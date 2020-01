Italo, 140.000 posti scontati del 40% per viaggiare fino ad aprile

editato in: da

Per staccare dalla routine quotidiana e dalle frenetiche giornate di lavoro, cosa c’è di meglio che organizzare una gita fuori porta magari per un intero weekend oppure per una vera e propria vacanza di più giorni?

Per partire all’insegna del relax e immergersi fin da subito nel clima vacanziero, non c’è mezzo di trasporto migliore del treno: niente traffico, code ai caselli autostradali ma soltanto una piacevole sensazione di libertà osservando il paesaggio scorrere dal finestrino.

A questo proposito, Italo non smette di sorprendere i viaggiatori e gli aspiranti tali e, dopo le numerose offerte di inizio anno, ora propone ben 140.000 posti scontati del 40% per viaggiare dal 25 gennaio al 15 aprile se prenotate entro le ore 15 del 20 gennaio. Il consiglio è quello di affrettarvi, sicuramente i biglietti stanno andando a ruba.

L’offerta, soggetta a disponibilità, è valida per acquisti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart, Comfort e Prima, modificabile ma non rimborsabile. Per usufruirne, non vi resta che scegliere il vostro itinerario preferito e inserire il codice FUGA40.

Grazie a Italo, potrete “fuggire” dal grigiore dei giorni tutti uguali e concedervi una pausa rigenerante da soli o in compagnia, tornare a salutare amici o familiari che non vedete da tempo, regalarvi un romantico weekend con il vostro partner o andare alla scoperta di quella meta che avete sempre sognato.

Qualche esempio? Febbraio si avvicina e, con esso, uno degli eventi italiani più attesi che attrae visitatori da tutto il mondo, l’imperdibile Carnevale di Venezia con tutta la magia delle maschere nella pittoresca cornice della laguna. Con Italo i biglietti da Milano partono da 21,90 mentre da Roma da 41,90.

Ancora, potrete cogliere l’occasione per visitare Torino, Città del Cinema 2020, suggestiva metropoli che guarda al futuro custodendo il suo fulgido passato ottocentesco nella ariose piazze, nei numerosi musei, monumenti, palazzi e caffè storici e prestigiosi teatri. Numerosi saranno gli eventi e le proiezioni cinematografiche in questi mesi, riservate il vostro biglietto con tariffe a partire da 49,90 da Roma e 9,90 da Milano.

Chi non desidera vedere, o rivedere, la Capitale? Roma, la città eterna, esercita sempre un grande fascino, una poesia difficile da descrivere a parole. Una passeggiata sul Lungo Tevere, Cinecittà, il Colosseo, Villa Borghese, insomma un autentico museo a cielo aperto da cui lasciarsi sorprendere ogni volta. Partendo da Milano, troverete biglietti da 49,90 mentre da Firenze offerte da 23,90.