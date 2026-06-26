iStock Salsomaggiore Terme

Dal 26 al 28 giugno 2026 l’Emilia-Romagna ospita la 14ª edizione della Notte Celeste, la grande festa diffusa dedicata al benessere termale che coinvolge 15 località e oltre 70 eventi. Un lungo weekend in cui le terme restano aperte fino a tarda sera, tra piscine illuminate, trattamenti rilassanti, concerti, cene sotto le stelle e attività all’aria aperta.

Il claim di quest’anno, “È Festa nella Terra dello Star Bene!”, racconta un’esperienza che unisce relax, intrattenimento e scoperta del territorio sotto il cielo estivo.

La grande festa diffusa tra terme, musica e benessere

La Notte Celeste si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del turismo del benessere nelle terme dell’Emilia-Romagna, con 23 stabilimenti termali attivi tra Appennino e Riviera. Dal venerdì alla domenica, con il sabato 27 giugno come giornata clou, i centri termali aprono le porte a esperienze serali che uniscono cura del corpo e intrattenimento.

Secondo Roberta Frisoni, Assora Regionale a Turismo, Sport e Commercio dell’Emilia-Romagna, le località termali rappresentano un asset strategico dell’offerta turistica regionale, capaci di intercettare le nuove tendenze del benessere e della cura di sé. In questo contesto, dj set, concerti, passeggiate guidate, attività sportive e appuntamenti culturali si integrano con i percorsi termali, creando un calendario diffuso che coinvolge l’intero territorio. Il programma si estende dalle colline fino alla pianura, con iniziative che spaziano tra sport e cultura.

Eventi e località protagoniste dal 26 al 28 giugno

Dal parmense al riminese, il weekend coinvolge tante località simbolo del turismo termale come Riccione e il polo di Riminiterme, insieme ai centri dell’entroterra romagnolo come Bagno di Romagna (FC), Castrocaro Terme (FC) e Bertinoro (FC). Qui il programma della Notte Celeste si intreccia tra cultura, enogastronomia e relax, con eventi serali, aperitivi tematici e visite guidate nei borghi storici.

Sulla Riviera Adriatica le terme diventano palcoscenici a cielo aperto: a Riccione si alternano percorsi sensoriali e trattamenti notturni, mentre a Rimini la spiaggia si anima con musica, spettacoli e attività fino a tarda sera.

Non mancano esperienze originali come quella del cicloturismo dedicato al benessere con partenze dalle Terme di Cervia (RA) e arrivo a quelle di Castel San Pietro (BO), una pedalata slow di circa 80 km tra paesaggi iconici e natura, pensata per vivere il territorio in modo sostenibile.

A Riolo Terme (RA) e Punta Marina (RA) il benessere si unisce alle attività outdoor con piscine termali aperte, performance artistiche e percorsi nel Parco del Delta del Po. Anche Comacchio (FE) e i lidi ferraresi partecipano con musica dal vivo e serate a tema, mentre le località dell’entroterra propongono esperienze notturne tra massaggi sotto le stelle, degustazioni e camminate panoramiche.

A Salsomaggiore Terme (PR) si alternano pedalate con ospiti sportivi, come Claudio Chiappucci, e spettacoli lirici, mentre a Tabiano Terme (PR) il benessere incontra festival, conferenze e trattamenti rigeneranti.

Non mancano proposte a Montechiarugolo (PR) con il Festival Musica Bella dedicato a Gianni Bella, così come a Porretta Terme (BO), dove visite guidate e concerti serali valorizzano il patrimonio termale storico. Anche Castel San Pietro (BO) e Monterenzio (BO) propongono piscine aperte fino a tarda sera, street food e attività per famiglie.

Il programma completo con tutti gli eventi, le località e gli orari, si può consultare sul sito ufficiale La Notte Celeste.