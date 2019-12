Ecco dove andranno in vacanza a Natale gli Obama

editato in: da

Perché limitarsi ad affittare una casa vacanza per il periodo di villeggiatura quando la si può acquistare direttamente, così da averla sempre a propria disposizione? È quello che devono aver pensato gli Obama, dopo essersi innamorati di una splendida villa dove hanno avuto modo di soggiornare per qualche settimana di relax. E allora, avrebbero deciso di fare il grande passo.

Secondo quanto riportano fonti locali, come The Vineyard Gazette, Barack e Michelle avrebbero acquistato una meravigliosa dimora situata ad Edgartown, una delle zone più esclusive di Martha’s Vineyard, celebre località vacanza di vip e personaggi di spicco della politica negli Stati Uniti.

Sebbene la notizia non sia ancora stata confermata, visto il riserbo mantenuto dai diretti interessati e da coloro che avrebbero portato a termine la vendita, dai registri locali si evince che la villa in questione è stata effettivamente acquistata nei giorni scorsi, alla modica cifra di poco più di 10 milioni di euro – scontata, visto che il prezzo di partenza era di quasi 13,5 milioni di euro.

La casa è appartenuta, fino a pochi giorni fa, a Wycliffe Grousbeck, famoso imprenditore statunitense e comproprietario della squadra NBA dei Boston Celtics. Ora, sarebbe diventata il nuovo gioiellino degli Obama, dove sicuramente l’ex First Family trascorrerà gran parte delle sue future vacanze, probabilmente proprio a partire da quelle natalizie che si stanno avvicinando.

L’idea di acquistare questa villa sarebbe nata già da qualche mese: Barack ha passato con la sua famiglia ben 7 estati a Martha’s Vineyard, durante gli 8 anni del suo mandato come Presidente degli Stati Uniti. E l’estate scorsa vi è tornato, affittando proprio la splendida dimora in questione. Sarebbe dunque stato un colpo di fulmine, per Barack e Michelle, che avrebbero così deciso di acquistare la residenza.

Siete curiosi di scoprire qualche dettaglio in più? L’intera proprietà è di circa 11,8 ettari, immersa nel verde e affacciata sull’oceano, in posizione piuttosto isolata rispetto alle altre case della zona. La villa stessa è enorme: 2.100 metri quadrati, comprensivi di 7 camere da letto e 9 bagni, il tutto suddiviso equamente tra l’area principale e le due ali riservate agli ospiti.

Completano la residenza un’ampia cucina moderna e diversi saloni. I dettagli non sono da meno: alcuni caminetti in pietra riscaldano l’ambiente in inverno, mentre d’estate è possibile godere di un ampio spazio esterno dedicato alla piscina e al solarium.