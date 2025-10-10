Ogni anno i Readers’ Choice Awards di Condé Nast Traveller eleggono le destinazioni più amate al mondo, votate da centinaia di migliaia di lettori. Tra le varie categorie, quella dedicata alle isole più belle del mondo è senza dubbio una delle più attese. Anche l’ Italia si è guadagnata un posto d’onore grazie alle sue perle mediterranee.

Le isole più belle d’Europa: tra mito, mare e meraviglie italiane

L’Europa continua a essere un continente ricchissimo di isole straordinarie, capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Dalla Grecia all’Italia, passando per la Spagna e il Portogallo, ogni meta offre un mix unico di storia, cucina e paesaggi mozzafiato.

In vetta alla classifica europea spicca Naxos, l’isola greca più grande delle Cicladi. Naxos rappresenta l’essenza della Grecia più genuina: spiagge dorate, taverne tradizionali, artigianato locale e quella lentezza che conquista chiunque cerchi un viaggio lontano dal turismo di massa.

iStock

L’Italia non è però da meno. Tra le migliori isole europee figurano Capri al terzo posto, la Sicilia al settimo e la Sardegna al sedicesimo. Tre scrigni di bellezza molto diversi tra loro ma accomunati da un fascino senza tempo.

Capri incanta con il suo mix di eleganza, panorami unici e vita mondana, la Sicilia seduce il cuore dei viaggiatori con la sua straordinaria varietà culturale e gastronomica, la Sardegna, infine, è un paradiso naturale dove le acque turchesi incontrano antiche tradizioni e paesaggi selvaggi.

Oltre alle italiane, si distinguono anche altre isole europee amatissime da molti. Tra queste troviamo Ibiza, Hvar, la isole Canarie, Maiorca, Creta, Madeira, Corfù, Rodi, Skiathos, la Corsica, Mykonos, Cipro, Folegandros, Santorini, Malta e le Azzorre a conferma di quanto il nostro continente sia una miniera di bellezza e diversità.

Le isole più belle del mondo: dal Mediterraneo ai paradisi tropicali

Guardando oltre l’Europa, la classifica globale incorona alcune isole leggendarie, vere icone del viaggio da sogno. In Asia il primato va a Bali, l’isola indonesiana dove natura e spiritualità si uniscono in un equilibrio unico: templi immersi nella giungla, risaie a terrazza, surf e tramonti pazzeschi.

iStock

Nel Regno Unito al primo posto troviamo le Isles of Scilly, un luogo di una bellezza straordinaria con natura selvaggia al largo della Cornovaglia.

Per la regione dell’Oceano Indiano e Africa, vincono le Maldive, un arcipelago che continua a rappresentare l’idea stessa di paradiso, con le sue acque cristalline, i resort sospesi sul mare e la sensazione di isolamento.

Nel Pacifico del Sud, la regina è Bora Bora, un nome che evoca immediatamente lusso, romanticismo e lagune turchesi. Dall’altra parte del mondo, nelle Americhe, brillano due isole molto diverse: Fernando de Noronha, in Brasile, famosa per la sua biodiversità marina e le spiagge incontaminate, e Vancouver Island, in Canada, che incanta con foreste secolari, coste selvagge e una natura spettacolare.

Infine, nei Caraibi, il primo posto va alle Turks and Caicos, dove sabbia bianchissima e mare trasparente creano uno scenario da cartolina.