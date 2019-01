Sulla MSC Magnifica, una crociera di quattro mesi che fa il giro del mondo

editato in: da

È salpata da Genova la prima nave di MSC con destinazione il mondo.

La crociera a bordo della nave Magnifica durerà 119 giorni, farà 49 tappe in 32 diversi Paesi nei sei continenti. Tornerà al porto di Genova il 3 maggio.

La nave percorrerà 32.260 miglia (62mila km) circumnavigando il globo in direzione Ovest navigando di notte, ma anche di giorno. Una tappa prevedrà anche cinque giorni interi di navigazione, quella che dalle coste degli Stati Uniti raggiungerà le isole del Pacifico.

A bordo 2500 passeggeri di 53 nazionalità, quasi tutti imbarcati già nel porto ligure, e mille persone dell’equipaggio che viaggeranno per quattro mesi. Chi può permettersi una così lunga vacanza è naturalmente qualcuno che non deve andare in ufficio tutti i giorni, l’età media dei passeggeri è piuttosto elevata (nessun bambino), ma ci sono anche persone più giovani che desiderano regalarsi una mega vacanza o che sono in luna di miele.

La crociera, infatti, più anche essere divisa in tre tranche di un mese ciascuna(Genova-San Francisco, San Francisco-Melbourne e Melbourne-Genova), non è obbligatorio stare via tutti i 119 giorni. Molti gli europei, ma anche persone di tutto il mondo. Naturalmente non mancano gli italiani, come la coppia Livia e Tino che da 13 anni sono appassionati di crociere e che non vedono l’ora di andare negli Stati uniti.

A guidare la nave è il comandante Marco Massa che lavora in MSC dal 1994. “La pianificazione di questa crociera è stata più complessa. Attraccheremo in tanti porti, molti vorranno sottoporre la nave a ispezione. Anche la nave ha dovuto subire delle piccole modifiche, come per esempio la nuova lavanderia perché, chi sta via quattro mesi ne ha bisogno. E abbiamo dovuto ricavare degli spazi in più per i guardaroba più capienti. Il punto più impegnativo della crociera sarà il Canale di Panama, dove passeremo sotto il Ponte delle Americhe. Poi bisognerà tenere conto delle 53 nazionalità dei passeggeri: è la nave del mondo in giro per il mondo. Sono orgoglioso e fiero di questo viaggio che per me ha anche un valore sentimentale. Infatti, ricalco le orme di mio padre che, nel 1986 partì per il primo viaggio del mondo a bordo della Achille Lauro”.

La crociera toccherà alcuni dei posti più belli del mondo, come Ushuaia in Argentina, Rapa Nui in Cile, Rarotonga alle Isole Cook, Milford Sound in Nuova Zelanda, Noumea nella Nuova Caledonia, Bora Bora in Polinesia, Petra in Giordania.

La prima World Cruise di MSC è partita completa, così come già tutta prenotata è quella che partirà il 5 gennaio del 2020 e sono già aperte le prenotazioni per la crociera intorno al mondo del 2021. Ogni anno l’itinerario varierà in alcune parti, anto che c’è qualcuno che è partito per la crociera di quest’anno e che farà anche quella dell’anno prossimo.

Ma quanto costa partire per la crociera intorno al mondo? I prezzi partono da 12mila euro a persona (100 euro a notte), nella cabina interna e si può arrivare fino a una massimo di 78mila euro nella suite di lusso. Nel prezzo sono compresi tutti i pasti e le bevande, vino incluso e 15 escursioni a terra. Poi sono previsti sconti sulla lavanderia, sulla Aurea Spa, con pacchetti di 30 giorni a247 euro (quello di 119 giorni costa 742 euro).

Quando saranno a bordo della Magnifica, e non impegnati nelle escursioni a terra, i passeggeri potranno godere di comfort extra lusso, con cinque ristoranti gourmet che propongono menu speciali ideati da chef stellati, tra cui il nostro Carlo Cracco, nove bar e lounge, una biblioteca, una cigar room, un casinò, un grande teatro dove si esibiranno anche artisti locali nei vari porti d’attracco, piscine all’aperto e al coperto, una Spa con hammam, jacuzzi, saune e nove cabine per i trattamenti e alcuni negozi dove fare un po’ di shopping.