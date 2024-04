Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: 123RF La top 10 dei trucchi per viaggiare bene (spendendo poco)

Viaggiare alla scoperta degli angoli più belli del mondo è meraviglioso, ma spesso risulta anche molto costoso se non si adottano le giuste strategie per limitare i costi.

I viaggiatori più esperti avranno già provato alcuni dei trucchi per riuscire a spendere il meno possibile ottenendo comunque il massimo dei servizi, ma non si finisce mai di imparare. Qui condividiamo 10 suggerimenti e strategie utili a chiunque voglia viaggiare, ma con un occhio al portafogli e senza rinunciare a vivere intensamente l’esperienza. Vediamoli tutti, dalla prenotazione di un volo al soggiorno in un hotel, fino alle dritte sugli acquisti e sulle attività da fare.

Prenota in anticipo (o last minute): quando è conveniente

Partiamo dalla domanda che tutti prima o poi si sono chiesti: quando è meglio prenotare un volo o una stanza d’hotel?

Molti cercano di monitorare il comportamento degli algoritmi utilizzati dai siti web di prenotazione, ma non è mai semplice avere una risposta univoca. In linea generale, il consiglio è quello di prenotare in anticipo, anche se alcuni studi sostengono che prenotando i voli nazionali circa 21 giorni prima della partenza (3 settimane) e i voli internazionali 28 giorni prima, si riescono a spuntare i prezzi migliori.

Una strategia opposta, ma spesso efficace, è quella di prenotare last minute. Aspettare fino all’ultimo minuto, in realtà, è anche un rischio, poiché non è assicurato che i prezzi si abbassino realmente. Ma se siete flessibili con le date di partenza, allora ricorrere a questa strategia potrebbe premiarvi con ribassi dovuti ai posti non venduti in aereo o alle stanze ancora vuote in hotel.

Inoltre, sembra che gennaio sia il mese migliore per prenotare: in questo periodo dell’anno, infatti, i siti e i tour operator aggiornano le offerte e lanciano i pacchetti vacanza più convenienti, dopo il picco delle festività natalizie e prima delle feste di Carnevale, di Pasqua e dei ponti.

Prenota online da una finestra in incognito

Moltissime compagnie aeree e siti web di prenotazione online utilizzano particolari algoritmi che tracciano il comportamento degli utenti per aggiustare i prezzi offerti in riferimento a un determinato prodotto o servizio. Come sappiamo, tante persone collegate nello stesso momento oppure uno stesso utente che utilizza più browser diversi, ottengono spesso tariffe differenti tra loro.

Ecco il consiglio: impostate la modalità ‘incognito’ nel browser di ricerca, oppure cancellate i cookie dei siti, in modo tale da prevenire il possibile aumento dei prezzi dovuto alle attività di ricerca precedenti, che vengono tracciate.

Vola solo con il bagaglio a mano

Ogni volta che andate in viaggio partite con una valigia grande colma di vestiti, ma puntualmente quando tornate a casa vi rendete conto di averne usati la metà. Perché non partire invece soltanto con un bagaglio a mano? Con un po’ di attenzione e selezionando solo le cose essenziali per il viaggio, potrete partire con un piccolo trolley o uno zaino capiente, risparmiando i soldi del trasporto dei bagagli.

Un’alternativa è quella di preparare una valigia per due persone nel caso in cui viaggiate in coppia. Sembra impossibile, ma vi assicuriamo che non lo è affatto grazie ad alcuni trucchi salvaspazio.

Monitora le offerte e utilizza codici sconto

Ogni realtà, ormai, propone ai propri clienti programmi fedeltà e offerte mirate. I clienti più affezionati a un hotel o a una compagnia aerea, spesso, ricevono promozioni e codici sconto da sfruttare per le loro prossime vacanze. Ma esistono anche altri siti web e aziende partner, che attivano offerte e promozioni per l’acquisto di biglietti aerei, valigie, pernottamenti in hotel o in appartamenti, tour guidati nelle città e tanto altro.

