Le mete alternative da conoscere per il 2025: una è italiana

Expedia ha stilato una lista di 11 mete alternative ed emozionanti che vale la pena considerare per il nuovo anno

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Fonte: iStock Veduta panoramica di Brescia

Guardando al 2025, le tendenze di viaggio sembrano indirizzarsi sempre più verso esperienze personalizzate e stimolanti. E, a questo proposito, secondo un recente studio di Expedia, il 63% dei viaggiatori è alla ricerca di destinazioni meno conosciute per la prossima vacanza.

L’agenzia di viaggi online ha, così, stilato una lista di 11 mete alternative (ed emozionanti) che vale la pena considerare per il nuovo anno. Tra queste, spicca anche una perla italiana: Brescia. Scopriamole tutte.

Cozumel, Messico: il paradiso degli amanti della natura

A breve distanza dalla costa di Cancun, Cozumel è un vero e proprio rifugio per chi cerca un contatto autentico con la natura: solo per fare un esempio, il Parco nazionale Arrecifes de Cozumel offre immersioni spettacolari nella barriera corallina mesoamericana, popolata da tartarughe marine, squali balena e oltre 500 specie di pesci.

Lontana dalla vivacità di Cancun e Playa del Carmen, l’isola è ideale per chi ama esplorare ecosistemi marini ancora incontaminati.

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: tra tradizione e modernità

Spesso messa in ombra dalla più famosa Dubai, Abu Dhabi sorprende per la sua eleganza e il suo equilibrio tra cultura tradizionale e innovazione.

La capitale degli Emirati Arabi Uniti ospita capolavori architettonici come il Louvre Abu Dhabi e la Grande Moschea dello Sceicco Zayed, oltre a donare esperienze senza eguali nel deserto, tra dune mozzafiato e accampamenti beduini.

Palm Springs, Stati Uniti: il fascino del deserto californiano

Fonte: iStock

Icona del design moderno e rifugio di artisti, Palm Springs sa unire in perfetta armonia natura e cultura.

Nell’abbraccio del deserto del Coachella Valley, vanta oasi termali, escursioni al Joshua Tree National Park e una vibrante scena artistica. Insomma, un’ottima alternativa alle mete più affollate della California.

Reims, Francia: la capitale dello Champagne

Nel cuore della regione della Champagne, Reims è quella meta da segnare in agenda per gli amanti del buon vino e della storia.

Qui si possono visitare le prestigiose cantine di Champagne e ammirare la maestosa cattedrale gotica di Notre-Dame, un tempo luogo di incoronazione dei re di Francia. Un’esperienza che coniuga cultura e gusto.

Brescia: il gioiello lombardo

Tra le colline della Franciacorta e il lago di Garda, Brescia è una città d’arte e storia spesso sottovalutata. Il suo centro storico, con il Castello medievale e il complesso monastico di Santa Giulia, Patrimonio UNESCO, racconta invece secoli di storia.

Ma non è tutto: Brescia è anche il punto di partenza ideale per esplorare i vigneti e degustare i famosi vini della Franciacorta.

Santa Barbara, Stati Uniti: il lusso in riva all’oceano

Fonte: iStock

Conosciuta come la “Riviera Americana”, Santa Barbara combina spiagge dorate, verdeggianti colline e un’interessante architettura di ispirazione spagnola.

Le cantine vinicole e i ristoranti di alta cucina completano il quadro e la rendono una destinazione ottimale per chi desidera relax e raffinatezza.

Waikato, Nuova Zelanda: avventure e paesaggi da sogno

Questa regione della Nuova Zelanda regala una natura a dir poco straordinaria, dalle spiagge di sabbia nera alle onde ideali per il surf, fino ai pascoli ondulati che sembrano usciti da una fiaba. Waikato è altresì la porta d’accesso al famoso set cinematografico di Hobbiton, un luogo che incanta viaggiatori di tutte le età.

Fukuoka, Giappone: la città del ramen e della modernità

Sull’isola di Kyushu, Fukuoka è una città dinamica nota per la sua eccellente cucina, in particolare il tonkotsu ramen. Oltre alle delizie gastronomiche, custodisce un mix ben riuscito di modernità e tradizione, con antichi templi accanto a grattacieli futuristici.

Krabi, Thailandia: spiagge da cartolina

Fonte: iStock

Krabi è sinonimo di paradiso tropicale. Le candide spiagge, le acque cristalline e le iconiche formazioni calcaree attirano gli amanti del mare e degli sport acquatici. In più, è una località top per entusiasmanti trekking nella giungla e immersioni spettacolari, in grado di soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore.

Canmore, Canada: l’avventura nelle Montagne Rocciose

Cittadina canadese, è il sogno di ogni amante della montagna. All’ombra delle Montagne Rocciose, Canmore è la tappa da prediligere per organizzare escursioni, arrampicate e vivere gli sport invernali. Grazie ai paesaggi epici e a una vivace comunità artistica, sa far innamorare di sé in tutte le stagioni.

Girona, Spagna: un viaggio tra storia e modernità

Infine, a un’ora da Barcellona, ecco Girona, tra mare e montagna, dal suggestivo centro storico medievale e caratterizzata da una scena culinaria contemporanea.

Da non perdere assolutamente le rovine della fortezza Força Vella, i pittoreschi giardini che ornano il Passeig Arqueològic e i ristoranti stellati Michelin.