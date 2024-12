Capodanno in montagna: i migliori luogo dove andare in Italia e in Europa

Trascorrere Capodanno in montagna è il desiderio di molti: scopri quali sono i luoghi dove unire la passione per lo sci e per festeggiare l'arrivo del 2025.

Fonte: iStock La bellezza di un capodanno in baita

Una delle classiche domande che ci sentiamo fare spesso in questo periodo riguarda cosa fare a Capodanno. Le feste si portano sempre dietro tanta voglia di viaggiare e andare in giro, complici anche un po’ di giorni di ferie e il desiderio staccare dopo un anno di lavoro e di impegni di vario genere.

Le cose da fare alla fine dell’anno sono tante, da un viaggio in posti esotici fino al fatto di trascorrere qualche giorno in montagna. Se quest’ultima è la tua preferenza, sappi che stiamo per elencare un sacco di cose da fare a Capodanno in montagna. Dalle Alpi alle Dolomiti, fino alle aree montuose più belle d’Europa, ci sono davvero molti eventi ai quali partecipare, così come attività pronte a rendere la fine di quest’anno più bella e tutta da ricordare.

Dove andare a Capodanno in montagna in Italia

Le montagne italiane hanno molto da offrire a chi decide di trascorrere il Capodanno tra vette, piste da sci e località nostrane che non hanno nulla da invidiare a quelle estere. Ogni luogo montano in Italia offre esperienze per chi ama la gastronomia, quelle per chi apprezza la vita notturna e non possono mancare le cose da fare a Capodanno quando si va in montagna in famiglia e con i bimbi di varie età al seguito.

Questa lista di consigli per un fine anno in montagna segue un ordine rigorosamente geografico, partendo dal nord-ovest e considerando le due principesse delle catene montuose italiane: le Alpi e le Dolomiti.

Capodanno a Cervinia, Valle d’Aosta

Iniziamo questo viaggio in Capodanno in montagna da Cervinia, una delle regine della Valle D’Aosta in quanto ad accoglienza turistica. Cervinia può essere definita il paradiso degli sport invernali, dati i moltissimi chilometri di piste adatte a tutti i livelli di esperienza sugli sci o sullo snowboard.

Oltre a questo, non manca la possibilità di passeggiare con le ciaspole o di fare dell’ottimo trekking invernale, dove la neve ha lasciato scoperti boschi e sentieri. Dopo tanta attività fisica all’aria aperta, non c’è nulla di meglio che rifugiarsi nei centri benessere degli hotel di Cervinia o partecipare a qualche aperitivo nei locali più in vista.

Chi viaggia con i bimbi e desidera trascorrere il Capodanno in montagna a Cervinia non rimarrà deluso né tantomeno sprovvisto di cose da fare. Le piste da sci del Fun Park Breuil-Cervinia, infatti, sono provviste di un’apposita Kid Zone. Si tratta di una vera e propria area dove poter far giocare i bimbi, in compagnia di una tata specializzata che si occuperà del loro divertimento.

I bimbi potranno godere così di un’area sicura e dove poter stare a contatto anche con altri piccoli viaggiatori, mentre i genitori affrontano piste adatte solo agli adulti. A pochi passi dalla Kid Zone c’è una pista da pattinaggio dove riunire tutta la famiglia, scivolando sul ghiaccio al ritmo di qualche canzone tipica del periodo delle feste. Per finire, una bella cioccolata in tazza per tutti!

Per quanto riguarda gli eventi di Capodanno a Cervinia, è prevista la tradizionale fiaccolata in cui i maestri di sci locali sorprenderanno tutti sciando con in mano delle torce naturali che creano dei magici giochi di luce nel buio della notte. Il centro di Cervinia si trasformerà poi in un club dove ballare al ritmo delle scelte musicali di deejay famosi, pronti a portarti verso la mezzanotte con tanto divertimento.

Fonte: iStock

Capodanno a Cogne, Valle d’Aosta

Cogne è un’altra località molto amata per chi vuole trascorrere il Capodanno in montagna in Valle d’Aosta. Ai piedi del Gran Paradiso, Cogne è probabilmente un luogo più raccolto, dove glamour e feste luccicanti lasciano il posto ad atmosfere più intime e a momenti da vivere davanti al camino con le persone che più amiamo.

