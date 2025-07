iStock La splendida Cala Comte a Ibiza

Esistono luoghi che sembrano dipinti con la luce, e Cala Comte (conosciuta anche come Cala Conta o Platges de Comte) è uno di questi: lungo la costa occidentale di Ibiza, poco oltre Cala Bassa, è uno dei tesori più luminosi dell’isola, famosa per le acque trasparenti e per i tramonti che infiammano l’orizzonte con sfumature sempre nuove.

Si tratta di un mosaico naturale composto da piccole cale, ognuna con le proprie caratteristiche. Il paesaggio, scolpito dal vento e dal tempo, alterna sabbia dorata, formazioni rocciose e punti panoramici che regalano scorci unici. E se la sua bellezza è selvaggia e autentica, l’accoglienza non è da meno: la zona è attrezzata con bar e ristoranti ben inseriti nel contesto, che non intaccano la sua armonia, ma la valorizzano.

La spiaggia, lunga circa 800 metri e larga fino a 30, è divisa in tre zone principali: Le due spiagge maggiori sono separate da una striscia di sabbia che la sera si anima al suono dei DJ mentre la terza, più intima e riservata, si raggiunge tramite gradini scavati nella roccia e viene spesso scelta da chi pratica il naturismo. Le acque basse e limpide rendono Cala Comte perfetta anche per i bambini, mentre il fondale che degrada all’improvviso dona colori spettacolari e zone ideali per nuotare o praticare snorkeling.

Cosa vedere e fare a Cala Comte

A Cala Comte, il mare non è l’unica attrazione. È il modo in cui la natura si fonde con il paesaggio, la luce, il silenzio e i dettagli che fa la differenza.

Formazioni rocciose e punti panoramici

Le rocce che abbracciano le cale formano un paesaggio scultoreo, da esplorare passo dopo passo. I sentieri che si arrampicano sulle scogliere permettono di allontanarsi dal centro più frequentato della spiaggia per scoprire angoli nascosti, perfetti per godere della vista e della quiete: sono luoghi privilegiati per chi ama la fotografia o desidera lasciarsi sorprendere dalla luce dorata che avvolge tutto al tramonto.

Quando il sole inizia la discesa verso il mare, Cala Comte si trasforma: i colori dell’acqua cambiano, il cielo si tinge di rosa, arancio e porpora, e la linea dell’orizzonte si anima delle sagome delle isolette all’orizzonte.

Le spiagge di Cala Comte

iStock

Come accennato, ogni caletta di Cala Comte ha una sua anima. La spiaggia principale è perfetta per chi ama la sabbia fine e il comfort dei servizi, con lettini, ombrelloni e bar a portata di mano. Ma basta camminare pochi minuti per ritrovarsi in piccole baie incastonate tra le rocce, dove regna una calma più intima. L’acqua, ovunque, è trasparente come cristallo: nelle giornate senza vento sembra una piscina naturale, mentre quando il mare si muove un po’, il gioco delle onde crea riflessi quasi ipnotici.

La profondità del mare cambia rapidamente e crea un effetto visivo spettacolare, con strati di turchese, verde smeraldo e blu profondo che si fondono e si rincorrono. È una spiaggia per tutti: per famiglie con bambini, per coppie in cerca di quiete, per viaggiatori solitari che vogliono perdersi in una meta che parla solo il linguaggio del mare.

Area di snorkeling e tour in barca

Le acque di Cala Comte, limpide e pulite, sono un invito irresistibile allo snorkeling. Tra le rocce affioranti e i fondali scolpiti si muovono branchi di pesci colorati, mentre i giochi di luce sottomarini disegnano un’atmosfera incantata.

Questa spiaggia tra le più belle della Spagna, si può scoprire anche dal mare. I tour in barca che costeggiano la costa ovest di Ibiza spesso fanno tappa qui, e regalano una prospettiva diversa (e altrettanto spettacolare) di cotanta meraviglia: vederla apparire all’improvviso, tra le rocce e l’acqua che brilla, è un’esperienza che non si dimentica.

Dove si trova e come arrivare

Cala Comte si trova sulla punta occidentale di Ibiza, proprio di fronte alla piccola Isla Sa Conillera. La spiaggia è facilmente raggiungibile in auto: da San Antonio, uno dei centri più noti dell’isola, si arriva in circa 10-15 minuti. Chi parte da Eivissa deve mettere in conto circa mezz’ora di viaggio, seguendo la strada EI-700 fino a Sant Agustí des Vedrà e poi proseguendo lungo la PM-803 in direzione mare.

L’ultimo tratto di strada vanta già scorci magnifici, e arrivare in spiaggia poco prima del tramonto è un’esperienza da non perdere. Il parcheggio, durante l’alta stagione, può essere affollato: meglio arrivare con un po’ di anticipo per godersi ogni istante senza stress.