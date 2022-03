La meta più lussuosa della Puglia amata dai vip

Pensi alla Puglia ed ecco che di fronte a te si apre l’idea di trascorrere le vacanze in paradiso. Succede alle persone comuni di tutto il mondo, ma anche ai vip nazionali e non solo. In molti, infatti, raggiungo questa eccezionale regione del Sud Italia che regala meraviglie in ognidove. E in particolare agli artisti di tutto il globo volano in una meta che potremmo definire di lusso: Savelletri.

Savelletri, cosa vedere

Savelletri, frazione del comune di Fasano in provincia di Brindisi, è una destinazione davvero unica nel suo genere. Una località che regala un affascinante affaccio sul mare, ma anche tesori archeologici e un suggestivo porticciolo sull’Adriatico.

Un’ambitissima località turistica, grazie alla sua placida costa, le sue masserie che oggi sono state trasformate in accoglienti resort, il parco archeologico di Egnazia e il vicino campo da golf, uno dei migliori green della Puglia, con 18 buche.

Un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di sabbia fine e fondali poco profondi. Ma non solo. Savelletri è certificata con la Bandiera Blu e le 4 vele di Legambiente, garanzia di un mare pulito e limpido. Qui sono davvero tantissimi i lidi in cui rilassarsi, e ciascuno può trovare senza difficoltà lo stabilimento balneare che fa al caso suo.

La cittadina di Savelletri, poi, è ricca di cultura e tradizioni storiche molto sentite dalla comunità locale, ed è anche la patria dei ricci di mare. Per chi ama la storia, oltre al mare, è d’obbligo fare un salto al Parco archeologico di Egnazia, a poca distanza dalla città, dove gli scavi, tutt’ora in corso, hanno riportato alla luce un piccolo centro abitato risalente all’epoca romana e messapica.

Savelletri, la nuova meta di lusso dei vip

I vip continuano a scegliere la Puglia. In molti la scoprono per la prima volta, mentre altrettanti vi fanno ritorno, specialmente a Savelletri. Come dimenticare Chiara Ferragni con il marito Fedez che hanno passato qualche giorno in una lussuosa masseria di questa località nel luglio dello scorso anno.

Oppure Madonna, la star mondiale della musica pop che nell’estate del 2021 è tornata a Savelletri per festeggiare il suo compleanno. Con figli e amici al seguito ha celebrato i suoi 63 anni nella bella masseria di Borgo Egnazia dove la cantante c’era già stata nel 2016 e 2017. Stessa incantevole masseria scelta anche da David Beckham, la moglie Victoria e i 4 figli nel 2019, un resort a 5 stelle nei pressi del sito archeologico Egnazia, immerso nel verde e nella quiete delle colline pugliesi, tra uliveti secolari e uno sguardo al blu del Mare Adriatico.

A soggiornare lo scorso anno in questa meravigliosa masseria anche l’allenatore della nostra Nazionale: Roberto Mancini. Ma tutti questi che vi abbiamo detto sono solo alcuni nomi dei tanti personaggi noti che scelgono Savelletri per le loro vacanze, un vero e proprio buen retiro dei vip.

Il Twiga di Briatore sbarca a Savelletri

Non poteva di certo rimanere indifferente al fascino di Savelletri Flavio Briatore. L’imprenditore italiano, infatti, punta ad aprirvi il Twiga e già per la prossima stagione estiva. L’idea è quella di posizionare il suo nuovo stabilimento in un punto che non sia lontano dal centro cittadino. Il progetto dovrebbe prevedere pochi posti e un ristorante.

Savelletri e la costa di Fasano contano già strutture a cinque stelle come quelle di cui vi abbiamo parlato sopra. E inoltre, nel 2019, ha aperto lo stabilimento più costoso della regione: quello dell’imprenditore italo svizzero Renè de Picciotto dove per un posto nell’esclusivo privé si pagano 100 euro a persona.

Non è un caso, quindi, che Flavio Briatore abbia scelto questa location pre il suo nuovo progetto. Una costa inserita nei circuiti internazionali e che attrae turisti facoltosi, pronti a spendere qualche centinaia di euro per una giornata al mare.