Cogne, per le caratteristiche naturali di alcune sue frazioni, è la regina delle scalate sulle cascate di ghiaccio. Sono molti i viaggiatori che raggiungono il paese proprio con l’intento di praticare questo sport. A loro si affiancano i tanti sciatori, anche amanti del fondo. L’area dei Prati di Sant’Orso è perfetta per il fondo, così come lo è per far giocare i bimbi in tutta tranquillità e in un luogo totalmente in piano.

Per quanto riguarda gli eventi di Capodanno, a Cogne non mancano le cene nei ristoranti tipici ma nemmeno la voglia di festeggiare in piazza. Il luogo da tenere come punto di riferimento è Piazza Chanoux, dove la gente si raduna solitamente intorno alle 23 e attende la mezzanotte per un brindisi collettivo.

Capodanno a Sestriere, Piemonte

Il Piemonte è una ragione la seconda regione italiana con le vette alpine più alte e non scherza nemmeno in quanto a eventi di Capodanno, perfetti per unire voglia di sciare, buon cibo ed esperienze da ricordare. Lo sa bene un’altra località molto conosciuta da chi ama trascorrere il Capodanno in montagna in Italia: Sestriere, in provincia di Torino. Questo luogo è il comune più alto d’Italia e si trova, infatti, appena oltre i duemila metri di altitudine.

Sestriere è un luogo di grandi alberghi, alcuni dei quali offrono anche delle formule all inclusive e sono particolarmente adatti alle famiglie che amano regalare ai propri bimbi dei divertenti momenti al miniclub o sulle piste, con maestri specializzati nel far imparare l’arte dello scii anche ai bimbi in tenerissima età.

Per quanto riguarda gli eventi di Capodanno da vivere a Sestriere, in questa zona sono previste molte cene in baita. L’esperienza non è solo gastronomica ma inizia con un viaggio sul gatto delle nevi per raggiungere la località desiderata.

Chi ama la vita notturna e il divertimento musicale non resterà deluso: il club Tabata aprirà i suoi battenti per una festa davvero incredibile, per la quale è previsto un biglietto da acquistare anticipatamente. È obbligatoria la prenotazione per entrare al GFC. L’Olympic Center di San Sicario, invece, allieterà gli avventori con un cenone tradizionale, seguito da un party con open bar.

Fonte: iStock

Capodanno a Pian dell’Arma, Piemonte

Hai voglia di un Capodanno in montagna dal sapore e dall’atmosfera davvero unica? Scegli di trascorrere la notte di San Silvestro in un rifugio raggiungibile solo a piedi. Uno di questi è il Rifugio Pian dell’Arma, che si trova nell’omonima località in provincia di Cuneo.

Si tratta di un rifugio CAI che sarà aperto nella notte di Capodanno. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile contattare delle guide locali per essere accompagnati lungo il sentiero innevato che porta al rifugio. L’escursione si fa con le ciaspole ed è adatta a chi è abituato ad andare in montagna, soprattutto in assetto invernale.

Capodanno a Ponte di Legno, Lombardia

Sciare in Lombardia, nell’area del Passo del Tonale è qualcosa di speciale. L’estremità della Val Camonica non è solo perfetta dal punto di vista sportivo ma porta con sé molti altri doni che, in vista di una vacanza di fine anno in montagna, sono proprio quanto di meglio si possa desiderare.

L’area denominata Ponte di Legno Ski è molto conosciuta da chi ama il circo bianco e offre piste per tutti i livelli e le abilità. Oltre a questo, è uno dei comprensori sciistici italiani pronto a offrire degli ottimi sconti sugli skipass acquistati online. Sulle montagne di Ponte di Legno si può passeggiare con le ciaspole o semplicemente con gli scarponi ai piedi. Oltre a questo, non ti sarà difficile trovare la giusta pista da pattinaggio sul ghiaccio per provare le tue abilità anche in questo campo.

Vuoi mettere un po’ di terme nella tua vacanza di Capodanno in montagna? Sei nel luogo giusto. Il complesso termale di Ponte di Legno è una vera oasi di benessere dove provare esperienze di ogni tipo: dal bagno nell’acqua calda, con le Alpi come scenografia, fino ai trattamenti su prenotazione.

Per quanto riguarda gli eventi di Capodanno, Ponte di Legno non scherza in quanto a proposte. Per chi ama le vacanze attive, sono previste diverse ciaspolate, proprio per la notte di San Silvestro. Molte baite resteranno aperte per l’occasione e saranno pronte a servire cenoni speciali per tutti i camminatori notturni.

