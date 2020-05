10 motivi per cui questa estate dovresti visitare la straordinaria Lipari

Lipari è una meravigliosa isola dell' Arcipielago delle Eolie , la più grande di tutte. Una meta apprezzabile sia per il particolare fascino paesaggistico, sia perché è una perla artistico-culturale. Tutta la storia delle Isole Eolie, infatti, ha il suo epicentro nell’isola di Lipari. Visitarla, trascorrerci l'estate o metterci piede per un weekend è un piacere per l'anima e per gli occhi. Ma se non siete ancora convinti niente paura. Abbiamo preparato una lista di 10 motivi per cui dovreste passare l'estate nell'isola di Lipari modellata dai vulcani