Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La fortezza di Queribus

Ci sono luoghi ed esperienze che sanno conquistare in un attimo il proprio posto nella lista dei viaggi da fare almeno una volta nella vita. Luglio ci ha portato alla scoperta di castelli arroccati su speroni di roccia diventati patrimonio UNESCO, borghi italiani dove si respirano ancora le tradizioni del passato e ponti sospesi tra montagne ad altezze mozzafiato. Abbiamo viaggiato anche con la fantasia, immaginando città galleggianti destinate a navigare intorno al mondo e alzando gli occhi al cielo in attesa della grande eclissi solare del 2026 che si terrà ad agosto.

Ecco alcuni dei luoghi, delle esperienze e delle storie che più hanno fatto sognare i lettori di SiViaggia nell’ultimo caldissimo mese e che hanno saputo ispirare tutti coloro che amano mettersi in cammino e guardare il mondo con occhi sempre curiosi e pronti a nuove emozioni.

Le fortezze reali della Linguadoca, nuovo patrimonio UNESCO

Tra i luoghi che più ci hanno fatto sognare a luglio ci sono le cinque fortezze reali della Linguadoca, nel sud della Francia. Arroccate su speroni rocciosi che dominano vallate, vigneti e boschi dell’Occitania, sono state riconosciute Patrimonio Mondiale UNESCO nel luglio 2026 (nello stesso mese anche il Belpaese ha festeggiato un nuovo ingresso nella prestigiosa lista, con i dieci storici teatri condominiali dell’Italia centrale).

Costruite tra il XIII e il XIV secolo per consolidare il potere della corona francese dopo la crociata contro i Catari, oggi le fortezze reali della Linguadoca rappresentano un itinerario unico che unisce storia, architettura e paesaggi spettacolari. Da Quéribus, sospesa a quasi 730 metri d’altitudine e affacciata sui Pirenei, a Peyrepertuse, considerata la più imponente delle cittadelle medievali francesi, passando per Puilaurens, Termes e Aguilar, ogni fortezza racconta una pagina diversa del Medioevo e regala viste molto suggestive. Perché non inserirle nel prossimo itinerario di viaggio alla scoperta della Francia meno conosciuta?

Qui il nostro articolo: Fortezze reali della Linguadoca, un viaggio tra i castelli medievali dell’Occitania

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I luoghi italiani da dove ammirare l’eclissi solare del secolo

La grande eclissi solare del 12 agosto 2026 è senza dubbio uno degli eventi astronomici più attesi degli ultimi anni. Dalle Alpi alle isole, migliaia di persone stanno già programmando un viaggio per assistere a questo fenomeno, scegliendo i luoghi dove il cielo offrirà le condizioni migliori per ammirare lo spettacolo.

Sebbene in Italia non potremo godere dell’eclissi totale, diverse località dello Stivale saranno particolarmente interessate dal fenomeno, con oltre il 90% del disco solare che sarà oscurato dalla Luna, regalando un suggestivo Sole a falce che scomparirà lentamente all’orizzonte. Scoprite nel nostro articolo i luoghi migliori in cui assistere alla magia!

Qui il nostro articolo: L’eclissi solare più attesa dell’anno sarà visibile anche dall’Italia: i luoghi migliori per vederla

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Castiglione in Teverina, il borgo laziale sorprendente tra vino e paesaggi

Non serve uscire dai nostri confini per lasciarci sorprendere. A luglio abbiamo riscoperto Castiglione in Teverina, un piccolo borgo della Tuscia che conserva l’atmosfera autentica dei paesi italiani, tra vicoli in pietra, panorami sulle colline e una forte tradizione enologica.

Qui il vino è parte dell’identità del territorio, raccontato anche attraverso il Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari. Una destinazione ideale per chi cerca un weekend sorprendente lontano dalla folla.

Qui il nostro articolo: Castiglione in Teverina è il borgo del bere bene: qui c’è il museo del vino più grande d’Europa

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Ponte tibetano di Castelsaraceno, il più lungo del mondo

A conquistare tantissimi lettori è stato anche il ponte tibetano di Castelsaraceno, in Basilicata, una straordinaria passerella sospesa tra le montagne del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Lungo oltre mezzo chilometro e sospeso a 80 metri d’altezza, regala una prospettiva unica sulle Dolomiti Lucane e sulla valle sottostante.

Si tratta del ponte tibetano a campata unica più lungo del mondo, che regala 586 metri di adrenalina pura e oltre mille passi nel vuoto. Ma quella che regala non è soltanto una sfida per gli amanti dell’adrenalina: è anche un modo completamente diverso di immergersi nel paesaggio, passo dopo passo, con il cuore che accelera e lo sguardo che si perde all’orizzonte.

Qui il nostro articolo: Il ponte tibetano più lungo del mondo è in Italia: mille passi sospesi tra cielo e montagne

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Il Palazzo del Gran Maestro di Rodi, che racconta la storia dei Cavalieri

Mura imponenti, corti, mosaici e grandi sale raccontano la storia di uno dei luoghi medievali più affascinanti del Mediterraneo: il Palazzo del Gran Maestro di Rodi. Passeggiare tra questi ambienti significa attraversare secoli di storia, in una città fortificata dichiarata Patrimonio UNESCO e dove ogni vicolo conserva il fascino delle antiche rotte via mare, invitando a rallentare per scoprire un passato ancora perfettamente leggibile.

Qui il nostro articolo: La fortezza risorta dalle ceneri: viaggio nel cuore medievale di Rodi per scoprire il Palazzo del Gran Maestro

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Freedom Ship, la nave in cui vivere viaggiando per il mondo

Luglio ci ha fatto sognare anche guardando al futuro, grazie al ritorno del progetto Freedom Ship. Più che una nave, è una vera città galleggiante immaginata per navigare senza sosta intorno al pianeta, con appartamenti, scuole, ospedali, parchi, negozi e perfino una pista d’atterraggio.

Un’idea visionaria che continua ad affascinare perché ribalta il concetto stesso di viaggio: non si parte “semplicemente” per una vacanza, ma si vive in movimento, cambiando panorama ogni giorno senza mai disfare le valigie. Un sogno che, anche se non è ancora stato concretizzato, continua a stimolare la fantasia di chi ama esplorare il mondo, ma che presto potrebbe rivoluzionare il modo di viaggiare in mare.

Qui il nostro articolo: La nave residenziale più grande al mondo è una città galleggiante che fa il giro del pianeta