Londra: il Globe Theatre potrebbe chiudere definitivamente

editato in: da

Situato sulle rive del fiume Tamigi, nel distretto culturale di Bankside, come un gioiello da mettere in mostra e preservare, ecco che troviamo lo Shakespeare’s Globe Theatre, una risorsa internazionale unica.

Il teatro di Londra, fedele riproduzione di quello shakespeariano che andò distrutto a causa di un incendio nel Seicento, è stato ricostruito sulle rive del fiume durante gli anni ’90, nel Novecento.

Più che un teatro, l’edificio si configura come un contenitore che conserva e celebra il lavoro e le opere teatrali del famoso, e indimenticabile, William Shakespeare. Il Globe Theatre, infatti, fu voluto da lui ed è all’interno della struttura che le sue opere, conosciute in tutto il mondo, sono state rappresentate per anni, fino a quando, a causa dell’emergenza da Coronavirus tutto si è fermato.

Il teatro londinese ha condiviso, durante il periodo di quarantena, lo stesso destino di musei, istituzioni e luoghi culturali, costretto quindi a fermare ogni attività, per questioni di sicurezza.

Tuttavia, questa chiusura è stata devastante sotto ogni punto di vista per il celebre teatro che oggi rischia di non riaprire più. Il famoso teatro del Regno Unito ha infatti dichiarato, in un documento inviato alla commissione parlamentare, che il periodo di chiusura forzata ha messo a dura prova l’intera organizzazione dal punto di vista economico e ha avvertito che potrebbe restare chiuso per sempre.

Ovviamente il governo, consapevole dell’importanza di questo teatro, considerato un patrimonio culturale per l’intera nazione, e non solo, ha avviato tutti gli aiuti necessari per sostenere i lavoratori. Ma questo, a detta del teatro di Londra, potrebbe non essere sufficiente.

Ecco perché, dopo che la notizia si è sparsa, sono stati in molti a correre in soccorso del Globe Theatre. Sul suo sito l’istituzione ha lanciato un appello per raccogliere dei fondi, attraverso donazioni, che per il momento sembra avere un discreto successo.

Tutti si stanno muovendo per scongiurare quella che sarebbe una vera e propria tragedia per il mondo dell’arte. Perché salvaguardare l’eredità del più celebre scrittore inglese è compito di tutti.