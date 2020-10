Gli affascinanti castelli dell’Umbria, un viaggio nel tempo

È un tour nel mistero, quello che vogliamo compiere oggi: un percorso alla scoperta di antichi manieri che celano leggende terrificanti, di fortificazioni suggestive che offrono un panorama da cartolina. L'Umbria è il luogo perfetto per ammirare alcuni dei più bei castelli d'Italia, tra antiche costruzioni immerse nel verde e splendide rocche che svettano nel centro storico di qualche borgo affascinante. Partiamo allora per questo viaggio indietro nel tempo, per riscoprire le preziose architetture fortificate dell'Umbria.