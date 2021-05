Nasce Msc Seashore: la nave più grande mai costruita in Italia

editato in: da

Msc Crociere, compagnia di navigazione italiana, riparte in totale sicurezza. Tutte le navi della flotta operano sotto lo stesso protocollo di salute, riconosciuto come uno dei più efficaci al mondo. Un sistema innovativo e che ha già consentito a più di 60.000 ospiti di godersi una vacanza in pieno relax e con la sensazione di una ritrovata normalità. Proprio per questo l’azienda nostrana ha lanciato una nuova imbarcazione, la Msc Seashore e un’offerta imperdibile.

Msc Seashore è la nave più grande mai costruita in Italia che farà il suo debutto alla fine di luglio diventando la nuova ammiraglia della compagnia. Nel dettaglio, dal 1° agosto al 31 ottobre offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. In totale saranno tre le navi di ultima generazione posizionate nel Mediterraneo occidentale, con scalo in Italia e a Malta.

Sarà una nave con una stazza lorda che sfiora le 170.000 tonnellate, una lunghezza di 339 metri. Inoltre, avrà al suo interno 2.270 cabine e potrà imbarcare oltre 5.600 passeggeri, insieme a quasi 1.700 persone di equipaggio. Ma non solo, questa sarà basata sul design rivoluzionario e pionieristico della classe Seaside, volta ad avvicinare gli ospiti al mare. Senza dimenticare che sarà dotata di una tecnologia all’avanguardia che le consentirà di diventare la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo sistema di sanificazione dell’aria, ‘Safe Air’, che utilizza la tecnologia delle lampade UV-C per eliminare virus e batteri per garantire aria pulita e sicura per gli ospiti e l’equipaggio.

Per quanto riguarda le altre navi, invece, Msc Grandiosa continuerà a offrire il suo attuale itinerario di 7 notti con toccate nei porti italiani di Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. I porti spagnoli di Valencia e Barcellona saranno aggiunti all’attuale itinerario non appena queste destinazioni confermeranno la loro disponibilità.

Msc Seaside salpa da Genova facendo scalo nei porti di Siracusa e Taranto (novità assolute in Msc Crociere), oltre a Civitavecchia e La Valletta a Malta. L’itinerario della nave sarà poi arricchito con scali nel porto francese di Marsiglia non appena sarà confermata la sua disponibilità. Gli itinerari di Msc Grandiosa e Msc Seaside saranno disponibili fino alla fine di luglio 2021, quando arriverà in flotta MSC Seashore.

Inoltre, chi prenoterà la propria vacanza entro il 19 maggio 2021 a bordo di Msc Splendida, dal 12 al 29 giugno, avrà l’opportunità di accedere a una tariffa flash scegliendo tra Ancona, Bari o Trieste come porto di imbarco. Nave che poi punterà la prua verso Grecia e Montenegro.

Msc Crociere schiererà per la prossima stagione estiva anche tre navi nel Mediterraneo Orientale con scali in Italia, Grecia e Montenegro. Più precisamente ci saranno una serie di itinerari in partenza da Trieste, Venezia e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole greche, Kotor (Montenegro), Dubrovnik e Spalato (Croazia).

Msc Orchestra partirà il 5 giugno offrendo agli ospiti l’imbarco nei porti italiani di Venezia il sabato e Bari la domenica, per poi fare scalo nelle isole greche di Corfù e Mykonos e Dubrovnik (Croazia). A completare l’offerta nel Mediterraneo orientale è Msc Magnifica, che dal 20 giugno effettuerà l’imbarco nei porti italiani di Venezia la domenica, Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi scalo nell’isola greca di Mykonos e a Spalato (Croazia).

Insomma, le crociere di quest’anno sembrano davvero uniche e imperdibili.