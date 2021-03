“L’Isola dei Famosi” nel paradiso selvaggio dell’Honduras

editato in: da

La location che ospita la quindicesima edizione di “L’Isola dei Famosi”, condotta per la prima volta da Ilary Blasi, è l’Honduras. Lo scenario del reality sono le isole di Cayos Cochinos, due grandi isole e alcuni isolotti corallini nel bel mezzo del Mar dei Caraibi. Un paradiso ancora incontaminato, set perfetto per ambientarvi un’avventura stile “Cast Away”.

È la quarta volta che il programma televisivo approda su questi lidi selvaggi, che fanno parte di una riserva marina protetta. E che tali devono restare.

Cayos Cochinos, conosciuto anche come Hog Cays, è un piccolo arcipelago situato a Nord-Est di La Ceiba. Cayo Cochino Mayor e Cayo Cochino Menor sono le due uniche isole abitate e sono il luogo dove vivono i “Garifuna” (indigeni), un popolo dedito soprattutto alla pesca.

Sull’isola di Cayo Menor è stata installata una stazione per la ricerca scientifica, dotata di due laboratori per lo studio della flora e della fauna.

Divenute riserva biologica per proteggere una delle porzioni di barriera corallina più rare dei Caraibi (assieme a quella del Belize), nonché il secondo reef per estensione a livello mondiale, le isole appartengono amministrativamente al gruppo Isla de la Bahia, con capoluogo Roatán, noto a livello mondiale per essere il paradiso dei sub.

In questa edizione di “L’Isola dei Famosi”, i 16 naufraghi (Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile) sono divisi in due gruppi che devono vivere sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buriňos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’isola.

La novità dell’edizione 2021 è Parasite Island, l’esperimento nell’esperimento e una sfida nella sfida. I suoi due abitanti (Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo), anti-naufraghi per eccellenza, maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell’isola, devono cercare di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria.