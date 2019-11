10 laghi d’Europa da visitare durante l’inverno

Sono così cristallini che il cielo e i monti ci si possono specchiare dentro in altissima definizione. Sono così affascinanti, così meravigliosamente placidi e al tempo stesso maestosi, che fotografarli nel tentativo di renderne eterno il ricordo è quasi un'urgenza e non solo un desiderio fine a sé stesso. I laghi d'Europa, diciamocelo, sono uno più bello dell'altro, ma alcuni di loro lo sono un po' di più. Soprattutto durante la stagione fredda, quando la neve tinge di bianco il paesaggio circostante e i riflessi dell'acqua si fanno ancor più magici. Ecco, allora, quali sono i 10 laghi europei da visitare in inverno secondo SiViaggia.