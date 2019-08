Meghan e Harry: vacanze da genitori a Ibiza

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono sbarcati a Ibiza per una piccola vacanza. Solo sei giorni durante i quali la coppia reale, insieme al piccolo Archie, nato tre mesi fa, ha esplorato l’isola delle Baleari.

Il viaggio, organizzato in occasione del 38esimo compleanno della Markle, ha consentito ai duchi di Sussex di prendersi una pausa dagli impegni e di godersi un po’ di mare. Rifugio dei vip, amatissima da chi ha voglia di divertirsi, ma anche da chi ne sa apprezzare le bellezze naturali: Ibiza è una delle mete più gettonate del momento.

Fra le spiagge e le acque cristalline dell’Isla Bonita è possibile incontrare tantissime celebrity, da Melissa Satta a Wanda Nara, sino a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ogni anno scelgono proprio Ibiza come luogo di vacanza. L’isola spagnola è famosa anche negli Stati Uniti, non a caso Meghan, star di Hollywood, ha un legame speciale con questo luogo.

Nel 2016 visitò per la prima volta Ibiza insieme ad alcune amiche e se ne innamorò, ora ha scelto di tornarci insieme a Harry. Anche per il Principe si tratta di un dolce ritorno, visto che nel 1989 approdò sull’isola con Lady Diana e il principe William mentre era ospite dei reali di Spagna.

Cosa rende Ibiza così speciale? Situata nell’arcipelago delle Baleari è una meta in grado di offrire molto ai viaggiatori. I locali alla moda, i tramonti mozzafiato e i club la rendono perfetta per coloro che amano la movida, allo stesso tempo è un vero e proprio paradiso naturale, in cui rilassarsi, scoprire spiagge mozzafiato e scorci incantevoli.

Il meteo è quasi sempre favorevole, con ben 300 giorni di sole l’anno. Questo rende Ibiza la meta ideale anche per un viaggio breve, come un week end o cinque giorni. Le spiagge sono fra le più belle al mondo: Aquas Blancas è una baia spettacolare con sabbia chiara e acque smeraldo, mentre le Salines si trovano all’interno del Parco Nazionale dell’isola.

Ibiza offre la possibilità di svolgere molte attività immersi nella natura. Si può esplorare in bicicletta, grazie ad una fitta rete di piste ciclabili, con mappe per orientarsi e percorsi dedicati alle due ruote. Non solo: è il luogo più apprezzato da chi ama le immersioni, meno inflazionata dei Caraibi e del Mar Rosso, ma comunque bellissima. D’altronde la costa e i fondali sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1999.