Chi ama ballare, avrà pane per i propri denti o – ancora meglio – una pista sulla quale scatenarsi. La notte del 31 Dicembre, infatti, si terrà il Winter Opening Party. La location è quella di Piazza XXVII Settembre, nel centro di Ponte di Legno. Il tema del party sarà la musica dance degli Anni ’90 e i dj inizieranno ad alternarsi alla console a partire dalle 17.30.

Capodanno in Valsassina, Lombardia

La Valsassina è un’altra area montuosa lombarda dove poter trascorre il Capodanno tra neve, baite, cose buone da mangiare e tanto sport da poter praticare. Da quelle parti, è particolarmente incantevole il borgo di Margno, paesino incantevole lontano dalla mondanità di tante altre località di montagna e luogo perfettamente accogliente.

Chi decide di trascorrere Capodanno in Valsassina è, solitamente, un amante della natura e dei silenzi della montagna. Le vacanze di fine anno sono un’occasione perfetta per camminare e ritrovare un po’ di pace tra i boschi. Oltre a questo, perché non concedersi un cenone di Capodanno in un rifugio alpino?

Capodanno a Canazei, Trentino

Canazei è una delle regine delle Dolomiti e, di certo, è un luogo che mostra tutta la bellezza della Val di Fassa. Una vacanza di Capodanno a Canazei è sempre un’ottima scelta: sciare è fantastico e l’atmosfera ladina tipica di questa parte di Trentino è più unica che rara.

Per un pizzico di benessere anche a San Silvestro, Canazei offre un centro termale che molti altri luoghi montani invidiano. Cosa c’è di meglio che un bagno nell’acqua calda di una piscina termale dopo aver sciato? A tutto questo puoi aggiungere dell’ottimo cibo e la compagnia di chi ami.

Gli eventi di Capodanno di Canazei sono molti e vanno dalle cene gourmet fino alle feste danzanti pronte a durare tutta la notte. Molti viaggiatori che scelgono le Dolomiti per una vacanza in montagna a Capodanno, invece, vanno a dormire dopo il brindisi di mezzanotte per essere tra i primi a scendere in pista il mattino dopo. Farai parte anche tu di questa squadra?

Fonte: iStock

Capodanno a Madonna di Campiglio, Trentino

Rimanendo sempre in Trentino ma cambiando monti e valle, Madonna di Campiglio non può non essere citata tra le località perfette per trascorrere Capodanno in montagna in Italia. Anche questa località del Trentino è regina in quanto ad attività sportive, benessere e luoghi dove mangiare cose gustose e un San Silvestro da quelle parti non può che accontentare anche il viaggiatore più esigente e amante del bello.

Saranno ben due le piazze di Madonna di Campiglio interessate dai festeggiamenti per il nuovo anno in arrivo. In Piazza Sissi è pronto un evento incredibile: si tratta delle Festa di Capodanno firmata Radio Deejay. Durante tutto il periodo delle feste, Madonna di Campiglio sarà la “succursale” fuori Milano della celebre radio, con dirette in diversi momenti di questo dicembre 2024. La seconda piazza coinvolta sarà Piazza Righi, dove verrà fatto il countdown ufficiale per l’arrivo del 2025.

Capodanno in Alta Badia, Alto Adige

Sono ancora le Dolomiti a essere protagoniste quando si parla di Alta Badia, una delle valli più ammirate di tutto l’Alto Adige. Non importa che tu scelta Corvara, Colfosco oppure San Cassiano per il tuo Capodanno in montagna: questa parte d’Italia sarà deliziarti sia in quanto ad attività da fare all’aperto sia in quanto a scelte speciali per il cenone di San Silvestro.

Proprio da qui iniziamo a parlarti delle diverse possibilità per l’ultima notte del 2024. L’Alta Badia è uno dei luoghi dell’Alto Adige che vanta ottimi ristoranti stellati. Sceglierai una cena di questo livello o indosserai le ciaspole per raggiungere un rifugio o una baita in altitudine? A te la scelta.

Alcuni rifugi della zona, come il Piz Boè Alpine Lounge o l’Edelweiss, sono così esclusivi per Capodanno, da organizzare cene e feste con tanto di viaggio in gatte delle nevi per arrivare al party e, ovviamente, per andare via quando le prime luci del nuovo anno inizieranno a farsi vedere.

