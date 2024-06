La Puglia è blindata per il G7: spazio aereo chiuso e tutto quello che non si può fare

Mancano pochissimi giorni all’inizio del G7 presso l’hotel Borgo Egnazia di Savelletri, una frazione del comune di Fasano, in provincia di Brindisi: i grandi del mondo si riuniranno da queste parti, dal 13 al 15 giugno , per discutere di diversi impegni politici, dai quali emergerà un documento che eserciterà un’influenza significativa sulla governance globale e sui suoi processi decisionali. La Puglia sarà quindi sotto i riflettori di tutto il mondo, tanto da essere diventata – in parte – zona rossa. Scopriamo insieme tutto ciò che non si può e non si deve fare in questi giorni.

La zona rossa in Puglia

Puglia blindata per il G7. Nei giorni del summit in programma a Borgo Egnazia saranno in vigore misure di sicurezza straordinarie e limitazioni rigidissime. Lo scopo è garantire la sicurezza dei leader dei Paesi presenti e di tutti coloro che saranno in zona durante questo caldissimo periodo: i tiratori scelti sono già arrivati nelle masserie che ospiteranno i capi di Stato e le delegazioni, così come i piani in caso di attacchi (nucleari, batteriologici) sono pronti nell'eventualità in cui - ma ovviamente si spera di no - dovessero essere richiesti.

Alcuni dei limiti previsti, come è possibile immaginare, riguarderanno anche i cittadini e i turisti che saranno costretti a rispettare regole molto particolari e rigide. Per esempio, come si può leggere su La Repubblica, i lavoratori di Borgo Egnazia e San Domenico non potranno nemmeno utilizzare i telefoni, in quanto sarà vietato averli per scattare foto e video o per comunicare con i parenti.

La cena di gala presso il Castello Svevo: limitazioni anche a Brindisi

Come detto, il G7 avrà luogo a Borgo Egnazia, ma alcuni eventi collaterali ci saranno anche nelle zone limitrofe, come la cena di gala presso il Castello Svevo, il più importante e antico della città di Brindisi, la sera del 13 giugno. Si tratta di un'occasione importantissima per la bellissima città pugliese, perché potrà mostrare al mondo intero tutti i suoi affascinanti monumenti e anche la sua straordinaria cultura.

Il maniero, con la sua irresistibile bellezza e imponenza, sarà quindi al centro del mondo, ma per ragioni di sicurezza sarà sottoposto a divieti molto severi. In una serie di strade comprese fra il centro di Brindisi (principalmente fra le Sciabiche, le vie limitrofe al Castello Svevo e la parte del rione Casale prossima al Seno di Ponente) non si potrà camminare, ad eccezione dei residenti, per l’intera giornata del 13 giugno. Tantissimi saranno anche i divieti di sosta: nessun veicolo potrà sostare o circolare all’interno della zona rossa.

La chiusura dello spazio

Aeroporti di Puglia ha fatto sapere che in occasione del G7 verrà temporaneamente chiuso lo spazio aereo per i voli commerciali dell’aeroporto di Brindisi dalle ore 19:00 alle ore 23:00 del 13 giugno 2024.

Non è tutto, perché sarà chiuso completamente all’aviazione civile e commerciale dall’11 al 16 giugno 2024 anche l'aeroporto di Taranto, mentre lo scalo di Bari sarà operativo solo per voli programmati, di Stato, militari, emergenza e altri voli autorizzati.

Il consiglio è quindi quello di contattare la compagnia aerea di interesse per verificare le variazioni (cancellazione, ritardo, riprogrammazione) del proprio volo.

Fasano divisa in tre aree

La città di Fasano è stata divisa in tre aree: “attenzione”, "accesso controllato”, e “massima sicurezza”. Nelle zone ad "accesso controllato" si potrà accedere solo con i badge dall’11 al 16 giugno. Sono personali e non cedibili, a controllare il rispetto della norma ci saranno le forze di Polizia.

Nelle aree di "massima sicurezza", invece, non si potrà assolutamente entrare, al punto che anche i lavoratori potranno raggiungere le strutture soltanto con navette scortate. Lo stesso discorso vale per gli agricoltori, che potranno arrivare presso le loro campagne solo per attività indispensabili entro le 7:00 e senza mezzi agricoli pesanti.

Divieto di balneazione e non solo

Le meravigliose spiagge della zona, da lunedì 10 sino a sabato 15, saranno aperte solo per i residenti e per gli ospiti delle strutture alberghiere, ma non per fare quello che si desidera: sarà in vigore un divieto di balneazione.

Poi ancora barche off limits per i diportisti nel porto di Savelletri, mentre l’intero seno di ponente del porto di Brindisi sarà interdetto alla navigazione, sempre da lunedì 10 fino a sabato 15.

I controlli alle frontiere

Il Ministero dell’Interno ha disposto, in vista del G7, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere, terrestri, marittime e aeree, dalle ore 14:00 del 5 giugno alle ore 14:00 del 18 giugno. Una prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi.

In poche parole, già in questi giorni è sospesa la libera circolazione prevista dall’area Schengen, che consente a più di 400 milioni di persone di spostarsi liberamente tra i Paesi membri senza sottoporsi ai controlli di frontiera.