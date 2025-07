iStock A Madeira puoi camminare sopra le nuvole

Con i suoi panorami selvaggi, le vertiginose scogliere sull’oceano Atlantico e la straordinaria foresta Laurissilva patrimonio dell’UNESCO, Madeira è un paradiso per chi ama camminare.

L’isola infatti vanta una vasta rete di sentieri tracciati lungo antiche levada e panoramici percorsi di montagna, che attraversano una biodiversità unica al mondo. Tra montagne, oceano, foreste verdeggianti, cascate spettacolari e punti panoramici, i sentiri di Madeira attraversano alcuni degli scenari naturali più suggestivi d’Europa.

Dai percorsi facili e accessibili alle escursioni tra le cime più alte, ecco la nostra guida pratica ai principali itinerari di questa bella isola del Portogallo.

Trekking sulla Costa Nord: nel cuore verde della Laurissilva

Questa parte dell’isola è quella in cui la vegetazione è più ricca e dove ti troverai a camminare tra verdi foreste di Laurissilva e di felci giganti, con il rumore dell’acqua in sottofondo come costante.

PR 9.1 Levada do Caldeirão Verde (1,9 km, 45 minuti, facile, accessibile)

Un percorso breve ma suggestivo che collega il Parco Forestale di Queimadas a quello di Pico das Pedras. Lungo il cammino si attraversa una fascia di foresta di transizione tra la Laurissilva naturale e quella esotica introdotta dall’uomo.

È un sentiero inclusivo, accessibile anche a persone con disabilità motorie o visive, ideale per scoprire la vegetazione rigogliosa tipica della zona di Santana, con le tipiche casette dai tetti di paglia.

Merita una visita la Casa das Tradições Madeirenses, dove scoprire le tradizioni locali.

iStock

PR 13 Vereda do Fanal (10,8 km, 4 ore, moderato)

Dal plateau di Paúl da Serra a Fanal, un’escursione immersiva nella foresta di Laurissilva, incontaminata e in perfetto stato di conservazione. Si cammina tra boschi secolari di Til e si scoprono antichi sistemi di trasporto di legname, come i cavi sospesi nel sito di “sítio do Fio”. Quando i misteriosi alberi di Til vengono avvolti nella nebbia di Fanal, in genere nel tardo pomeriggio, potrai scattare delle incredibili fotografie.

PR 18 Levada do Rei (10,6 km A/R, 3h30, moderato)

Questo percorso parte da São Jorge e conduce a Ribeiro Bonito, nel cuore della Laurissilva. Lungo il cammino si incontrano paesaggi agricoli, tunnel boscosi, fino al santuario naturale di Ribeiro Bonito. Al termine del percorso si può visitare un antico mulino ad acqua ancora in funzione.

PR 15 Vereda da Ribeira da Janela (2,7 km, 1h30, moderato)

Questo sentiero segue una discesa lungo un’antica mulattiera, usata in passato per trasportare vino e legna. Attraversa terrazze agricole ancora coltivate a vite, patate e cereali e offre scorci pittoreschi sulle case disperse lungo il torrente Ribeira da Janela, il più lungo di Madeira, con l’oceano sullo sfondo.

PR 16 Levada Fajã do Rodrigues (7,8 km A/R, 3h30, moderato)

Da Ginjas a Ribeira do Inferno si cammina tra ponti, tunnel e cascate. Lungo il percorso si attraversano zone di foresta esotica e tratti di Laurissilva, con vedute spettacolari sulla valle di São Vicente. Ideale se ami la fotografia.

PR 21 Caminho do Norte (3,2 km, 1h30, moderato)

Questa antica via di collegamento tra il nord e il sud dell’isola parte da Encumeada e attraversa la foresta di Laurissilva, per poi immergersi in zone di foresta esotica fino a Ribeira Grande. L’area è famosa per la produzione di cesti in vimini e, una volta terminato il sentiero, potrai anche visitare laboratori artigianali e fare qualche acquisto.

PR 9 Levada do Caldeirão Verde (17,4 km A/R, 6h30, moderato)

Questa è una delle escursioni più scenografiche di Madeira. Lungo la levada storica, costruita nel XVIII secolo, si attraversano pareti scoscese, quattro tunnel scavati nella roccia e si cammina immersi in una vegetazione rigogliosa, acqua abbondante e presenza di felci giganti.

Il percorso è lungo ma ne vale la pena, e il premio sarà riposarti un po’ sulla riva del suggestivo lago ai piedi della cascata del Caldeirão Verde, con salti d’acqua di oltre 100 metri.

iStock

PR 11 Vereda dos Balcões (3 km A/R, 1h30, facile)

Questa è una breve passeggiata, ideale per famiglie, che parte da Ribeiro Frio e arriva al Balcões Viewpoint. Qui si apre una vista mozzafiato sulle vallate della Laurissilva e, nelle giornate limpide, sulle cime centrali dell’isola. Con un po’ di fortuna potrai osservare la petrella delle Azzorre e altri uccelli endemici tra i boschi di lauro.

