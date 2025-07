iStock Veduta di Panormos Beach

Naxos non è un posto qualunque: è la più grande isola delle Cicladi e un vero gioiello nel cuore del Mar Egeo. Con le sue spiagge che si estendono per chilometri di sabbia finissima e acque trasparenti, offre un mix perfetto di natura selvaggia e atmosfere autentiche. Qui, tra baie nascoste e lunghe distese di arenile, ogni angolo racconta una storia diversa, fatta di vento, sole e tradizioni antiche. Scopriamo insieme quali sono le spiagge più belle di Naxos per l’estate.

Agios Prokopios

Agios Prokopios, a pochi chilometri da Chora, è una spiaggia che incanta con la sua sabbia dorata finissima e il mare cristallino dai fondali bassi, perfetti per nuotare o fare snorkeling. È ben attrezzata con lettini e taverne, ideale per chi vuole comodità senza rinunciare alla bellezza naturale, ma può diventare un po’ affollata nelle ore di punta, specialmente in alta stagione.

Il momento migliore per andare è la mattina presto, quando la spiaggia è ancora tranquilla e l’acqua liscia come uno specchio. In alternativa, si può esplorare una piccola baia nascosta poco più a sud, lontano dalla folla, raggiungibile con una breve passeggiata tra gli scogli.

Moutsouna Beach

Molto interessante è anche la spiaggia di Moutsouna, piccolo villaggio di pescatori sulla costa orientale di Naxos, famoso per la sua spiaggia tranquilla e autentica e (ancora) lontana dai flussi turistici più intensi. La spiaggia, composta da ciottoli e sabbia, si affaccia su un mare fondo generalmente basso, particolarmente adatto a chi cerca tranquillità e sicurezza o semplicemente per rilassarsi al sole senza troppe distrazioni.

Il visitatore, da queste parti, non trova grandi servizi o chioschi affollati, ma alcune taverne tradizionali dove gustare pesce fresco e piatti locali, il tutto immerso in un’atmosfera genuina e rustica. Un piccolo consiglio: non perdete il tramonto, momento in cui il villaggio si colora di luci calde e il mare riflette sfumature incredibili.

Saint George Beach

A pochi passi dal centro di Chora prende vita Saint George Beach, la spiaggia migliore per chi vuole unire mare e comodità senza rinunciare a un’atmosfera vivace. Con la sua sabbia fine e le acque calme e basse, è ideale per famiglie, nuotatori meno esperti e chi adora stare in acqua a lungo senza preoccupazioni.

La spiaggia è molto attrezzata, con bar, lettini e sport acquatici, e regala una vista diretta sul porto, così da potersi godere il via vai delle barche mentre ci si rilassa. Il lato meno positivo è che, proprio per la sua posizione centrale, può essere affollata soprattutto nei mesi estivi e che manca un po’ della “wildness” che caratterizza altre spiagge dell’isola. I locali però sanno che la sera, quando i turisti si allontanano, Saint George si trasforma in un posto tranquillo dove fare una passeggiata o sorseggiare un drink guardando il tramonto.

Agia Anna

Molto bella è anche Agia Anna, una delle spiagge più amate di questa interessante isola della Grecia. Situata subito dopo Agios Prokopios lungo la costa sud-ovest, conserva ancora quel fascino da piccolo villaggio di mare, con barche da pesca tirate a riva e taverne affacciate direttamente sulla sabbia.

La spiaggia è stretta, con sabbia dorata e mare calmo e trasparente, il top per chi ama nuotare in acque tranquille o rilassarsi a pochi passi da un buon piatto di pesce. C’è un buon equilibrio tra tratti attrezzati e zone libere, e non mancano minimarket e caffè raggiungibili a piedi. Essendo vicina a Chora, è facilmente accessibile con mezzi pubblici, ma in alta stagione può essere un po’ affollata, anche se mai caotica come altre località più turistiche.

iStock

Orkos Beach

Decisamente selvaggia e meno frequentata è Orkos Beach, tra Plaka e Mikri Vigla, sulla costa sud-occidentale di Naxos. Non ci sono stabilimenti né taverne direttamente sulla sabbia, solo dune, rocce levigate dal vento e un mare trasparente che cambia sfumature con la luce del giorno. È il posto che suggeriamo di raggiungere a chi cerca tranquillità assoluta e natura incontaminata, magari con un buon libro o una maschera per esplorare i fondali.

Il vento qui si fa sentire spesso, soprattutto nel pomeriggio, motivo per cui Orkos è molto amata da chi pratica windsurf e kitesurf, ma meno indicata nei giorni più ventosi per chi vuole solo fare il bagno. Il paesaggio è spettacolare: vista aperta sul mare, zero costruzioni invasive e solo qualche villa isolata alle spalle. Inoltre, con una breve passeggiata tra le rocce, si possono raggiungere calette più riparate dove ci si sente completamente soli.

