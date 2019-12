Lo show più sfavillante di Natale con milioni di cristalli Swarovski

editato in: da

Chi sogna un Natale luccicante, che al calar della sera regali attimi magici, con luminarie, musica e un’atomosfera suggestiva, dovrebbe provare ad assistere allo show che, nel periodo delle festività natalizie, si svolge nei Mondi di cristallo Swarovski.

Nella cittadina austriaca di Hall-Wattens, appena oltre confine, ogni inverno si tiene il Festival delle Luci con installazioni luminose uniche. Fiocchi di neve e scintillanti cristalli danzano nel crepuscolo e raccontano una fiaba invernale, la più scintillante delle Alpi.

Una luccicante arpa luminosa, appena sfiorata dai visitatori, produce suoni armoniosi che, a loro volta, fanno illuminare gli straordinari personaggi invernali creati dal designer Tord Boontje nel parco del Gigante. La Nuvola di cristallo con i suoi 800mila cristalli Swarovski accoglie un’installazione sonora interattiva, rivelando una straordinaria interazione di luce e cristallo.

Anche lo scintillante Carousel del designer spagnolo Jaime Hayon continua a girare allegramente e a creare, con 15 milioni di cristalli Swarovski e la luce calda, un’atmosfera invernale da sogno.

D’inverno, si passeggia nel grande Parco, circondati dalle maestose alpi tirolesi, accompagnati dal fascino dei cristalli, della luce e della neve, fermandosi per una pausa golosa al Daniels Kristallwelten. Il menu di gala del 30 dicembre, alla vigilia di San Silvestro, è una novità del programma del 2019. Il giovedì, poi, il Daniels Music Club da’ il via al fine settimana insieme a DJ famosi.

Durante il periodo dell’Avvento vengono organizzati diversi workshop per bambini con temi sempre nuovi, dal “Potersi trasformare per una volta in un albero di Natale” a “Candele cristalline”, “Scintillanti alberi di Natale”, “Angioletti di cristallo”.

Nei fine settimana dell’Avvento si può vivere nell’Atelier di cristallo il proprio lato creativo e realizzare scintillanti decorazioni natalizie, che ricordano le esperienze condivise nel “regno del Gigante”, come la salita alla torre giochi da dove si può ammirare il paesaggio invernale dall’alto.

Il Festival delle Luci dura fino al 6 gennaio 2020. Gli orari d’apertura sono dalle 8.30 alle 21.00, mentre il Daniels Kristallwelten chiude alle 22.00.