I sentieri della Costa Sud: tra levadas panoramiche e storia

La Costa Sud di Madeira ti offrirà grandi panorami sulla bella Funchal e grandi altopiani.

PR 3 Vereda do Burro (7,2 km, 2h40, facile)

Da Pico do Areeiro fino al Parco Ecologico di Funchal, si cammina tra i crinali con vedute sul Curral das Freiras e si passa accanto al Poço da Neve, un antico deposito di neve risalente al 1813. Qui osserverai l’incredibile veduta sulla valle del Curral das Freiras e verso l’altopiano di Paul da Serra, attraversando aree boschive d’altura.

PR 3.1 Caminho Real do Monte (4,2 km, 2 ore, moderato)

Collega il Parco Ecologico di Funchal al quartiere storico di Monte. Si attraversano levadas antiche, vivai forestali, il belvedere di Pico Alto, a 1129 mt., e si raggiungono i celebri giardini e la chiesa di Monte.

Qui scatterai splendide foto dall’alto di Funchal.

iStock

Costa Est: paesaggi geologici e viste sull’oceano

I sentieri di quest’area di Madeira sono interessanti perchè completamente diversi dal resto di quelli dell’isola, con paesaggi quasi aridi che non si trovano altrove.

PR 5 Vereda das Funduras (8,7 km, 3 ore, moderato)

Dal Miradouro da Portela si cammina tra i rilievi verdi di Machico e si raggiungono punti panoramici sulla baia di Machico e la Penha d’Águia, simbolo geologico di Madeira.

PR 8 Vereda da Ponta de São Lourenço (6 km A/R, 2h30, moderato)

Sentiero spettacolare sulla penisola orientale di Madeira, con paesaggi semiaridi, fauna marina protetta e vedute su entrambi i versanti dell’isola e su Porto Santo. Possibile avvistare foche monache e rare specie di uccelli marini.

La particolarità di questo percorso è quello di offrire paesaggi lunari e costieri tra scogliere basaltiche, baie azzurre e penisole rocciose, oltre a un incredibile doppio affaccio sull’oceano sia a nord che a sud.

iStock

Costa Ovest: il regno di Rabaçal, cascate e lagune nella Laurissilva

Il versante occidentale di Madeira racchiude uno dei cuori più selvaggi e autentici dell’isola. Qui, la Laurissilva si mostra nella sua forma più rigogliosa, le levada serpeggiano lungo ripidi versanti scolpiti dall’acqua e ogni sentiero conduce a lagune nascoste e cascate scenografiche.

PR 6 Levada das 25 Fontes (8,6 km A/R, 3 ore, moderato)

È senza dubbio il trekking più famoso di Rabaçal, frequentato sia da turisti che da locali per la bellezza dei suoi scenari. Il sentiero si snoda lungo la levada fino alla celebre Lagoa das 25 Fontes, alimentata da ben 25 sorgenti che si riversano in piccole cascate su una laguna incastonata nella foresta.

Durante il percorso si attraversano tunnel boscosi, pareti ricoperte di muschio e si ammirano viste a strapiombo sulla valle di Ribeira da Janela. È un’esperienza sensoriale completa: il suono costante dell’acqua, l’aria umida e profumata della Laurissilva e il verde brillante che avvolge ogni curva.

La passerella di legno che attraversa la foresta subito prima della laguna offre una delle foto più iconiche di Madeira.

iStock

PR 6.1 Levada do Risco (3 km A/R, 2 ore, facile)

Una passeggiata perfetta se desideri un assaggio della bellezza di Rabaçal con un’escursione breve. Il sentiero porta al belvedere sulla Cascata do Risco, una spettacolare colonna d’acqua che scende in verticale tra pareti di roccia scura.

Lungo il cammino si osservano la rigogliosa vegetazione e le terrazze naturali dove l’acqua scorre tra felci giganti e tunnel naturali. Il belvedere naturale alla fine del sentiero offre una prospettiva perfetta per ammirare la cascata nella sua interezza.

PR 6.2 Levada do Alecrim (7 km A/R, 2h30, facile)

Itinerario tranquillo e rilassante lungo la levada che porta fino alla sorgente Ribeira do Lajeado. Le vedute si aprono sulla valle di Rabaçal, punteggiata di corsi d’acqua e tappeti di Laurissilva.

Lungo il percorso si scopre la Lagoa Dona Beja, un piccolo bacino naturale dove nasce la cascata Lagoa do Vento. La sua spiaggetta è ideale per una pausa rinfrescante o un rilassante picnic nella natura.

PR 6.3 Vereda da Lagoa do Vento (3,6 km A/R, 1h30, facile)

Un sentiero suggestivo che permette di scoprire la Lagoa do Vento, alimentata dalle acque del Lajeado che si tuffano nel bacino da una scogliera spettacolare. Il paesaggio è variegato: si parte dalla foresta di altura, caratterizzata da piante endemiche come il mirtillo di Madeira e si scende fino alle zone più umide, tra tunnel vegetali e piccole radure fiorite.

