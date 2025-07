iStock Tutta la bellezza di Preveli Beach

Creta non è solo la più grande delle isole greche, è un vero e proprio mondo a sé dove il mare e la terra si intrecciano in paesaggi che sfidano ogni immaginazione. Le sue spiagge sono sì distese di sabbia, ma anche scrigni di storie antiche, acque dai colori intensi e angoli spesso dimenticati dal turismo di massa. Qui ogni cala racconta un segreto, ogni scoglio nasconde un invito a rallentare e a godersi il ritmo autentico del Mediterraneo. Ecco a voi le spiagge più belle di Creta per l’estate.

Elafonissi, Paradiso in Terra

Iniziamo questo viaggio a Creta dalla magnifica Elafonissi, nel sud-ovest dell’isola. Non c’è molto da dire su questo angolo di Paradiso, se non che è un capolavoro che pare uscito direttamente da un sogno: si presenta come una laguna dalle acque turchesi che si fondono con una sabbia finissima di colore rosa (in alcuni punti), tonalità dovuta alla presenza di piccoli frammenti di conchiglie.

Camminare in queste acque basse regala una sensazione di leggerezza unica. Certo, d’estate può diventare molto affollata ma, nonostante ciò, riesce a rimaner perfetta per chi cerca tranquillità grazie alla sua peculiare atmosfera, difficile da trovare altrove.

Il lido non offre grandi strutture o ombra naturale, ed è bene sapere che la zona è protetta perché ospita specie rare e tartarughe marine, quindi è fondamentale rispettare l’ambiente. È molto importante essere a conoscenza, inoltre, che è assolutamente vietato portare via la sabbia o disturbare la fauna.

Georgioupolis, lunga e tranquilla

Se desiderate passeggiare nella massima tranquillità, la vostra scelta deve essere Georgioupolis, spiaggia piuttosto lunga situata sulla costa nord di Creta, vicino a un piccolo paesino che porta lo stesso nome. In zona il mare è calmo e adatto anche alle famiglie con bambini per via della presenza di fondali bassi e sabbiosi che si estendono dolcemente.

La spiaggia, con sabbia chiara e qualche zona attrezzata con lettini e ombrelloni, mette a disposizione anche un bel po’ di spazio per chi preferisce stare più isolato. Essendo un villaggio turistico, Georgioupolis sfoggia ristoranti, caffè e negozi nelle vicinanze, quindi è comoda per chi cerca una giornata rilassante senza allontanarsi troppo dai servizi.

Di facile accesso, potrebbe risultare particolarmente affollata durante i mesi clou dell’estate. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di raggiungerla la mattina presto.

Agios Pavlos, regno naturale

Molto interessante è anche l’affascinante Agios Pavlos, una cala dove la natura regna sovrana. Questo meraviglioso angolo dell’isola della Grecia si trova sulla sua costa sud, a est rispetto a Matala. Composta da ciottoli e sabbia mista, è incorniciata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, che creano un ambiente intimo e rilassante.

Il mare è limpido e pulito, il top per chi ama fare snorkeling e tuffarsi in acque tranquille. Nella parte più selvaggia della baia non ci sono servizi, mentre presso il piccolo insediamento c’è una taverna e qualche sistemazione. L’accesso, dal canto suo, richiede un breve cammino su un sentiero che parte dalla strada principale. Un luogo che si fa apprezzare per la pace e il panorama mozzafiato che offre, il posto migliore per chi vuole staccare davvero e godersi un angolo di Creta poco turistico.

Laguna di Balos, un capolavoro

Un altro capolavoro di Creta è la straordinaria Laguna di Balos, che si presenta con un armonioso mix di sabbia bianca finissima, acqua turchese trasparente e panorami selvaggi che sembrano usciti da una cartolina. Prende vita sulla punta nord-ovest di Creta tra la penisola di Gramvousa e la costa, creando una baia dalle acque basse e calde, ottimali per famiglie e nuotatori poco esperti.

Per arrivarci ci sono due opzioni:

Un’escursione in barca: con partenza da Kissamos;

con partenza da Kissamos; Camminata impegnativa: di circa un’ora su un sentiero sterrato, che però regala scorci incredibili e mette alla prova la propria resistenza.

Anche in questo caso non ci sono servizi, se non un piccolo chiosco. Inoltre, l’area è protetta per preservare la sua bellezza, quindi attenzione a non lasciare rifiuti e a rispettare la natura incontaminata. Balos è molto amata, in particolare in alta stagione, e può diventare piuttosto affollata. Chi conosce bene la zona suggerisce di prendersi il tempo per esplorare anche l’isola di Gramvousa, poco distante, con la sua fortezza veneziana e panorami mozzafiato.

iStock

Skinaria, ancora poco nota

Poi ancora Skinaria, spiaggia meno conosciuta e più appartata situata sulla costa sud di Creta, vicino al villaggio di Lefkogia. Il visitatore che la raggiunge si trova al cospetto di una lunga distesa di sabbia grigio-chiara mista a ciottoli e acque cristalline, spesso tranquille grazie alla sua posizione riparata.

A differenza delle spiagge più turistiche, Skinaria mantiene un’atmosfera autentica e rilassata, particolarmente indicata se si ha bisogno di tranquillità lontano dalle orde turistiche. La spiaggia è accessibile in auto e offre qualche taverna locale dove assaggiare piatti tipici cretesi, ma i servizi sono limitati.

E non è tutto, perché la zona si rivela anche uno spot eccezionale per gli appassionati di snorkeling, grazie ai fondali ricchi di vita marina. Essendo una spiaggia meno battuta, Skinaria non è sempre segnalata sulle mappe turistiche più comuni, quindi vi suggeriamo di chiedere indicazioni alle persone del posto.

