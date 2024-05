Le più belle sagre del mese di maggio in Italia

Maggio è ricco di sagre in tutta Italia: abbiamo selezionato le migliori a cui partecipare in 31 giorni, da Nord a Sud e passando dal Centro e le Isole

Fonte: iStock Il magnifico Castello di Mussomeli

Inizia uno dei mesi più belli dell’anno: maggio, un periodo in cui le giornate sono lunghissime, le temperature spesso piacevoli e la voglia di stare all’aria aperta alle stelle. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo deciso di selezionare per voi le sagre più interessanti di tutto il nostro Paese che avranno durante questi 31 giorni, in modo da organizzare per tempo la più ideale gita fuoriporta da fare.

Le sagre più belle di maggio nel Nord Italia

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio una delle vostre mete potrebbe essere Cassano Magnago, in provincia di Varese, perché qui va in scena la Sagra della Puglia presso l’Area Feste del borgo. Si tratta di una celebrazione davvero interessante perché il visitatore può scoprire i gusti e i profumi unici di una terra magica come la Puglia.

Sì, avete capito bene: non mancheranno le orecchiette, ma nemmeno le cime di rapa e le le irresistibili bombette e tutto sarà disponibile anche al coperto in caso di maltempo. L’ingresso è gratuito tutti i giorni e, oltre al buon cibo, ci saranno anche tanta musica e giochi per i bambini.

Voliamo ora a Monigo, sobborgo di Treviso, dove il 17-18-19 e 23-24-25 e 26 maggio va in scena la Sagra delle Rose: stand gastronomico con diverse specialità, musica live, latina, country, west coast, torneo di bocce, boot camp, spettacolo teatrale, cinema, concorso e premiazione delle rose più belle e luna park allieteranno tutti i visitatori.

Tra i piatti disponibili ci saranno gli gnocchi artigianali, lo spiedo, la frittura, il pesce molte altre specialità. Tutti i piatti, tra le altre cose, saranno accompagnati dalla polenta preparata con farina gialla di montagna.

Poi Codrea, in provincia di Ferrara, dove da martedì 28 maggio a domenica 2 giugno è disponibile la Sagra dell’Arrosticino. Nata nel 2005 per dare ai giovani un’occasione di aggregazione in un piccolo paese con poche attrazioni, rappresenta l’incontro delle culture abruzzesi e ferraresi che si sono fuse dando origine a un evento gastronomico originale. Un appuntamento davvero interessante e da non perdere.

Fonte: iStock

Le sagre di maggio da non perdere in Centro Italia

Tanto gusto anche in Centro Italia e a partire da Vallerano, in provincia di Viterbo, dove il 5 maggio si potrà partecipare alla Sagra del Fungo Porcino. Per vivere al massimo questa ottima esperienza il consiglio è di iniziare la giornata con una rigenerante passeggiata guidata tra i castagneti secolari di Vallerano, esplorando le vie del suo incantevole centro storico e scoprendo luoghi che rimangono impressi nel cuore.

Poi dedicatevi a un indimenticabile pranzo a menù fisso, dove il fungo porcino è il re incontrastato dei piatti preparati con maestria dai cuochi locali. Non mancherà un menù dedicato anche ai più piccoli.

Nella meravigliosa cornice di Montelupone, in provincia di Macerata, sabato 11 e domenica 12 maggio sono i giorni della Sagra del Carciofo, un evento enogastronomico tradizionale nato nel 1961 e che ogni anno richiama migliaia di visitatori, dedicata ad un prodotto rappresentativo per il territorio, che rientra nella lista regionale delle specie tutelate ai fini della conservazione della biodiversità.

A disposizione ci saranno due giorni di festa nei quali poter degustare una varietà di piatti tipici e in cui non mancheranno eventi musicali, culturali, di intrattenimento e anche la possibilità di prendere parte a visite guidate dei beni culturali del borgo.

Infine, in Centro Italia vi consigliamo di raggiungere Montenero d’Orcia, in provincia di Grosseto, dove dal 24 al 26 maggio e dal 31 maggio al 2 giugno va in scena la Sagra della Lasagna in occasione della Festa Patronale di San Servilio. Un’iniziativa gustosa e imperdibile organizzata dalla Pro Loco di Montenero d’Orcia, associazione di volontari che ha lo scopo di valorizzare e tutelare gli aspetti ambientali, turistici, storico-artistici e produttivi del territorio.

Fonte: iStock

Le sagre più gustose di maggio in Sud Italia

Non manca di certo la buona cucina in Campania, e per questo il 3-4-5 e 10-11 e 12 maggio vi consigliamo di partecipare alla Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa, in provincia di Salerno, dove si potrà gustare questo straordinario prodotto sia crudo che cotto.

Il motivo? La tradizione prevede anche alcune ricette tipiche come la famosa zuppa, carciofi ripieni, e l’innovativo arancino. Infine, non dimenticate di approfittare di questa occasione per scoprire le famose Grotte di Pertosa – Auletta, le uniche in Italia dove poter navigare un fiume sotterraneo e le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C..

Sabato 25 e domenica 26 maggio vi consigliamo di raggiungere Montaquila, in provincia di Isernia, perché si potrà partecipare alla Sagra della Frittata: tradizione che esiste dal 1981 che celebra la primavera, attraverso il richiamo delle tradizioni, del turismo lento, del paesaggio naturale, della cultura rurale di un tempo, degli usi e costumi da rievocare, dell’appartenenza popolare e della gustosa mega frittata.

Tanto gusto anche durante l’ultimo giorno di maggio (il 31) e fino al 2 giugno a Raiano, in provincia dell’Aquila: c’è la Sagra delle Ciliegie, una delle manifestazioni più antiche del territorio e che si caratterizza per essere una tre giorni ricca di musica, divertimento, tradizione, dolci e irresistibili ciliegie.

Fonte: iStock

Le sagre da non perdere sulle Isole italiane

A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, sabato 4 e domenica 5 maggio si potrà partecipare alla Sagra della Ricotta e del Cannolo in occasione della Festa di San Pasquale, patrono dei Pastori. Essendo da sempre un borgo a vocazione agricola, sarà davvero possibile gustare una squisita ricotta che, lavorata con lo zucchero, diventa il ripieno principe del cannolo siciliano, divenuto nel tempo una delle specialità più conosciute della pasticceria italiana.

Infine Albagiara, in provincia di Oristano, dove domenica 26 maggio va in scena il tradizionale appuntamento con la Sagra dei Legumi: degustazioni, spettacoli, escursione guidata sulla giara, gara di orienteering, mostre e tanto altro allieteranno tutti i visitatori.