Iscriversi alle newsletter di siti di prenotazione online o di compagnie aeree, inoltre, può aiutare a tenere monitorate tutte le offerte in corso.

Contatta direttamente la struttura ricettiva

Siamo abituati a prenotare tutto con un semplice tocco sullo smartphone: voli, treni, hotel, appartamenti, entrate a musei e tanto altro. Se è vero che internet rende tutto più facile e veloce, è anche vero che ci sono alcuni casi particolari nei quali, chiamando direttamente la struttura ricettiva dove si vorrebbe effettuare una prenotazione, si riesce a spuntare un prezzo più vantaggioso rispetto a quello online. A maggior ragione, questo può succedere se si tratta di una struttura nella quale avete già pernottato in passato.

Evita di fare acquisti in aereo o aeroporto

State per tornare a casa da una vacanza memorabile, ma proprio la memoria vi ha fatto un brutto scherzo e vi siete dimenticati di prendere il souvenir a quella persona cara che vorreste far felice. Ecco che allora si pensa di acquistarlo in aeroporto, all’ultimo minuto, prima di pendere il volo di rientro. Attenzione però, perché acquistando in aeroporto, pagherete quell’oggetto a un prezzo più alto del dovuto.

Cercate di segnarvi un promemoria per cercare il regalino perfetto per amici e parenti, da comprare durante la vacanza nelle località dove vengono prodotti e venduti. Questo gesto può farvi risparmiare decine di euro e il vostro regalo sarà ancor più personalizzato e speciale.

Oltre che i souvenir, anche cibo e bevande costano generalmente di più sia in aeroporto che nel velivolo. Cercate di portare con voi qualche snack o un panino da casa per risparmiare almeno sul mangiare.

Fai sapere che è un’occasione speciale

Compleanno, anniversario o viaggio di nozze: con nonchalance e senza essere insistenti, potreste far sapere alla struttura ricettiva oppure agli assistenti di volo in aereo che siete in viaggio per festeggiare un’occasione importante. Spesso sono previste offerte speciali o per lo meno un upgrade o qualche piccolo omaggio.

Cerca le attività gratuite del luogo

Siamo abituati a visitare luoghi turistici e partecipare a eventi organizzati e molto noti a pagamento, ma non ci soffermiamo mai a pensare a quante altre attività piacevoli, ma gratuite, esistano. Basta cercare un po’ più approfonditamente per scovare concerti, feste, tour guidati e altri eventi culturali organizzati dalle aziende di promozione turistica o dalle Pro Loco italiane. E spesso si tratta di attività gratuite o comunque poco costose, ma ben organizzate e mirate alla valorizzazione delle realtà locali, che si tratti di piccoli paesi, località di mare o città d’arte.

Con un po’ di ricerca, troverete anche i giorni o gli orari nei quali determinati musei hanno l’entrata gratuita o a prezzo ridotto.

Scegli il trasporto pubblico

Si sa, per comodità spesso si sceglie di noleggiare un’auto che ci porterà alla scoperta della destinazione che vogliamo visitare. Molte città, però, hanno una rete di mezzi pubblici molto efficiente e ci si può spostare tranquillamente anche senza auto o taxi, soprattutto in estate. Certo, la comodità non è la stessa di un’automobile, ma l’opzione del trasporto pubblico può farvi risparmiare centinaia di euro sul budget del viaggio.

Fai attenzione al roaming

Se dovete viaggiare al di fuori del Vecchio Continente, fate molta attenzione all’uso del telefono: se nell’Unione Europea il roaming è ormai gratuito e possiamo telefonare e navigare in internet senza paura, una volta usciti dai confini l’uso del telefono potrebbe trasformarsi in un salasso. Il consiglio è quello di acquistare una SIM locale per non avere brutte sorprese tra gli addebiti della vostra compagnia telefonica. In alternativa, sfruttate le reti wi-fi pubbliche sparse per le città, anche se risulta molto meno comodo e più rischioso per la protezione dei dati.