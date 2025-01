Il favoloso treno di lusso che ti porta a scoprire l’Outback australiano

C'è un modo unico per percorrere una delle tratte ferroviarie più affascinanti al mondo, scoprendo non solo un territorio straordinario, ma anche una parte fondamentale della storia dell’Australia

Esplorare l’Outback australiano, una delle regioni più selvagge e remote del pianeta, è un’esperienza unica. Un territorio che si estende per circa l’80% del paese, caratterizzato da deserti sconfinati, cieli sterminati e temperature estreme.

Nonostante l’asprezza del paesaggio, è possibile scoprire questa meraviglia naturale senza rinunciare al comfort, grazie al Ghan, un treno di lusso che attraversa il cuore dell’Outback con una comodità senza pari. Questo viaggio epico è una delle esperienze ferroviarie più straordinarie al mondo.

L’Outback australiano su un treno unico

Il Ghan è uno dei treni più lunghi e affascinanti del mondo, che percorre ben 2.979 chilometri dall’estremo nord di Darwin fino alla città costiera di Adelaide, nel sud. L’itinerario, che può essere effettuato sia in direzione nord che sud, offre ai passeggeri la possibilità di attraversare diversi ecosistemi, dal caldo tropicale delle pianure del Northern Territory ai paesaggi rocciosi dell’Outback. Durante il viaggio, che può durare fino a tre notti, i passeggeri si fermano in luoghi iconici come Katherine, Alice Springs e Coober Pedy, per poi giungere ad Adelaide. Ogni tappa è un’opportunità per esplorare l’immensità della natura australiana, lontano dalla frenesia delle città.

La storia del Ghan affonda le radici nell’epoca coloniale, quando il nome del treno fu scelto in onore dei cammellieri afgani che, nel XIX secolo, aiutarono a esplorare il vasto deserto australiano. Da allora, il Ghan è diventato il simbolo del collegamento tra le zone più remote dell’Australia e le città costiere. Il viaggio sul Ghan, dunque, non è solo un’esperienza turistica, ma anche un tributo a una tradizione di esplorazione e resilienza.

Lusso e comfort nel cuore dell’Outback

Per chi cerca un’esperienza esclusiva, il Ghan offre due classi di servizio: Platinum Class e Gold Class. La Platinum Class è l’opzione più lussuosa, con cabine spaziose dotate di bagno privato e l’accesso a un ristorante riservato dove i passeggeri possono gustare piatti raffinati. Il costo per tre notti in cabina doppia parte da 4.900 dollari USA a persona, ma l’esperienza ripaga ampiamente ogni centesimo speso.

La Gold Class, pur essendo più accessibile, non è da meno in termini di comfort e servizi. Le cabine, arredate con eleganza in stile vintage, sono dotate di letti a castello, bagno privato e ampie finestre da cui osservare i paesaggi mozzafiato che scorrono velocemente. Il prezzo per tre notti parte da circa 2.800 dollari USA a persona. In entrambe le classi, i pasti sono inclusi e vengono serviti nel raffinato Queen Adelaide Restaurant, dove i passeggeri possono degustare piatti tipici della cucina australiana, come il filetto di canguro o il barramundi grigliato, con opzioni anche per i più avventurosi, come i ravioli di coccodrillo.

Oltre ai pasti gourmet, uno dei punti di forza del Ghan è il bar Explorer’s Lounge, dove i passeggeri possono socializzare, rilassarsi su divani di velluto e ammirare i paesaggi unici dell’Outback. Questo carrello è sempre affollato, con viaggiatori che si scambiano storie e impressioni su uno dei viaggi più affascinanti al mondo.

Le tappe imperdibili del viaggio

Il viaggio a bordo del Ghan non è solo un’opportunità per scoprire l’Outback, ma anche per esplorare alcune delle destinazioni più affascinanti e significative dell’Australia centrale. Ogni fermata offre ai passeggeri l’occasione di immergersi nella storia, nella cultura e nella bellezza naturale di queste terre remote, ognuna con un carattere unico e un fascino che non lascia mai indifferenti.

