vuol dire vivere una favola immergendosi totalmente nell’ambientazione Disney.

Una vera a propria gemma in cui spicca l’accoglienza curata nei minimi dettagli, ma anche l’atmosfera unica e davvero difficile da riproporre in qualsiasi altro parco dei divertimenti esistente.

A Disneyland Paris sarà possibile volare vicini a Peter Pan, poi combattere con le pistole laser insieme a Buzz Lightyear, tuffarsi negli intricati labirinti del mondo di Alice, percorrere le vecchie miniere sepolte nella Big Thunder Mountain e procedere lungo la casa stregata di Frontierland e il suo incredibile cimitero dei fantasmi.

Del resto non si è mai troppo vecchi per realizzare i propri sogni. E qua l’atmosfera e la magia non potranno fare altro che catapultare in una dimensione dove tutto sembra possibile e dove la gioia è una costante.

Disneyland Paris è davvero l’occasione ideale per riappropriarsi, anche se per qualche ora, di quella spensieratezza e di quella gioia di vivere costante che appartiene solo ai più piccoli. Un posto davvero magico in cui “spogliarsi” delle responsabilità e sentirsi i protagonisti di una splendida fiaba.