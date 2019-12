Il calendario dei ponti del 2020

editato in: da

Il 2019 sta giungendo al termine e tra poco daremo il benvenuto al nuovo anno, ma quali saranno i giorni di festa e i ponti del 2020? Se state già pensando ai prossimi giorni di riposo e alle possibili vacanza da fare durante il 2020, ecco il calendario completo per iniziare a programmare e prenotare in anticipo (risparmiando) i viaggi e week end fuori porta dell’anno che verrà.

Il 2020, sfortunatamente, non sarà un anno in cui ci saranno tanti ponti, in quanto molte feste cadranno di sabato e di domenica e soltanto due di martedì e quindi sarà possibile allungare il riposo di qualche giorno.

L’anno inizierà di mercoledì, con Capodanno e fino alla primavera non ci saranno ponti e festività rilevanti. L’Epifania che “tutte le feste si porta via”, cade di lunedì e non permette di prolungare le vacanze. Nessun riposo, quindi, fino alla primavera.

Ad aprile arriverà Pasqua domenica 12, seguita dal 25 aprile, Festa della liberazione, che cadrà di sabato. Un’occasione per concedersi un week end lungo fuori porta, iniziando ad assaporare i primi raggi di sole magari su un’isola greca o delle Baleari, è il 1° maggio che, nel 2020, sarà di sabato.

Se volete fare una mini-vacanza, invece, approfittate della Festa della Repubblica, che cadrà martedì 2 giugno e con 4 giorni a disposizione potrete partire serenamente. Brutte notizie per Ferragosto che, invece, sarà di sabato.

Dopo le vacanze estive, nemmeno l’autunno porterà grandi gioie a lavoratori e studenti. Settembre e ottobre non prevedono feste e il 1° novembre cadrà di domenica, ma ci si potrà rifare il giorno dell’Immacolata: l’8 dicembre, infatti, nel 2020 sarà di martedì e questo significa che, chi vuole, può prendersi un week end lungo per inaugurare la stagione invernale sulle piste da scii o per scappare qualche giorno al caldo prima delle festività natalizie.

Anche Natale e Santo Stefano non saranno a favore di lunghe vacanze, il primo cadrà di venerdì e il secondo di sabato, ma il 31 dicembre 2020, che sarà di giovedì, si presenta come l’occasione giusta per godersi un lungo ponte e partire, magari per festeggiare la fine dell’anno proprio sotto a una palma e con un cocktail tropicale tra le mani.