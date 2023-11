Natale: ecco dove si trova il mercatino tirolese più grande d’Italia (e non è in Tirolo)

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: AGENZIA SINTESI / Alamy / IPA Il Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana

C’è qualcosa di straordinario che accade intorno a noi quando il calendario preannuncia l’arrivo di dicembre. Le strade, le piazze e i quartieri di molte città del mondo, infatti, cambiano look indossando il loro abito più bello. Luci scintillanti, decorazioni sfavillanti, profumi inebrianti che si diffondono nell’aria e che stravolgono e sconvolgono i sensi: così il miracolo di Natale prende vita.

È questo il momento perfetto per organizzare viaggi grandi e straordinari, quelli che ci portano all’interno di cartoline invernali di incredibile bellezza. I luoghi da raggiungere sono tantissimi, tra questi spiccano tutte quelle località che ospitano mercatini di Natale antichissimi e celebri e che ogni anno vengono raggiunti da viaggiatori provenienti da ogni parte del globo.

Eppure non c’è bisogno di volare dall’altra parte del mondo per toccare con mano l’incanto dell’Avvento, perché anche il Bel Paese ospita eventi e manifestazioni incredibili per persone di ogni età. Tra questi troviamo anche il mercatino di Natale tirolese più grande d’Italia e no, a differenza di quanto si può pensare, non è in Tirolo ma nel cuore della Toscana.

Bentornati ad Arezzo dove il Natale si trasforma in una favola incantata

Il nostro viaggio di oggi ci conduce ad Arezzo, la suggestiva città toscana che ospita tutta una serie di meraviglie da scoprire e riscoprire. La Cattedrale cittadina per esempio, che si erge sul colle che domina la città, la Basilica di San Francesco e l’imponente Fortezza Medicea sono solo alcuni dei luoghi da raggiungere e da scoprire per chi arriva fin qui. A questi poi si aggiungono le piazze e le strade, gli affreschi di alcuni dei più celebri esponenti del Rinascimento italiano come Piero della Francesca, e tutte quelle meraviglie architettoniche e artistiche che raccontano il passato e il presente della città.

Visitare Arezzo è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, ma farlo adesso permette di vivere un’esperienza davvero incredibile. A partire dalla metà di novembre, e per tutto il mese di dicembre, la città ospita uno degli eventi più entusiasmanti per gli amanti del Natale che proprio qui potranno vivere una favola incantata.

A Piazza Grande, nel cuore della città, sorge infatti il Villaggio Tirolese, il mercatino di Natale ispirato al Tirolo che è il più grande di tutta Italia. L’appuntamento con l’inaugurazione dell’ottava edizione è previsto sabato 18 novembre. Ecco tutti gli eventi imperdibili.

Il mercatino di Natale tirolese più grande d’Italia

Non è un semplice mercatino, quello di Arezzo è una fiaba che si palesa davanti agli occhi di chi guarda, che incanta e meraviglia persone di ogni età. Si tratta di un vero e proprio villaggio magico, che per forme, lineamenti e caratteristiche imita quelli che sorgono in Tirolo per offrire un’esperienza incantata a tutti coloro che vogliono perdersi e immergersi nelle atmosfere del Natale.

A partire dal 18 novembre, e per tutto dicembre, la città toscana ospita quello che è il più grande Villaggio Tirolese in Italia dando vita a una kermesse ricca di eventi e attrazioni che trasformano Arezzo nella Città del Natale. Oltre ai tradizionali mercatini, sono presenti anche delle baite per allietare il palato con i caratteristici prodotti del Tirolo e uno spettacolo di luci, oltre 300, che si replica ogni sera al tramonto e che trasforma i palazzi di Piazza Grande in tele luminose e scintillanti.

Come in ogni villaggio di Natale che si rispetti, anche in quello di Arezzo troviamo la Casa di Santa Claus. A partire da novembre, infatti, Babbo Natale si trasferirà all’interno di Palazzo di Fraternita in piazza Grande per accogliere i bambini e i loro desideri.

Altra attrazione imperdibile, nella poco distante Piazza San Francesco, è la Brick House, la Casa Lego di Natale che ospita su tre piani opere d’arte, installazioni e mosaici realizzati esclusivamente con i mattoncini più famosi al mondo.

Il Villaggio Tirolese e il mercatino di Natale di Arezzo resteranno aperti dal 18 novembre al 21 dicembre dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 21.00. A partire dal 21 dicembre, e fino al 1 gennaio 2024, resteranno invece aperti tutti i giorni.