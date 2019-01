Le Marche sono la nuova Toscana. Lo dice il Times

editato in: da

“Dimenticate la Toscana. Dimenticate il Chiantishire. Andate alla scoperta delle colline e delle spiagge delle Marche, la regione segreta dell’Italia”.

Così titolava un recente articolo del Times invitando i propri lettori a stare alla larga dalla folla che invade una delle nostre zone più amate dal popolo anglosassone e a provare l’autenticità degli agriturismi marchigiani, visitare la città medievale di Urbino e cenare sulla spiaggia selvaggia di Portonuovo.

Il giornale britannico elogia la bellezza del paesaggio delle Marche, fatto di montagne e di mare, di colline e di campi coltivati. Tra i luoghi più belli, cita anche Fiorenzuola di Focara e i Monti Sibillini.

la destinazione da non perdere assolutamente è Recanati, che proprio quest’anno celebra il bicentenario de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, con un progetto che, per 12 mesi, vedrà la cittadina marchigiana protagonista del panorama culturale italiano.

Il Times consiglia una visita alla casa del poeta, un tour alla ricerca dei luoghi a lui più cari e poi di rilassarsi davanti a un aperitivo in piazza Leopardi. Anche questa è l’Italia.

Inoltre, Urbino e Recanati non hanno nulla da invidiare alle città toscane. Non manca l’arte, l’architettura, la cucina è ottima, i prezzi sono inferiori e non ci sono mai code, scrive il sito che suggerisce di dividere la visita della regione del Centro Italia in diverse tappe, per poterne assaporare ogni aspetto.

Non mancano consigli sui borghi, primo fra tutti Offida, una città ricca di tradizioni a pochi chilometri da Ascoli. Quest’ultima, chiamata anche città delle cento torri, in estate ospita la Quintana, una rievocazione medievale con tanto di torneo a cavallo.

E per finire, le spiagge: il Times propone le spiagge intorno a Sirolo, percorrendo il sentiero di San Michele e prendendo una barca per raggiungere la spiaggia delle Due Sorelle. Ma anche la splendida Rotonda sul mare di Senigallia con le sue spiagge perfette per le famiglie, e in ultimo San Benedetto, con la sua riviera delle palme.