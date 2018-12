Cosa fare a Natale e Capodanno in Svizzera

editato in: da

Ogni anno anche la Svizzera apre le porte ai turisti per le feste di Natale e Capodanno. Ecco, dunque, alcuni utili consigli se si è scelto di festeggiare qui le vacanze.

Se non siete mai stati in Svizzera, le festività natalizie sono l’occasione giusta per ovviare a questa “pecca”: in questo periodo dell’anno, infatti, le principali città elvetiche si vestono a festa ospitando tantissimi mercatini di Natale. Tra questi, spiccano quello di Niederdorf a Zurigo (il più antico della città) e quello di Berna nella centrale Waisenhausplatz (una delle piazze più belle della città, Patrimonio Unesco). A Basilea, il cuore dei festeggiamenti per il Natale si raggiunge percorrendo la Weihnachtsstrasse, considerata la strada natalizia più lunga d’Europa.

Fino al 24 dicembre, a Montreaux, il mercatino di Natale è collocato in uno scenario eccezionale tra le montagne ed il lago di Ginevra. Appena fuori la città, a Caux, è allestito il Villaggio di Natale con clown, cantastorie, maghi e renne di Babbo Natale. I più piccoli, qua, possono anche passeggiare a cavallo di un pony. A Rochers-de-Naye, invece, i bambini hanno la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona nella sua casa e di consegnargli direttamente la letterina dei desideri. Chi vuole fare un salto nel medioevo può visitare il castelli di Chillon, a 10 minuti da Montreaux.

Anche a Losanna, fino al 31 dicembre, è possibile vivere la magia del Natale tra mercatini e festa delle luci. Sei i luoghi principali: il mercato coperto di Saint-François in Place St-François, il mercato di artisti e artigiani in Place Pépinet, il villaggio dei bambini a Place de la Louve, il Bô district a Flon, il mercato del territorio e del vino a Place de l’Europe ed il mercato dell’amicizia alla Terrace Jean-Monnet. A questi, lungo le strade della città, si aggiunge il Festival Lumières, esposizione di 13 installazioni artistiche con la luce come elemento centrale.

A Lugano, una delle attrazioni più suggestive legate al Natale è il Presepe sommerso: fino al 6 gennaio è possibile ammirare le statue tipiche del presepio posate nel lago. Di giorno sembrano svanire nell’acqua, di sera fluttuano sotto la luce di potenti fari. Sempre a Lugano, per la notte di San Silvestro, migliaia di persone si radunano per trasformare piazza Riforma in una discoteca all’aria aperta tra musica, spettacoli e animazione.

Dalle banchine della stazione di Lucerna, ogni giorno alle 11 nella settimana da Natale 2018 a Capodanno 2019 (ad eccezione del 31 dicembre), parte una crociera sul Lago dei Quattro Cantoni. L’assoluta protagonista è l’URI, la nave a vapore costruita nel 1901, caratterizzata al suo interno da un salone in stile neo-barocco allestito negli anni Venti.

Chi, invece, non vuole rinunciare allo sport anche durante le vacanze di Natale e Capodanno può prendere parte alla Springenbodencup 2018: si tratta di un divertente torneo di calcio cinque contro cinque giocato sulla neve delle piste di Springenboden, nel Canton Berna, con tanto di dj-set ai bordi del campo. Si disputerà domenica 30 dicembre.