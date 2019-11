Il battesimo della MSC Grandiosa

Il 9 e il 10 novembre sono le date da ricordare per la, la nuova nave della flotta MSC, davvero all'altezza del suo nome. Il varo e l'iniziodanno il via a un'incredibile esperienza a cinque stelle che i viaggiatori potranno godere ogni settimana con partenza da Genova, Civitavecchia e Palermo alla scoperta di Barcellona, Marsiglia e Malta. Attenzione all'ambiente, sostenibilità, show esclusivi, spettacoli, novità: la meraviglia dei mari è pronta per stupire.