Un mare di luci e colori sta illuminando New York: è magia

L'installazione si chiama Field of Light at Freedom Plaza e regala ai visitatori la sensazione di essersi immersi in un sogno a occhi aperti

Fonte: Sipa USA / IPA New York, la suggestiva installazione Field of Light at Freedom Plaza

La città delle mille luci si veste di meraviglia e accoglie un’installazione sorprendente che è destinata a regalare un’esperienza magica a tutti coloro che la visiteranno. Siamo a New York dove lo spettacolo è appena iniziato e resterà visibile per cittadini e turisti per diversi mesi.

A immaginarlo non si potrebbe riuscire a ricreare la magia che si vive se lo si guarda con i propri occhi. Si chiama Field of Light at Freedom Plaza ed è un mare di luci e di colori, che accompagnano i visitatori mentre percorrono un sentiero tortuoso: a fare da sfondo lo skyline della città, uno dei più celebri e amati al mondo.

Un’esperienza indimenticabile, che sembra essere frutto della magia, ma che è vera, reale, e nasce dalla mente creativa dell’artista Bruce Munro.

Il mare di luci che illumina New York: un sogno nella Grande Mela

New York è una città magica, piena di vita, di bellezza, di arte, cultura. Un luogo in cui è impossibile non sentirsi al centro del mondo, in cui si percepisce la sensazione che ogni cosa sia possibile. Anche quella di passeggiare in un’ambientazione che sembra uscita direttamente da un sogno ma che, invece, è frutto della mente geniale e creativa dell’artista Bruce Munro. Stiamo parlano di Field of Light at Freedom Plaza: un’installazione composta da oltre 17mila luci che brillano nel buio. Si tratta di sfere a stelo, realizzate in fibra ottica a bassa luminosità, che scintillano sulla piazza mentre i visitatori la percorrono attraverso un sentiero.

Magica ed eterea, l’installazione si inserisce in un’ambientazione impareggiabile, con lo skyline della città da una parte e il lungomare dell’East River a fare da sfondo.

L’installazione si trova nell’East Side di Manhattan e si estende su una superficie molto vasta, che va dalla 38a alla 41a strada a est della First Avenue.

Il risultato è indimenticabile e lascia letteralmente senza fiato. Come riporta il New York Post, l’artista ha spiegato che per lui questa opera: “Rappresenta l’immaginazione illimitata e la libertà di sognare. La mia speranza è che riscaldi i cuori e ispiri grandi e piccini a trarne spunto e a creare qualcosa di proprio da trasmettere agli altri”.

L’accesso è gratuito, ma è meglio prenotare il proprio biglietto; infatti, al momento i primi disponibili sono per il mese di marzo 2024, con l’apertura alle prenotazioni a partire da febbraio. L’installazione è stata realizzata da Bruce Munro e resa possibile dalla Fondazione Soloviev.

Tutto quello che c’è da sapere sull’installazione

Se avete in programma una vacanza a New York nei prossimi mesi, dunque, il consiglio è quello di inserire tra le tappe del viaggio anche Field of Light at Freedom Plaza: sarà senza dubbio uno scenario indimenticabile, con la sua atmosfera eterea a fiabesca di luci, che si vanno a sommare a quelle che già illuminano la città.

Il percorso da seguire è designato e non è possibile uscire dal sentiero o toccare le luci. Importante sapere che non c’è un tempo preciso di percorrenza, ma quello consigliato è di 30 minuti. Si può accedere dal giovedì al sabato, dalle 17 alle 21.