È ancora la Puglia il posto più amato dai vip internazionali

La bellezza della Puglia ha colpito ancora. La regione dei trulli e del mare cristallino ogni anno cattura il cuore di bagnanti e vip internazionali, grazie alle spiagge mozzafiato e agli scroci suggestivi. A essere particolarmente innamorato di questa regione è Bono Vox, cantante e frontman della band irlandese U2, che da qualche anno sceglie la Puglia come meta prediletta per le sue vacanze estive.

Bono Vox in Puglia

La rockstar Bono Vox non ha resistito al richiamo della Puglia e ha deciso di trascorrere i suoi momenti di relax nel Belpaese. Bono, infatti, è stato visto qualche giorno fa Ostuni, in provincia di Brindisi. Il cantante si stava godendo qualche giorno di vacanza, passeggiando all’interno della villa comunale “Sandro Pertini”, senza rinunciare a un buon aperitivo nel bar interno. L’italianità lo sta già contagiando.

Ostuni, la città bianca

Non è un caso che Bono Vox abbia scelto proprio la città di Ostuni per passare le vacanze. Conosciuta come la “città bianca” per via delle colore delle abitazioni dipinte di calce, Ostuni ha un aspetto fiabesco. Senza ombra di dubbio questa piccola perla è uno dei centri turistici più rinomati della Puglia. Bianco è il colore che abbaglia gli occhi quando capita di rivolgere lo sguardo a Ostuni. Bono Vox ha scelto bene la sua tappa italiana.

Lusso e relax in Puglia

L’artista irlandese ha deciso di staccare la spina della vita da rockstar e allontanarsi dai riflettori, volando nella Valle d’Itria, soggiornando in una struttura extra lusso tra le province di Brindisi e Taranto. Anche lo scorso anno Bono aveva scelto la Puglia per alcuni giorni di relax trascorrendo diversi giorni a Gallipoli in provincia di Lecce.

La Puglia è un posto del cuore

Proprio di recente ha trascorso qualche giorno Angelina Jolie, che sta girando un film proprio tra Puglia e Basilicata. Negli anni scorsi anche Tom Hanks, Macron, Ivanka Trump e molte altre star internazionali hanno scelto questa regione per i loro soggiorni di lusso. Come dar loro torto? Il tacco d’Italia è un luogo ricco di bellezza, sapori, paesaggi da sogno e resort incredibili.

La Puglia, famosa per i villaggi collinari da fiaba e la lunga costa mediterranea che offre divertimento, cultura e relax allo stesso tempo. Il capoluogo, Bari, è una vivace città portuale e universitaria, mentre Lecce è conosciuta come la “Firenze del Sud” per via della sua architettura barocca. Famosissime poi Alberobello e la Valle d’Itria, patria dei trulli, i tradizionali edifici di pietra dal caratteristico tetto conico.

Soggiornare in un trullo di lusso

Proprio all’interno dei famosi trulli sono nati alcuni alloggi di lusso. Delle particolari villette con piscina, portici ricchi di ombra dove organizzare cene con cibo tipico, stanze dotate di ogni comfort, il tutto nello scenario da sogno di un trullo. Pareti di pietra, tetti bassi e a cupola, giardini e spesso anche una spa. I vip, come Paola Turani e molti altri spesso scelgono queste soluzioni per vacanze di gruppo lussuose e in pieno stile pugliese.

Tra un bagno nel mare limpido del Salento e una gita tra le isole Tremiti, la Puglia offre ogni tipo di attrattiva. In ogni angolo si trovano bellezza, storia e divertimento. Non mancano ovviamente il buon cibo e la cordialità.