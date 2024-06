Borgo Egnazia, il resort di lusso del G7 e dei vip

Fonte: Ufficio stampa Borgo Egnazia, il resort di lusso che ospita il G7

Un piccolo paese della Puglia è divenuto famoso in tutto il mondo perché ospita un resort molto amato dalle celebrity di tutto il mondo. Il luogo è Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, e il resort è Borgo Egnazia. Questo hotel di lusso è al centro del mondo in questi giorni perché, dal 13 al 15 giugno, ospita il vertice del G7 a cui partecipa per la prima volta anche Papa Francesco, insieme ai Capi di Stato di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone.

Dentro Borgo Egnazia

Borgo Egnazia è un bellissimo resort di lusso, che prende il nome dal Parco Archeologico di Egnazia nel quale si trova e che custodisce meravigliosi reperti archeologici dell’epoca messapica e romana. Liberamente ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico borgo pugliese del quale propone le più genuine tradizioni locali accompagnate ai servizi di altissimo livello. Costruito in tufo, la pietra locale della zona, si ispira alle antiche masserie e ai villaggi di una volta. Il complesso ha tre aree principali: la Corte, un elegante edificio centrale con camere finemente arredate, il Borgo, il cuore pulsante della struttura con la piazza, le stradine e gli angoli che ricordano un tipico villaggio rurale e le ville, arredate in stile classico ma ricercato e dotate di ogni confort.

Aperto tutto l’anno, questo hotel affacciato sul mare con due spiagge private comprende una sessantina di camere, 92 casette e 29 ville, motivo per cui ha una grande offerta per chi è in cerca di privacy. Al suo interno ci sono diversi ristoranti, piscine interna ed esterna, campi da tennis, una splendida spa e le 18 buche del San Domenico Golf Club, un percorso immerso nella macchia mediterranea, tra ulivi secolari e affacci sul mare, considerato il più bello della Puglia.

Fonte: @Giorgio Baroni

Dei due beach club, Cala Masciola, che si trova a soli dieci minuti a piedi dal resort e ha anche un fish restaurant, si distingue per il caratteristico scoglio basso, mentre La Fonte, a otto minuti di auto, con sabbia fine e acque limpide, è perfetta per le famiglie con bambini perché mette a disposizione attrezzature per giocare, un bar e i lettini.

Il resort preferito dai vip

A Borgo Egnazia sono abituati a trattare con i vip. Oltre a essere frequentato da politici, il resort ospita regolarmente celeb che lo scelgono epr le loro vacanze o per celebrare matrimoni (lo hanno scelto per convolare a nozze Justin Timberlake e Jessica Biel). Tra i personaggi celebri che lo frequentano spesso c’è Madonna che vi ha trascorso diverse estati e festeggiato il suo compleanno che cade il 16 di agosto. Poi ci sono i Beckham che amano godersi le vacanze qui tra pedalate in bicicletta, cene al ristorante e mattinate in spiaggia, da soli o in compagnia dell’intera famiglia. Ma ci sono stati anche Tom Hanks e Michael Bublè, per non parlare poi dei Ferragnez ai tempi d’oro. Savelletri è una delle mete turistiche più ambite di Puglia, non solo dai Grandi della Terra, ma da chi ha grandi portafogli.

Fonte: Ufficio stampa

Quanto costa soggiornare a Borgo Egnazia

Parlando di costi, se siete un po’ curiosi, possiamo darvi solo qualche indicazione perché, si sa, nel mondo del turismo non è più possibile fissare un listino prezzi degli hotel in quanto variano a seconda della stagionalità, della durata del soggiorno e anche della richiesta. Se la richiesta è alta anche i prezzi salgono, insomma. Poiché Borgo Egnazia è aperto tutto l’anno, si può pensare di regalarsi questa splendida esperienza che potrete raccontare agli amici per i prossimi anni a venire in bassa stagione, quando una camera doppia colazione inclusa costa a partire da 240 euro al giorno.