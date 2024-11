Parco Nazionale Ras Mohammed, un gioiello naturalistico: cosa vedere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Parco Nazionale Ras Mohammed

Il Parco Nazionale Ras Mohammed è uno di quei tesori da visitare almeno una volta nella vita. Ci troviamo, per l’esattezza, in un territorio sconfinato, dalla bellezza selvaggia e autentica: nell’estremo sud della Penisola del Sinai, in Egitto. Istituto nel 1983, è una delle attrazioni più amate dai turisti vicino a Sharm el-Sheikh, tra le destinazioni maggiormente frequentate in Egitto. Ma il Parco Nazionale Ras Mohammed è molto di più: un’area protetta del Mar Rosso dove lasciare un pezzo del proprio cuore.

Parco Nazionale Ras Mohammed, cosa sapere prima di visitarlo

In Egitto, questo paradiso naturale attende i turisti con la sua bellezza: un parco marino inaugurato nel 1983 e che oggi è un enorme punto di riferimento per il Paese. La possibilità di visitare il parco ci consente di osservare la natura incontaminata e selvaggia, le acque cristalline, la barriera corallina. Impossibile non innamorarsi della sua biodiversità.

Per entrare al Parco Nazionale Ras Mohammed si deve pagare un biglietto d’ingresso: non costa molto, ed è una tappa irrinunciabile per tutti gli amanti dello snorkeling. Le dune di sabbia sono finissime, dorate: una distesa che incanta gli occhi. La barriera corallina di Ras Mohammed è una delle più belle e grandi al mondo, del resto: in questa riserva, ci si può immergere tra natura selvaggia, un lago “magico” e un itinerario ricco di cose da vedere.

Cosa vedere al Parco Nazionale Ras Mohammed

L’ingresso principale del Parco Nazionale Ras Mohammed è la Porta di Allah: possiamo descriverla come solenne e, in effetti, è proprio così. Blocchi di pietra, una costruzione in cemento, che si trovano a 12 km da Sharm el-Sheikh (è possibile raggiungere il parco in auto o in bus, o via mare). La parola Allah è riportata sia in lingua araba quanto ebraica: è decisamente unica e particolare, considerando che si legge sia da destra verso sinistra in arabo, mentre in ebraico da sinistra verso destra.

Dopo che avremo oltrepassato la porta, ci troveremo in uno scenario magico e rarefatto: le dune di sabbia, l’infinita distesa dorata, e poi il mare, con centinaia di sfumature azzurrine e cristalline, dove ovviamente poter fare snorkeling per ammirare la barriera corallina. Un’esperienza da non lasciarsi sfuggire quando ci si trova qui. Ricordiamo che qui vivono più di 1000 specie di pesci tropicali, oltre a 220 specie di coralli.

Tra i motivi per cui visitare il Parco Nazionale Ras Mohammed non possiamo non citare il lago salato: come tutti i luoghi unici al mondo, anche questo lago è legato a leggende e miti, e nel corso del tempo tanti turisti ne sono rimasti affascinati. Oltra alla straordinaria bellezza – il lago sembra splendere alla luce del sole – è la tappa per tutti coloro che hanno un sogno in tasca, un desiderio da realizzare: pare, infatti, che abbia la capacità di esaudire i nostri sogni. Per chi ama le immersioni, invece, la tappa imperdibile è Shark Reef e Yolanda Reef, addirittura tra le prime dieci immersioni al mondo: le barriere coralline evocano uno scenario unico quanto profondamente toccante, una discesa fino a 800 metri per vedere pesci pipistrello e barracuda.