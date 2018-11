Oggi si può affittare un intero aereo Ryanair, come fosse un jet privato

editato in: da

Quando si pensa a Ryanair, si pensa in genere ai voli low cost (e, al massimo, alle tante polemiche che riguardano i sovrapprezzi di bagagli a mano e check-in).

Ma, il celebre vettore low cost irlandese, offre anche molto altro. Non tutti sanno che – ad esempio – dà la possibilità di affittare un intero aereo, come se fosse un jet privato. Un aereo capace di accogliere 60 persone, da affittare magari in un’occasione speciale come un compleanno o un matrimonio (la coppia Ferragni – Fedez insegna).

Il costo? 4.417 sterline, circa 5.055 euro. Quindi, sebbene a conti fatti non sia uno tra i voli in assoluto più economici, il costo a persona risulta di 73 sterline (83 euro), sempre che si riempia tutto l’aereo. Ovviamente, nel prezzo sono inclusi anche i bagagli e la selezione del posto a sedere. Posto che, per altro, può vantare un sedile in pelle reclinabile – più che su un volo low-cost standard -, per un volo a tutto relax.

L’aereo che Ryanair mette a disposizione è un 737-700, personalizzato per l’occasione. E, sebbene possa essere affittato da chiunque, è pensato più per una clientela business, e per essere dunque noleggiato da aziende per il trasporto dei propri dipendenti a convegni e convention. O magari da una squadra di calcio in trasferta. Che così, come si legge sul sito della compagnia, potrà godere di un volo riservato all’insegna del lusso e del comfort.

A bordo si avrà a disposizione uno staff dedicato, che servirà piatti ben più sofisticati che quelli offerti su di un normale volo a basso costo (niente sandwich preconfezionati e patatine nel sacchetto, per intenderci). Anche se, il cibo, non è incluso nel prezzo. Così come l’alcol: per 45 euro a passeggero, si può acquistare il pacchetto Gold con frutta fresca, bevande alcoliche, deliziosi piatti caldi preparati al momento e snack, da consumare comodamente seduti al proprio posto. Il pacchetto Silver, invece, costa 25 euro a persona e dà diritto a piatti freddi e caldi come i panini gourmet e alle bibite, ma i liquori sono esclusi. Infine, il pacchetto Bronze, con bevande e snack.

Per quanto si può volare, con l’aereo privato di Ryanair? Fino a 6 ore. Da quando è stato lanciato il servizio, nel febbraio 2016, le domande sono state molte. E l’aereo è stato utilizzato da squadre di calcio in trasferta per le partite di Champions League come da famose pop star.

Come prenotarlo? Basta collegarsi al sito. E godersi così il lusso d’un “jet” privato.