Panormos Beach

Poi ancora Panormos Beach, una piccola baia remota sulla costa sud-orientale di Naxos, raggiungibile solo dopo una strada secondaria di montagna che attraversa zone quasi disabitate. Proprio per questo, probabilmente, è ancora una delle spiagge più tranquille e autentiche dell’isola. Da queste parti non c’è sabbia fine e nemmeno comfort, ma più che altro ciottoli, un po’ di sabbia grezza, acqua cristallina e un’atmosfera selvaggia e silenziosa, quasi fuori dal tempo.

Il mare è subito profondo e spesso completamente piatto, ottimale per chi ama nuotare in pace. Nessun bar, nessun lettino, solo qualche palma piantata per creare ombra e, se si è fortunati, un venditore locale che offre frutta fresca e miele. I locali la considerano un rifugio nei giorni in cui il Meltemi soffia forte sulla costa ovest, perché qui il mare resta calmo e riparato.

Mikri Vigla Beach

Chi desidera trascorrere alcune ore della sua giornata su una spiaggia decisamente particolare, deve raggiungere Mikri Vigla Beach. Divisa naturalmente in due aree distinte da un promontorio roccioso (che crea due esperienze molto diverse), offre una spiaggia esposta al vento, amatissima da windsurfer e kitesurfer di tutto il mondo grazie al Meltemi costante che qui soffia con forza regolare, e un lato più riparato con sabbia fine e acque trasparenti e tranquille, perfette per chi vuole nuotare o semplicemente rilassarsi in pace.

Nonostante la fama tra gli sportivi, Mikri Vigla mantiene un’atmosfera rilassata e poco caotica, con qualche taverna affacciata sul mare e strutture molto discrete. Secondo la gente del luogo, proprio questo è uno dei punti migliori per mangiare pesce fresco vista mare, lontano dalla confusione di tante altre località delle Cicladi.

iStock

Alyko Beach

Un’altra delle spiagge più belle di Naxos per l’estate è Alyko Beach, sulla costa sud-occidentale dell’isola. Sorge in un’area protetta che unisce mare, dune di sabbia, ginepri secolari e resti di un vecchio progetto turistico mai completato. La spiaggia vera e propria è composta da diverse calette separate da rocce, ognuna con sabbia chiara e acque turchesi mozzafiato, che si rivelano un paradiso per chi cerca tranquillità e un contatto diretto con la natura.

Non ci sono stabilimenti, ombrelloni né taverne nelle immediate vicinanze, quindi bisogna arrivare attrezzati con acqua e qualcosa da mangiare. Sul promontorio che domina la spiaggia, inoltre, si trova un ex hotel abbandonato completamente ricoperto da street art, un luogo surreale e fotogenico che aggiunge un tocco insolito a questo angolo incontaminato. Il mare può avere correnti leggere nei giorni ventosi, ma di solito resta calmo e limpido. Bellissimo è il tramonto, quando i colori si fanno dorati e la luce tra le dune crea un’atmosfera quasi irreale.

Apollonas Beach

Apollonas è un piccolo villaggio di pescatori sulla costa nord-orientale di Naxos, lontano dalle rotte turistiche più battute. In questa zona dell’isola il tempo sembra essersi fermato e c’è una spiaggia che si affaccia su una baia protetta, con ciottoli levigati, sabbia grezza e acque limpide che diventano subito profonde, che è il top per chi ama nuotare senza folla.

Il paesino, incastonato tra le montagne e il mare, è noto anche per la gigantesca statua incompiuta del Kouros, che si trova appena fuori dal centro e risale al VI secolo a.C., un luogo suggestivo che pochi turisti conoscono davvero. La strada per arrivarci è lunga e tortuosa, ma regala panorami spettacolari sulla costa nord, specialmente al tramonto.

Maragas Beach

Infine Maragas Beach, lunga, rilassata, di sabbia e che prende vita sulla costa sud-ovest dell’isola, tra Agia Anna e Plaka. Da queste parti il mare è pulito e l’atmosfera tranquilla, la sabbia è dorata, fine e soffice, e il mare digrada lentamente. In parte organizzata, con lettini e qualche campeggio attrezzato poco distante dalla spiaggia, mantiene comunque un’anima spartana e che invita al relax.

Non è raro trovare tratti completamente liberi, dove si può stendere l’asciugamano all’ombra di un albero e non avere nessuno accanto per decine di metri. Questa, tra le altre cose, è una delle spiagge preferite per chi campeggia sull’isola, grazie alla presenza di strutture essenziali ma immerse nella natura, e per chi vuole vivere Naxos in modo più lento e genuino.