Alice Springs: tra storia e paesaggi mozzafiato

La prima tappa imperdibile del viaggio è Alice Springs, un piccolo centro urbano che si trova nel cuore dell’Outback, a metà strada tra Darwin e Adelaide. Alice Springs non è solo un punto di sosta; è un luogo che affonda le radici nella storia dell’Australia. Fondato come centro di comunicazione durante il periodo coloniale, la città ha sempre avuto un’importanza strategica. Oggi, rappresenta una porta d’ingresso alla scoperta della cultura aborigena e delle meraviglie naturali che circondano l’area, come il Tjoritja/West MacDonnell National Park, celebre per i suoi paesaggi spettacolari e la fauna unica. Qui i passeggeri del Ghan possono intraprendere escursioni guidate che portano alla scoperta di formazioni rocciose straordinarie e di una natura selvaggia che ha ispirato miti e leggende millenarie.

Ma Alice Springs non è solo natura: è anche il cuore pulsante di una cultura che affonda le sue radici tra gli aborigeni locali. Visitare il Museo della cultura aborigena e il Parco Storico di Alice Springs, dove è possibile scoprire come le prime popolazioni hanno vissuto e interagito con l’ambiente circostante, offre una panoramica importante sulla storia di questo straordinario territorio.

Coober Pedy: la città sotterranea

La seconda tappa di questo viaggio da sogno è Coober Pedy, una cittadina unica nel suo genere, che ha guadagnato fama internazionale per il suo aspetto surreale. Situata nel cuore del deserto, Coober Pedy è famosa per le sue abitazioni sotterranee, costruite per sfuggire alle temperature estremamente calde che raggiungono facilmente i 40 gradi Celsius. Questa ex città mineraria è famosa per l’estrazione di opali, e i passeggeri del Ghan possono visitare le miniere e i laboratori di taglio per scoprire la storia di questo prezioso minerale che ha attratto migliaia di cercatori d’oro e minerali. Oltre a essere una città sotterranea, Coober Pedy è anche un luogo dall’aspetto quasi lunare, dove il paesaggio arido si alterna a straordinarie formazioni rocciose che rendono questo angolo di Outback un’attrazione imperdibile.

I visitatori che scendono a Coober Pedy possono anche partecipare a escursioni guidate che includono un tour delle abitazioni sotterranee, una visita al Opal Mine e la scoperta dei pescatori di opali, che raccontano la storia di un’industria che ha segnato la vita di questa comunità.

Adelaide: la fine di un viaggio indimenticabile

La conclusione del viaggio in treno è Adelaide, una città portuale che offre una vista spettacolare sull’oceano e sulle colline circostanti. Conosciuta per la sua vita culturale vibrante, i suoi mercati e la sua cucina innovativa, Adelaide è anche un ottimo punto di partenza per esplorare i vigneti circostanti, tra cui la famosa Valle di Barossa. Arrivare in questa città dopo aver attraversato l’Outback è un’esperienza che lascia il segno, poiché si passa da un ambiente estremo e selvaggio a uno scenario più temperato e raffinato.

Le escursioni lungo il percorso

Le escursioni lungo il percorso del Ghan sono parte integrante dell’esperienza. A Katherine, i passeggeri possono approfittare di un’escursione nel Nitmiluk National Park, famoso per le sue spettacolari gole e i panorami mozzafiato, perfetti per escursioni a piedi o in barca. La bellezza di questo parco è travolgente, con le sue acque turchesi e la vegetazione rigogliosa che si contrappone al deserto circostante.

In Alice Springs, l’escursione a Simpsons Gap è una delle più apprezzate, dove i passeggeri possono fare una passeggiata tra le formazioni rocciose che dominano il paesaggio, vivendo un’esperienza unica di immersione nella natura selvaggia.

Infine, a Coober Pedy, l’itinerario propone una visita ai Musei sotterranei e ai laboratori di opali, dando ai viaggiatori un assaggio della vita nel deserto e della storia della città mineraria. Oltre alla bellezza naturale, ogni tappa del Ghan è una finestra aperta sulla storia di un Australia che pochi conoscono e che il treno rende accessibile in un modo senza pari.

Il Ghan è molto più di un semplice viaggio in treno, dunque, è un’avventura che permette di scoprire l’Australia in un modo senza precedenti.