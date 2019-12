Le luci del Natale si accendono sul Lago Trasimeno. Ed è magia

editato in: da

Sul Lago Trasimeno si è accesa la magia. A illuminare l’acqua e tutto il territorio circostante ci ha pensato un grandissimo albero, fatto di luce e incanto, per uno spettacolo suggestivo unico nel suo genere.

Siamo a Castiglione del Lago sul promontorio situato sulla riva occidentale del lago Trasimeno. È qui che l’associazione Eventi Castiglione del Lago ha creato qualcosa di incredibile: un albero di Natale sull’acqua.

Questa opera d’arte unica nel suo genere ha incantato gli occhi e il cuore di migliaia di persone accorse sul posto proprio per in occasione dell’accensione dell’albero di Natale disegnato sull’acqua, avvenuta il 7 Dicembre, che si candida ad entrare nel Guinness dei Primati come la più grande realizzazione natalizia sull’acqua del mondo.

Il progetto ha superato le aspettative e come ha ammesso Marco Cecchetti, presidente dell’associazione, l’idea è stata folle, ma grandiosa.

Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Questo è progetto ambizioso, un’installazione che nasce da un sogno e che si candida, e probabilmente ci riuscirà, a diventare l’albero natalizio illuminato sull’acqua più grande del mondo.

A essere folli in effetti sono anche i numeri, che danno il valore aggiunto all’intera opera. Parliamo di un chilometro di lunghezza, circa 70 pali portanti piantati nel fondo del lago, 2.590 lampadine LED perimetrali, 50 lampade interne e ben 5 chilometri di cavo.

Il primo Albero di Natale realizzato sull’acqua sarà visibile fino al 6 gennaio 2020 e si colloca all’interno della manifestazione Luci sul Trasimeno che prevede numerosi eventi, spettacoli e intrattenimento per tutto il mese di Dicembre.

L’obiettivo è quello di animare con la magia tipica del Natale uno dei borghi più belli d’Italia, complice l’ambientazione favolistica che caratterizza Castiglione del Lago.

Non mancano poi le attività dedicate ai più piccini: tra queste i format Favoloso Babbo Natale e Storie sotto l’albero, laboratori e attività organizzate per le famiglie.

La star della manifestazione sarà naturalmente l’albero disegnato sull’acqua, ma lo spettacolo continua con la realizzazione de Percorso del Belvedere.

Si potrà entrare all’interno del Teatro della Rocca dove ci sarà un presepe monumentale e tantissimi spettacoli di animazione.

Non c’è dubbio, sarà davvero un magico Natale tra luci e poesia.