Agia Pelagia, davvero pittoresca

Un’altra delle spiagge di Creta da prendere in considerazione per l’estate è Agia Pelagia, pittoresca baia situata a circa 25 chilometri a ovest di Heraklion. Di ciottoli e sabbia mista, è incorniciata da un’insenatura naturale che la protegge dal vento, rendendo il mare spesso calmo e adatto a famiglie e nuotatori meno esperti.

La località combina un’atmosfera rilassata con servizi turistici ben sviluppati, come taverne tradizionali, bar e piccoli negozi, perfetti per una giornata al mare senza preoccupazioni. La baia è anche popolare tra gli amanti dello snorkeling, a causa dei suoi fondali rocciosi ricchi di fauna marina.

La sera, inoltre, la zona si anima con un’atmosfera più vivace, ma senza mai perdere quel tocco autentico di villaggio greco. L’accesso è facile, con parcheggi disponibili vicino alla spiaggia, ma in alta stagione è meglio arrivare presto per assicurarsi un posto.

Falasarna, tra le più famose

Il fatto che sia famosissima, e quindi anche molto frequentata, non la rende meno spettacolare: Falasarna è una delle spiagge da vedere assolutamente a Creta. Situata sulla costa occidentale dell’isola, è una lunga distesa di sabbia dorata che si affaccia su un mare turchese cristallino, con acque poco profonde.

La spiaggia si presenta ampia e ben attrezzata, con lettini e ombrelloni, oltre a qualche taverna e bar dove assaggiare piatti locali. È il posto migliore per trascorrere un’intera giornata di mare, anche perché il tramonto da queste parti è qualcosa di magico, tanto da attirare visitatori anche solo per questo spettacolo naturale.

Infine, chi desidera un’esperienza più intima può spostarsi verso le calette meno note che si trovano poco fuori dalla spiaggia principale.

Kommos, un bagno nella storia

La spiaggia di Kommos permette di fare un vero e proprio tuffo nella storia antica: il territorio è ricco di rovine archeologiche, dato che la sua storia risale all’epoca minoica. Un vero e proprio incanto che prende vita sulla costa meridionale dell’isola, ampio, sabbioso e con un ambiente naturale che, in alcuni periodi dell’anno, rimane lontano dal turismo di massa.

Le acque sono limpide e generalmente calme, perfette per nuotare o fare snorkeling, mentre la sabbia fine rende piacevole la permanenza anche per le famiglie. Al contempo, però, non è una spiaggia particolarmente attrezzata, ma quel che è certo è che qui si può avere un contatto diretto con la natura.

L’accesso è semplice in auto, con un parcheggio vicino alla spiaggia, ma è importante rispettare il territorio e mantenere la spiaggia pulita.

iStock

Triopetra, spiaggia monumentale

Selvaggia e scenografica è Triopetra, sulla costa sud di Creta, nel distretto di Rethymno. Un autentico angolo di benessere noto per le sue tre grandi rocce che emergono dal mare e che le danno il nome (“tri” = tre, “petra” = pietra). È divisa in due spiagge principali:

La più grande: lunga e spaziosa, il top per chi desidera tranquillità e tanto spazio anche in alta stagione;

lunga e spaziosa, il top per chi desidera tranquillità e tanto spazio anche in alta stagione; La più piccola: più riparata, con alcune taverne semplici ma genuine dove mangiare pesce fresco.

In entrambe l’acqua è limpida e profonda quasi subito, ideale per nuotatori esperti ma meno adatta ai bambini piccoli. Ciò che il visitatore riesce ad ammirare è un paesaggio austero e spettacolare, con un’atmosfera quasi mistica, soprattutto al tramonto quando la luce si riflette sulle rocce creando giochi cromatici unici.

Non c’è molto riparo dal sole, quindi conviene portarsi ombrellone e provviste, anche se qualche lettino è disponibile nella zona più battuta. Il mare può essere mosso nei giorni ventosi, cosa frequente nella parte sud dell’isola, mentre l’accesso richiede di attraversare una strada in parte tortuosa, anche se percorribile in auto.

Preveli Beach, con acqua salata e dolce

Infine l’eccezionale Preveli Beach, situata alla foce del fiume Kourtaliotis. Si tratta di una spiaggia davvero unica nel suo genere, in quanto qui l’acqua dolce incontra il Mar Libico creando un paesaggio unico: una laguna tropicale incorniciata da una foresta di palme e una gola selvaggia alle spalle.

Ci si arriva o a piedi, con una discesa panoramica ma ripida di circa 15-20 minuti dal parcheggio principale, oppure in barca dai porti vicini come Plakias o Agia Galini. L’esperienza visiva dall’alto è spettacolare e vale la fatica della salita al ritorno.

La spiaggia è stretta, di ciottoli e sabbia grossolana, l’acqua è limpida e fresca, soprattutto nei pressi della foce del fiume dove si può anche fare un bagno tra le palme. È una delle poche spiagge a Creta in cui si può nuotare sia in mare che in acqua dolce nello stesso posto. Non ci sono stabilimenti organizzati né molte taverne nei dintorni, quindi è bene portarsi tutto il necessario. Durante l’alta stagione può diventare affollata, ma basta addentrarsi leggermente nel fiume o nei sentieri laterali per trovare angoli di quiete.

Preveli è molto amata anche dai locali, che la considerano un simbolo di libertà e bellezza naturale. Una curiosità: negli anni ’70 era un ritrovo dei viaggiatori hippie, attratti dall’energia selvaggia del luogo.