La Lagoa do Vento è incastonata ai piedi di una parete rocciosa da cui precipita l’acqua formando una piscina naturale incantevole.

PR 6.4 Levada Velha do Rabaçal (5 km, 2 ore, facile)

Un percorso poco conosciuto ma molto interessante dal punto di vista naturalistico. Si cammina lungo una levada storica costruita per convogliare le abbondanti acque del nord verso il più arido sud.

Durante il tragitto si possono osservare i contrasti tra le zone più umide della Laurissilva e le aperture panoramiche sulle valli scolpite dall’acqua.

iStock

PR 6.5 Vereda do Pico Fernandes (3,8 km, 1h30, facile)

Dal plateau del Paul da Serra si scende gradualmente verso la zona delle 25 Fontes, con una progressiva trasformazione del paesaggio: dalle lande d’altura si passa alla foresta Laurissilva, incontrando arbusti e poi gli alberi endemici come il til e l’alloro.

In giornate limpide si gode di una vista circolare spettacolare su tutta la regione di Rabaçal, con possibilità di scorgere il Pico Ruivo. Arrivare all’ora del tramonto ti regalerà un altro po’ di magia.

PR 6.6 Vereda do Túnel do Cavalo (2,3 km, 45 minuti, facile)

Un breve percorso con una componente storica affascinante: attraversa l’antico Túnel do Cavalo, scavato a metà Ottocento per trasportare l’acqua dalle zone più ricche alle regioni agricole di Calheta.

Il tunnel, lungo circa 800 metri, regala un’esperienza suggestiva prima di riemergere nella verdissima zona di Rabaçal e rappresenta un’importante testimonianza della lotta per gestire le risorse idriche tra nord e sud di Madeira.

PR 19 Caminho Real do Paul do Mar (1,8 km, 1h20, moderato)

Un autentico viaggio nel passato tra i terrazzamenti agricoli che scendono ripidamente dalla località di Prazeres fino al villaggio costiero di Paul do Mar. L’antico cammino acciottolato racconta la fatica quotidiana degli abitanti che trasportavano carichi a spalla lungo questa via, prima che esistessero strade carrozzabili.

Lungo il tragitto si gode di panorami sul mare e sulle scogliere di Jardim do Mar, oltre alle tipiche coltivazioni terrazzate di banane, patate e vite.

iStock

Le alte cime: trekking tra le nuvole e panorami infiniti

Tra le creste frastagliate del massiccio centrale si nasconde il volto più epico di Madeira. Qui i sentieri salgono oltre i 1800 metri tra guglie rocciose, profondi dirupi e un mare di nuvole sotto i piedi. Il cammino tra le due cime di Pico do Areeiro e Pico Ruivo è davvero impegnativo e richiede una buona preparazione fisica ma è senz’altro uno dei più stupefacenti al mondo.

PR 1 Vereda do Areeiro (Pico do Areeiro – Pico Ruivo, impegnativo)

È considerato il re dei trekking di Madeira, un’esperienza adrenalinica tra le vette più alte dell’isola. Il sentiero inizia da Pico do Areeiro (1818 m), frequentato per la celebre alba che colora le nuvole sotto i piedi, e conduce fino a Pico Ruivo (1862 m), passando per il vertiginoso Pico das Torres (1851 m).

Si cammina lungo crinali stretti con vista su scogliere verticali, si attraversano tunnel scavati nella roccia e si affrontano salite e discese molto impegnative. La ricompensa è una vista impareggiabile: dalla costa nord a quella sud, dalla Ponta de São Lourenço fino a Porto Santo nelle giornate più limpide.

Il sentiero attraversa zone dove nidifica la rara petrella di Madeira e si respira l’atmosfera surreale delle cime sopra le nuvole. Lo scenario è dominato da rocce vulcaniche fortemente erose con testimonianze chiare dell’origine magmatica dell’isola.

iStock

PR 1.2 Vereda do Pico Ruivo (45 minuti da Achada do Teixeira, facile)

Questa è la via più semplice per raggiungere la cima più alta di Madeira, ideale se vuoi goderti il panorama straordinario senza affrontare la lunga e faticosa camminata dal Pico do Areeiro. Da Achada do Teixeira (1540 m), in circa 45 minuti si raggiunge il Pico Ruivo (1862 m), da cui si domina tutta l’isola a 360°.

Si osservano la valle di Curral das Freiras, Câmara de Lobos, le vallate verdi del nord e, nelle giornate serene, anche le Desertas e Porto Santo. Nelle giornate in cui il mare di nuvole ricopre le zone basse, Pico Ruivo appare come un’isola sospesa nel cielo.

iStock

A Madeira ogni sentiero è una scoperta continua: levadas storiche immerse nella foresta, cime sopra le nuvole, cascate segrete e scorci costieri a picco sull’oceano. Oltre a essere una meta ideale per il trekking, l’isola è un luogo di immersione totale nella natura tra specie endemiche, storia rurale e paesaggi geologici di rara bellezza.

Non ti resta che scegliere il percorso più adatto al tuo ritmo e partire alla scoperta di questa isola straordinaria.