Laura Pausini innamorata di questo magico angolo d’Italia

Si è appena conclusa un’estate esaltante per Piani degli Alpaca, che ha visto una crescita esponenziale dei follower sulla pagina Instagram dell’allevamento, arrivata a contarne oltre 160mila, e una crescita inarrestabile in termini di presenze di visitatori.

Sono migliaia le persone che hanno scelto di trascorrere nella tenuta agricola di Pian d’Arcione, vicino a Tarquinia, in provincia di Viterbo, una giornata di svago e didattica, in un contesto immerso nella natura, e che hanno deciso di far visita a questi meravigliosi animali, capaci di fare innamorare adulti e bambini.

Molti degli amanti degli alpaca hanno soggiornato presso l’agriturismo dell’azienda agricola e hanno apprezzato la bellezza del territorio visitando Tarquinia e le altre eccellenze della Tuscia, quel territorio che comprende l’antica terra degli Etruschi.

Non hanno resistito al fascino degli alpaca e alla bellezza di questo luogo magico anche alcune “celeb” che hanno postato sui loro profili social, foto e video della visita all’allevamento.

A ottobre è venuta a fare visita a questi deliziosi quadrupedi pelosi anche Laura Pausini con la famiglia al seguito. La cantante romagnola è rimasta impressionata dalla bellezza del luogo e ha consigliato ai suoi milioni di follower di visitare questo luogo incantato e fuori dal tempo, rendendo pubblica la sua visita postando foto e video in cui si vedono lei e la figlia Paola condividere l’esperienza con gli alpaca, facendo un pieno di Like e di commenti.

“Ieri abbiamo passato un pomeriggio bellissimo in un posto speciale che, se potete, vi consiglio di visitare. Ci sono andata dietro consiglio di un’amica e mi è piaciuto tantissimo. Se volete scoprire di più sul mondo degli #alpaca visitate @pianideglialpaca 💙 Guardate fino all’ultimo video 😁”, ha scritto la Pausini in un post.

Parole bellissime da parte dell’artista italiana conosciuta in tutto il mondo, tradotte in molte lingue, che ha ricambiato per una giornata particolare trascorsa a conoscere i tenerissimi alpaca di Tarquinia, incuriosendo ancora di più lo star system internazionale. Laura Pausini ha concluso con una promessa: “Torniamo presto. È un posto magnifico!”.

Una bella soddisfazione e una grande pubblicità anche per la Tuscia, per un’iniziativa così originale e intraprendente che sta valorizzando e facendo conoscere le bellezze del luogo a moltissimi turisti italiani e stranieri che, oltre a visitare l’allevamento e a fare visite guidate e passeggiate con gli alpaca, ne approfittano per scoprire e conoscere la zona del territorio viterbese.

Viterbo, capoluogo di quella provincia nota come Tuscia, ha origini antiche e regala a chi la visita il centro storico medievale più esteso d’Europa. Cinto da mura, è circondato da quartieri medievali, siti archeologici e zone termali. Ciò che ha reso famosa questa città della Tuscia, però, sono i pontefici che vi hanno vissuto: storicamente celebre nel mondo come la “Città dei Papi “, Viterbo fu infatti per anni sede pontificia e centro nevralgico di quella terra dal grande fascino, una delle migliori mete dell’Italia centrale. Le località più ambite dai turisti in Tuscia si trovano tra il Lago di Bolsena e le zone a Nord di Roma dove si trovano importanti luoghi di interesse storico tra cui borghi medievali, palazzi, giardini e musei.