Fonte: iStock

Capodanno in Val Venosta, Alto Adige

Vuoi trascorrere Capodanno in Alto Adige avvolto da un’atmosfera più tradizionale e meno mondana? Mai paura: c’è una valle per tutti i gusti. Un luogo che riesce a mettere assieme la voglia di qualcosa di ricercato – come una cena gourmet, per esempio – e luoghi dove l’atmosfera famigliare è ovunque è la Val Venosta.

Questa valle è il posto giusto dove fare lunghe camminate, perfette per le gambe di tutti, anche dei più piccini. La valle è molto aperta e, in molti punti, presenta dei prati pianeggianti che diventano il luogo perfetto dove passeggiare per chilometri. Questa è la parte dell’Alto Adige dove troverai il Lago di Resia, con il suo famoso campanile sommerso dalle acque. In inverno, in lago è spesso ghiacciato e diventa un posto incredibile, lungo le cui sponde si può passeggiare per ore senza fatica.

La Val Venosta è sede di un evento di Capodanno molto tradizionale e in perfetto stile altoatesino: la mattina del 1 gennaio, a Silandro, si tiene un concerto di musica classica che richiama un po’ quello di Vienna che tutti abbiamo intercettato, prima o poi, in televisione. Inizierà a suon di musica il tuo 2025?

Capodanno sull’Altopiano di Asiago, Veneto

Località spesso nominata quando si parla dei luoghi della Grande Guerra, l’Altopiano di Asiago è un piccolo grande gioiello dell’Alto Vicentino ed ha sempre qualcosa da offrire a tutti i tipi di viaggiatore. Trascorrere Capodanno in montagna sull’Altopiano è la scelta giusta per chiunque abbia voglia di passeggiare ed esplorare un territorio che racconta tantissimo.

Proprio nel pomeriggio di San Silvestro, per esempio, ci potrà essere l’occasione di ammirare l’ultimo tramonto del 2024 da un luogo incredibile: Forte Corbin. Questo luogo legato alla Grande Guerra si trova in quella che è probabilmente una delle posizioni più belle per godere dei colori del tramonto nei cieli del Vicentino. Per l’occasione, sarà organizzata anche una visita guidata al forte e al suo museo.

Gli amanti del buon cibo e dell’alta quota non rimarranno delusi: a Cima Verena, nel Rifugio che si trova in quella località, sarà organizzato un cenone coi fiocchi. Come ci si arriva? Camminando, ovviamente. Occorrerà aggiungere delle belle ciaspole al tuo outfit per la notte di San Silvestro!

Fonte: iStock

Capodanno ad Auronzo di Cadore, Veneto

Un po’ di Dolomiti non possono mancare nemmeno nel menù degli eventi di Capodanno da vivere tra le montagne del Veneto. Nell’area di Auronzo di Cadore, così come a Misurina, si stanno organizzando molti eventi da vivere in piazza, all’aperto. Musica e ottimo vin brulè sono ciò che promettono le varie pro loco di zona. Per quanto riguarda la scenografia, ci penseranno le Dolomiti a mostrarsi più belle che mai.

Per esempio, le Tre Cime di Lavaredo potrebbero essere la scenografia ideale per un bacio a Capodanno. Come fare? Basterà scegliere di prenotare un cenone tra quelli che le varie baite della zona stanno organizzando. A te la scelta tra le baite che offrono anche il passaggio sul gatto delle nevi oppure se ti andrà di camminare in uno scenario che il mondo invidia all’Italia.

Capodanno a Tarvisio, Friuli Venezia-Giulia

Tarvisio è una località perfetta per trascorre il Capodanno in montagna: offre la possibilità di sciare su delle ottime piste e, oltre a questo, è posta in prossimità di ben due confini nazionali: quello tra l’Italia e la Slovenia e quello tra il nostro paese e l’Austria. Grazie a questo, dopo una giornata sulle piste, potresti anche decidere di espatriare per mangiare qualcosa di speciale o per vedere qualcosa di nuovo.

Se, invece, ti va di trascorrere il tuo Capodanno a Tarvisio, preparati a un Capodanno in piazza. A partire dalle 22 del 31 dicembre, infatti, la piazza principale del paese diventerà un verso e proprio dance floor pronto a veder ballare e saltare chiunque abbia scelto questo luogo per la propria vacanza invernale.

