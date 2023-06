Sta per salpare la nave da crociera più grande del mondo

Con ben 365 metri di lunghezza, la possibilità di ospitare circa 5.610 passeggeri che si possono accomodare in oltre 2.800 cabine che saranno perfettamente curate da 2.350 membri dell’equipaggio, sta per partire per il suo primo viaggio la nave da crociera più grande del mondo . O meglio, lo farà l’anno prossimo ma quel che è certo è che è appena stata ultimatala la sua costruzione e che ha fatto la sua prima prova in mare.

Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo

Quella che è destinata a diventare la nave da crociera più grande del mondo si chiama Icon of the Seas ed è una gigantesca creatura della compagnia Royal Caribbean International.

Le sue dimensioni sono impressionanti: osservandola è come ritrovarsi di fronte due stadi Meazza di Milano attaccati uno all’altro (sì, comprese anche le gradinate). Un vero e proprio colosso che solcherà i mari che, come è risputo, non vivono un momento eccellente in fatto di salute.

Secondo un rapporto di Transport & Environment, un'organizzazione ambientalista indipendente europea, le navi da crociera inquinano più delle auto. Per questo motivo la nuova Icon of the Seas cercherà di essere il più ecologica possibile: funzionerà a gas naturale liquefatto e utilizzerà la tecnologia delle celle a combustibile.

Al contempo verrà anche lubrificata l'aria col lo scopo di ridurre l’attrito dello scafo e sarà disponibile una connessione elettrica a terra, aumentando l’efficienza energetica.

Come è fatta

Parliamo di un mezzo di trasporto mastodontico e dal design accattivante. A bordo gli ospiti potranno destreggiarsi in ben otto quartieri differenti da frequentare di giorno e/o di notte. In più, ci sarà una Royal Promenade con vista sull’oceano dove ravvivare le proprio papille gustative negli oltre 15 ristoranti, caffè, bar e lounge.

Non mancheranno un Central Park particolarmente lussureggiante e vivace e una straordinaria Suite Neighborhood composta da tre ambienti di lusso.

I passeggeri potranno tenersi in forma grazie a nuove interpretazioni del minigolf, arrampicata su roccia e Absolute Zero, la più grande arena di ghiaccio di Royal Caribbean. L'indiscutibile pezzo forte, invece, sarà il suo parco acquatico, il più grande del mondo in mare in quanto conterà sette piscine e sei scivoli d'acqua da record, e nove vasche idromassaggio.

Infine, per il benessere degli ospiti saranno disponibili numerose tipologie di sistemazioni diverse, nuovi layout realizzati per famiglie di tre, quattro, cinque e più persone, come la Family Infinite Balcony, la Surfside Family Suite e la Ultimate Family Townhouse a tre ponti.

Quando sarà possibile partire con l'Icon of the Seas

La sua costruzione è iniziata a giugno 2022 e una volta assemblata è stata fatta galleggiare per la prima volta in mare a dicembre dello stesso anno. In questi giorni, invece, è stata definitivamente completata in un cantiere navale in Finlandia, tanto che ha potuto fare la sua prima prova in mare.

La consegna è prevista per ottobre di quest'anno e sarà disponibile per i suoi itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali, con l’immancabile tappa presso l’isola privata Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, a partire dal mese di gennaio del 2024.