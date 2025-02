Porretta Terme, dove il benessere ha una storia antica

Fonte: iStock Le acque di Porretta Terme sono celebri sin dai tempi dei romani

Un luogo incantevole, che si trova nell’Appennino Tosco – Emiliano nella valle del fiume Reno: si tratta di Porretta Terme, frazione del comune di Alto Reno Terme e luogo dalla storia antica. Basti sapere infatti che il suo passato è collegato alle sue acque che vengono considerate curative da tempo immemore, tanto che – una leggenda che può essere fatta risalire al Medioevo – racconta di un bue malato che, dopo aver bevuto le acque del Monte Sassocardo è guarito.

Se questa storia pare essere nata nel Medioevo, è certo che questo luogo fosse noto già all’epoca dei romani e questo si può notare dai resti archeologici, mentre è dal XV secolo che le sue acque sono divenute talmente celebri da diventare meta di viaggio per personaggi celebri.

E ancora oggi questo luogo è dedito al benessere del corpo e della mente, venendo scelto come ritiro per staccare dalla quotidianità. Le Terme di Porretta – nel quasi omonimo paese – ospitano tante tipologie di terapie differenti (60 nello specifico), 20 aerosol, 18 cabine fanghi, inoltre la sua piscina è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutto quello che c’è da sapere.

Come arrivare alle Terme di Porretta

Arrivare alle Terme di Porretta è davvero semplice, infatti si può raggiungere la struttura che si tova in Emilia Romagna, in automobile, ma anche in treno.

In auto basta impostare sul navigatore via Roma nel paese di Porretta Terme in provincia di Bologna, a cui si arriva sia transitando sull’autostrada A 1, sia viaggiando sulla A 11, in entrambi i casi è previsto un tratto su una strada statale.

In treno, invece, si viaggia lungo la linea Bologna – Pistoia. Insomma, è davvero facile arrivare in questo luogo di pace e benessere nel cuore dell’Italia, in cui prendersi cura di sé immersi in un paese molto suggestivo. Qui vi è un ricco patrimonio idrotermale, con sorgenti che danno vita a tantissime possibilità curative per numerose patologie. Inoltre, in seguito al parere del proprio medico curante, è possibile utilizzare il ciclo di terapie termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Le fonti danno vita ad acque sulfuree e ad acque salsobromoiodiche, le prime tra le altre cose si trovano nella medesima area dove sono stati scovati resti di terme risalenti al periodo romano.

Giorni apertura e orari Terme di Porretta

Come per tutte le strutture in Italia o in Europa, informarsi preventivamente è sempre la scelta giusta: quindi, prima di decidere di partire, è bene conoscere gli orari e il periodo di apertura. Ad esempi le Terme di Porretta sono state chiuse fino al 10 febbraio 2025, giorno in cui sono tornate accessibili tutte le aree e non solo segreteria e centro estetico.

La struttura segue il seguente orario: dal lunedì al sabato è aperta dalle 8,30 alle 19, la domenica e i festivi dalle 9 alle 19. Inoltre, è le cure termali al sabato e nei giorni festivi infrasettimanali vengono effettuate dalle 8.30 alle 13. Dal lunedì al venerdì, invece, dalle 8.30 alle 18.

Mentre la segreteria è aperta tutti i giorni fino alle 18.30.

Servono costume, cuffia, ciabatte e lucchetto, oltre a un accappatoio o – in alternativa – un semplice asciugamano (questi due eventualmente noleggiabili).

Prezzi delle Terme di Porretta

Le terme di Porretta sono molto celebri e non solo in Emilia Romagna, inoltre offrono tantissimi percorsi e opzioni differenti. Ad esempio, le varie cure, per trattare diverse afflizioni come quelle inalatorie e per l’apparato respiratorio, oppure per la sordità rinogena, poi sono previsti trattamenti come il percorso vascolare (una ha un costo di 8 euro, mentre 12 sedute 80 euro), oppure pressoterapia, irrigazioni vaginali o bagno termale in vasca individuale di 20 minuti con un costo di 25 euro a seduta.

L’area termale è composta da una piscina salsobromoiodica pluricurativa e poi da sauna, percorso vascolare, centro di idropinoterapia e poliambulatorio. Il bagno termale semplice, ad esempio, ha un costo di 15 euro a seduta per 60 minuti, basta il ticket invece se si ha la ricetta medica. La riabilitazione individuale in piscina termale ammonta a 35 euro per 30 minuti e a 65 per 60 minuti, mentre a massoterapia con un massaggio di 25 minuti costa 35 euro.

Per chi desidera vivere un’esperienza wellness, poi, l’accesso di 4 ore – che è comprensivo di piscina termale, percorso vascolare, sauna e colloquio medico finalizzato all’ammissione (gratuito) – costa 25 euro, che scendono a 10, dai 7 ai 10 anni, e a 5 fino ai sei anni.

Vengono proposti anche pacchetti di benessere termale che hanno un costo che varia dai 55 euro a persona (la Pausa Wellness), fino ai Romantic Day, che ha un costo di 118 euro a coppia e comprende percorso delle acque, massaggio di coppia rilassante con burri di candela (durata 25 minuti), tisane post trattamenti e uso dell’accappatoio.

Ciclicamente vengono proposti dei pacchetti e delle promo speciali per poter godere di queste bellissime terme italiane.

Trattamenti e servizi Terme di Porretta

Sono davvero tantissimi i servizi a disposizione di chi decide di trascorrere un po’ di tempo all’interno delle Terme di Porretta, da quelli curativi, a quelli relax. Le cure termali in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale sono previste per trattare le patologie alle seguenti aree: vie aeree superiori come naso e gola, orecchio, vie respiratorie, patologie vascolari, dermatologiche, ginecologiche e urinarie gastroenteriche. Inoltre, è anche un centro nazionale di riabilitazione e cura dei pazienti Inail.

All’interno della struttura ci si può sottoporre ai bagni termali delle “3 energie”, oppure fare cicli curativi come la ventilazione polmonare.

Per chi, invece, vuole rigenerarsi sono a disposizione anche proposte antiage come fanghi termali (il Fango salsobromoiodico con doccia di pulizia ha un costo di 35 euro per una seduta singola) oppure il pacchetto aminoacidi solforati che ha un costo totale di 50 euro ed è comprensivo di bagno termale individuale di 45 minuti, inalazione solforosa di 30 minuti e bibita.

Non mancano la spa, la palestra, il reparto di fisioterapia e la specialistica: angiologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, fisiatria, reumatologia, elettrocardiogramma, posturologia, logopedia.

Info utili sulle Terme di Porretta

Per godere del benessere di questa struttura sono stati pensati anche pacchetti per il soggiorno, abbinando le Terme di Porretta con la villeggiatura in hotel convenzionati presenti nella zona. Le proposte si suddividono in Silver (notte con prima colazione in hotel e accesso per due persone mezza giornata al percorso delle acque, comprensivo di piscina termale, percorso vascolare e sauna), Gold (che prevede l’aggiunta di un massaggio per due persone della durata di 25 minuti) e Platinum in hotel 4 stelle.

Come già detto giungere qui è davvero semplice, nella cittadina ci sono tanti parcheggi e la struttura di trova in via Roma a Porretta Terme.