Fonte: iStock

Capodanno a Monte Lussari, Friuli Venezia-Giulia

Preferisci i silenzi della montagna al divertimento come mood per iniziare il nuovo anno? Benissimo: il tuo luogo ideale per trascorrere Capodanno in montagna è Monte Lussari. La distanza da Tarvisio è breve ma l’atmosfera sarà completamente diversa.

Qui, da oltre 50 anni, si tiene quella che viene definita come la fiaccolata più lunga dell’arco alpino. Sulle piste di Monte Lussari si radunano, infatti, circa 250 maestri di sci che si trasformano in veri e propri tedofori, pronti a scendere sulla neve disegnando qualcosa di incredibile grazie alla luce delle fiaccole. La pista scelta, di solito, è quella di Prampero. Questo spettacolo di tiene non appena cala il buio. Al suo termine, lascia il posto a uno spettacolo pirotecnico davvero degno di nota.

Capodanno in montagna in Europa

Hai voglia di trascorrere il Capodanno in montagna in Europa? Fuori dai nostri confini nazionali, ci sono spesso tradizioni diverse. Il bello del viaggio è anche conoscere usi e usanze diverse e quale migliore occasione di una vacanza di fine anno da vivere tra le vette del Vecchio Continente? Proprio come fatto per le mete italiane, quelli che leggerai di seguito sono dei consigli che riguardo alcune località montane delle Alpi, in nazioni confinanti con l’Italia. Sei pronto a partire?

Fonte: iStock

Avoriaz, Francia

Avoriaz è una località molto conosciuta dell’Alta Savoia ed è particolarmente apprezzata da chi decide di trascorrere le vacanze invernali in montagna per sciare. Questo paese ha una particolarità curiosa: nel suo centro abitato non possono circolare le auto. Le piste da sci sono a portata di gambe e, nel caso non lo fossero, sono organizzate delle apposite navette per evitare che si usi l’auto.

Avoriaz, in inverno, diventa una sorta di villaggio magico e tali sono anche gli eventi che propone per la fine dell’anno. Cerchi qualcosa di più adrenalinico? Il comprensorio sciistico Port du Solei, di cui fa parte l’area, non è nuovo all’organizzazione di grandi eventi e le feste che abbinano sciata e musica sono praticamente presenti ogni giorno.

Capodanno tra Zermatt e l’Engadina, Svizzera

Cosa c’è di più esclusivo che un viaggio di Capodanno in Svizzera? Le località tra cui scegliere sono tantissime e forse è davvero ardua capire se privilegiare l’area di Zermatt o quella in cui si trova St. Moritz. Perché, quindi, non sceglierle entrambe? Come unirle? La soluzione è facile: basta salire sul Glacier Express.

Questo treno, che, insieme al Trenino Rosso del Bernina, è tra le attrazioni più speciali da vivere in Svizzera, offre la possibilità di un cenone di Capodanno molto esclusivo a bordo delle proprie carrozze. Si saluta il 2024 sotto il Cervino e si accoglie il 2025 in Engadina.

Fonte: iStock

Capodanno sul Nebelhorn, Germania

Le Alpi Bavaresi sono montagne splendide e sanno regalare il giusto mix tra rigorosa disciplina necessaria quando si scia e un pizzico di follia non appena si entra in modalità après-ski. Ogni rifugio o baita che si trovi in prossimità delle piste diventa la casa del divertimento, dei balli e della musica quando la notte cala sulle piste e non sarà di certo diverso nella notte di Capodanno.

Un’esperienza davvero speciale da fare sulle Alpi Bavaresi per Capodanno è quella offerta da un hotel dell’area del Nebelhorn. Questo luogo offre un’esperienza unica: trascorrere Capodanno in montagna in igloo riscaldati, completi di vasca idromassaggio e letti isolanti. L’esperienza sarà completata con una cena a base di fonduta tipica con formaggio di questa regione e, al mattino, verrà servito, direttamente a letto, un buon tè caldo.

Capodanno a St Johann in Tirol, Austria

In questo splendido paese dell’arco alpino, considerato uno dei migliori luoghi montani dell’Austria, Capodanno arriva con due giorni in anticipo. Qui si terrà, infatti, un evento dal nome Warm-up-Party. La piazza principale della città si trasforma in una grande pista da ballo all’aperto, dove band dal vivo e DJ set propongono successi rock e pop. L’atmosfera è resa ancora più speciale dalle luci festive e dagli stand gastronomici che servono specialità tirolesi e bevande calde.