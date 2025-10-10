Tra le isole più belle del mondo ci sono anche alcune perle italiane: la nuova classifica

La classifica delle isole più belle del mondo secondo i Readers’ Choice Awards 2025 di Condé Nast: dall’eleganza di Capri ai paesaggi da sogno di Bora Bora

Pubblicato: 10 Ottobre 2025 09:45

iStock
Vista sull'isola di Capri

Ogni anno i Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveller eleggono le destinazioni più amate al mondo, votate da centinaia di migliaia di lettori. Tra le varie categorie, quella dedicata alle isole più belle del mondo è senza dubbio una delle più attese. Anche l’Italia si è guadagnata un posto d’onore grazie alle sue perle mediterranee.

Le isole premiate dai Readers’ Choice Awards 2025 ci ricordano che la bellezza può assumere forme molto diverse: dalla roccia vulcanica siciliana al bianco corallo del Pacifico, dal fascino discreto di Capri al profumo di vaniglia delle spiagge polinesiane.

